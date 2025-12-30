scorecardresearch
 
आज 1 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: उत्साहित रहेंगे, लोभ करने से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 January 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. भवन एवं वाहन के मामलों में गति आएगी. करीबी और सहकर्मी सहायक होंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें.

aquarius horoscope

कुंभ - घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. परिवार में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. संतान अपेक्षा से अच्छा करेगी. कार्य व्यवसाय में गति रहेगी. निजी जीवन में रुचि बढ़ेगी. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. परिजन साथ समर्थन बनाए रखेंगे. अपनां से तालमेल बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. गृहकार्यों में रुचि बढ़ेगी. निजी सबंधों का लाभ लेने का प्रयास करेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन प्रशासन पक्ष बेहतर रहेगा. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यापार में हितलाभ पर जोर देंगे. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. आकर्षक अवसर बनेंगे. अधिकारी समर्थन देंगे. बहस व विवाद से बचेंगे. बड़े सहयोग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. भवन एवं वाहन के मामलों में गति आएगी. करीबी और सहकर्मी सहायक होंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. पैतृक मामलों में प्रभावी रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ शुभप्रद समय बीतेगा. सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. स्नेह संवाद के अवसर बनेंगे. उतावलेपन से बचें. मधुर व्यवहार रखें. संतुलन पर जोर दें. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे. विनम्रता बढ़ेगी. बड़ों की सीख सलाह मानेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. संकीर्णता छोड़ेंगे. खानपान संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. उत्साहित रहेंगे. मनोबल व धैर्य रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

---- समाप्त ----
