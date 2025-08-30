scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 30 अगस्त 2025: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 30 अगस्त 2025, Horoscope Today: आप अलग-अलग कामों में सक्रियता दिखाएंगे. आप शासन-प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. अपने साथियों के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखें. आर्थिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आपकी सोच रचनात्मक रहेगी.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए समय सामान्य स्थिति का सूचक है. आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने कामकाज का संचालन बनाए रखेंगे. अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएं. सफलता का प्रतिशत पहले जैसा बना रहेगा. परिवार के लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे. कामकाज में लापरवाही न करें. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर और व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें और अधिक भार उठाने से बचें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनुबंधों में सतर्क रहें. संपर्क और बातचीत में विवेक और विनम्रता से काम लें.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 9

शुभ रंग: गेहुंआ

सम्बंधित ख़बरें

Fate Wheel: The Secret of Ringing the Bell in Worship! Learn Today’s Horoscope
कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें आज का राशिफल 
वृषभ राशि वालों को मिलेगा सहकर्मियों का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वालों को करियर में होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि वाले बचत पर दें सबसे ज्यादा ध्यान, जानें अन्य राशियों का हाल 
शुक्रवार के दिन मकर राशि वाले पाएंगे मनचाहे परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. विनय बढ़ाएं.

----------------

वृष राशि: वृष राशि के लोग आज महत्वपूर्ण समझौतों और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. आप अपने साथियों की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. पारिवारिक मामलों में गति आएगी. आप टीम भावना पर जोर देंगे और आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. आप खुशियों को साझा करेंगे और व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों और सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखें. आप प्रबंधकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. आपके व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहें और बातचीत में पहल बनाए रखें. लेन-देन में स्पष्टता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: श्वेत

Advertisement

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. शंका में न रहें.

----------------

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक आज अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखेंगे. संस्थागत विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी. सेवा क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. समय-सीमा का पालन करें और प्रबंधन पर ध्यान दें. परिश्रम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखें. कामकाजी मामलों में समन्वय रखें और लेन-देन में स्पष्टता बढ़ाएं. मुलाकात और बातचीत में सजगता बनाए रखें. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा. उधार मिलने में सहजता बढ़ेगी. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. अतिउत्साह और दिखावे से बचें. समता और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 3, 5, 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. ठगी से बचें.

-----------------

कर्क राशि: कर्क राशि के जातक आज उमंग और उत्साह से काम करेंगे. आप अपनी सूझबूझ और अच्छे व्यवहार से सब पर प्रभाव बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल बढ़ाएं. आप अपने काम में तेजी लाने का प्रयास करेंगे और विरोधियों पर दबाव बनाए रखेंगे. आप भावनात्मक रूप से सहजता का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आपका आर्थिक संतुलन मजबूत होगा. अनुभवी लोगों का साथ और समर्थन मिलेगा. वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करें. विविध विषयों को आगे बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. स्पष्टता बढ़ाएं.

-----------------

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को परिजनों से तालमेल बनाए रखना चाहिए. आप अपनी सूझबूझ और संवेदनशीलता से अपने रिश्ते संवारेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखें. अपनी प्रतिभा और प्रबंधन पर ध्यान दें. पारिवारिक संबंधों में धैर्य से काम लें. व्यक्तिगत प्रदर्शन में जल्दबाजी न दिखाएं. आपकी आर्थिक मजबूती बनी रहेगी और आप संबंधों का लाभ उठाएंगे. आप घर और वाहन की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. अपने रक्त संबंधियों को आदर दें. आपके पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. संकीर्णता को त्यागें.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. साहस रखें.

------------------

कन्या राशि: कन्या राशि के लोग सामाजिक कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. आप सबका मान-सम्मान बनाए रखेंगे. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों पर अपना ध्यान बढ़ाएंगे. आप अलग-अलग आयोजनों से जुड़ेंगे. आपके संस्कार और सभ्यता को बल मिलेगा. संपर्क, बातचीत और संचार का क्षेत्र बढ़ेगा. आप अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ भाईचारा बढ़ाएं. आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे. निजी प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे. विनम्रता से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 5, 6

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. समभाव रखें.

------------------

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाओं को बल देने वाला समय है. घर में श्रेष्ठ लोगों का आगमन बना रहेगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आप परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. बातचीत में सहजता से सफलता मिलेगी. आपका वित्त प्रबंधन मजबूत होगा. आप सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे. सूझबूझ से काम लें और अतिथियों का आदर-सम्मान करें. आपमें विनम्रता और विवेक बना रहेगा. आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता और सहजता बढ़ेगी. आपके रक्त संबंध मजबूत बने रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. बड़ी सोच रखें.

------------------

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग अपनी सृजनात्मक गतिविधियों को बेहतर बनाए रखेंगे. आप आधुनिक तरीकों और कामों को अपनाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. व्यक्तिगत मामलों में मेल-मुलाकात बढ़ाएंगे. आपका मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. आप रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. आप सगे-संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. भावनात्मकता मजबूत होगी. आप अपने करियर और व्यापार के प्रति समर्पित और संवेदनशील रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. आप करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. आप योजना के अनुसार काम करेंगे और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 8, 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. नया सोचें.

--------------------

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आर्थिक प्रयासों में विवेक और धैर्य से गति लेनी चाहिए. आप दूसरों के दबाव में आने से बचेंगे. लाभ का पक्ष सुधरेगा. खर्च और निवेश की अधिकता बनी रहेगी. आप विदेश से जुड़े कामों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में आपका संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. आपमें विनम्रता बनी रहेगी. आप लेन-देन पर ध्यान देंगे और कानूनी मामलों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. आप अपने लक्ष्यों को साधेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें और जिद में न आएं.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. जल्दबाजी न करें.

--------------------

मकर राशि: मकर राशि के जातक करियर और व्यापार में लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. हर तरफ आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. यह आर्थिक लाभ का समय है. पेशेवर कामों और समझौतों में सकारात्मकता बनी रहेगी. भेंट-मुलाकात में आपका संकोच दूर होगा. पद और प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र आपके मददगार रहेंगे. आप प्रबंधन में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. आपकी बहुमुखी प्रतिभा निखरेगी. आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपमें आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. जिम्मेदार लोग आपके सहयोगी होंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: काला

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. समय का सदुपयोग बढ़ाएं.

-----------------

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को करियर में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अधिकारियों से मुलाकात में आपका संकोच दूर होगा. आप अलग-अलग कामों में सक्रियता दिखाएंगे. आप शासन-प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. अपने साथियों के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखें. आर्थिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आपकी सोच रचनात्मक रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन बना रहेगा. आपकी श्रेष्ठता और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कामों में आपको समर्थन मिलेगा. आप उद्योग और व्यापार के मामलों को सुधारेंगे. विभिन्न विषयों में पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का वंदन और स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. संवाद बढ़ाएं.

-----------------

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं. लंबित कामों में सकारात्मकता बनी रहेगी. आप हर क्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे. आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे और अलग-अलग परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आपकी आस्था में वृद्धि होगी. आप सीख और सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आप नीति-नियमों और निरंतरता का पालन करेंगे. जनकल्याण के कामों से जुड़ेंगे. आप धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. पेशेवर रूप से आप बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement