आज 1 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के पैतृक लाभ के अवसर बढ़ेंगे, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 September 2025, Aquarius Horoscope Today: सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. कला कौशल का प्रदर्शन संवार पर रहेगा. विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे.

कुंभ - कारोबारी भेंटवार्ता में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे. कामकाज में सहजता सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. कार्यव्यवसाय में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बनेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. कारोबार में पहल की कोशिश रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय - सफलता का स्तर बेहतर रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. कला कौशल का प्रदर्शन संवार पर रहेगा. विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. प्रशासन के मामले पक्ष में बनेंगे. पैतृक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सहज उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. रुटीन का ध्यान रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहयोग सहकार बने रहेंगे.घर में सुख सौख्य बढ़ाएंगे. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मान सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मदद बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
