Aaj ka Rashifal 29 सितंबर 2025: सोमवार के दिन वृश्चिक राशि वाले कार्यों में पाएंगे अच्छे परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक भाग्य बल से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. कामकाजी विषयों में आप प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग मिलेगा. उच्च शैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. आपकी लंबित योजनाएं सुधरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे, और लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. व्यवस्था के प्रति समर्पण बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 8, 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी करने से बचने का समय है. खानपान की आदतों पर ध्यान दें. अतिश्रम व शारीरिक संघर्ष की स्थिति से बचें. अपनों की सीख सलाह पर अमल बनाए रखें. आप सात्विकता पर जोर देंगे, और अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित लाभ-हानि संभव है. आपसी समझ-बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5, 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. जरूरतमंद की मदद करें.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए साझा संबंधों में शुभता बनी रहेगी. टीम के प्रयास फलेंगे. पेशेवर कार्यों में हलचल बढ़ेगी. व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी. चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. समय तेजी से सुधार पाएगा. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा, और आप इच्छित परिणाम पाएंगे. जीत का प्रतिशत बढ़ेगा. आर्थिक गतिविधियों एवं औद्योगिक प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सहकारिता पर जोर रखें.

कर्क: कर्क राशि के जातक पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. कामकाजी लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. सेवाक्षेत्र के प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. सजगता से कार्य करें. आवश्यक विषयों में तेजी दिखाएं. विपक्षियों की सक्रियता रह सकती है. तथ्यात्मकता पर बल रखें. सबके साथ बनाकर चलें. कामकाज में लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. वाणिज्यिक मामले संवारें.

शुभ अंक: 2 और 5

शुभ रंग: पिक

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. लोभ में न आएं.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में इच्छित सफलता संभव होगी. व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. मित्रों व समकक्षों का सहयोग मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा और लगन से कार्य करेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्यगति सुधरेगी. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. अनुशासन रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. अनुशासन बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

कन्या: कन्या राशि के जातक मन की बात कहने में उतावली न करें. समय पर निर्णय लें. लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें. भेंट मुलाकात में सहज रहें. व्यक्तिगत विषयों में भावुकता न दिखाएं. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता लाएं. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 5

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सामंजस्यता रखें.

तुला: तुला राशि के जातक साहसिक फैसले लेने में आगे बढ़ेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाएंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता पाएंगे. बंधुत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार में सक्रिय रहेंगे. चर्चा एवं संवाद में आगे होंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. बड़प्पन से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यगत शीघ्रता दिखाएंगे. सार्थक संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. जनकार्यों से जुडें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के घर परिवार में हर्ष का वातावरण बना रहेगा. परंपरागत प्रयासों को गति देंगे. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. यात्रा संभव है. नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे. बड़ों से सानिध्य बना रहेगा. रक्त संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे. चहुंओर उत्सव सा वातावरण रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सीख सलाह से गति लेंगे.

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. साज-सज्जा बढ़ाएं. अतिथि का सत्कार करें.

धनु: धनु राशि के जातकों का रचनात्मकता पर बल बना रहेगा. सकारात्मक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. कल्पनाशीलता में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय में अच्छा करेंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नवीन कार्यों पर ध्यान देंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. साहस पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. बड़ा सोचें.

मकर: मकर राशि के लोगों का आर्थिक निवेश पर फोकस बना रह सकता है. जरूरी कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. लक्ष्य समय पर पूरे करें. कामकाजी विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में स्पष्टता रखें. प्रबंधन में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. उधार से बचेंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. योजनागत खर्च बढ़ेगा. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. यथायोग्य दान दें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उत्कर्ष को बनाए रखने वाला समय है. लाभ एवं विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. परिजनों का साथ और सहयोग मिलेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रयास बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के जातक सत्ता के साथ से श्रेष्ठ कार्यों को उचित दिशा देने में सफल रहेंगे. समकक्षों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा के मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में तेजी से रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास अपेक्षा से अच्छे बनेंगे. अधिकारियों के समर्थन से सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

