Aaj ka Rashifal 29 अक्टूबर 2025: मीन राशि वालों को प्राप्त होगा आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के प्रशासनिक संबंधों की मजबूती से सभी लीगल कार्य पक्ष में बनेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों पर दबाव रहेगा. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ध्यान बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को भाग्य की प्रबलता से लाभ और लक्ष्य साधने में सफलता मिलेगी. सभी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सुधार आएगा. प्रियजनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक लाभ एवं शुभताओं में वृद्धि रहेगी. विभिन्न योजनाएं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. यात्रा एवं मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तीर्थ जाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को व्यक्तिगत मामलों में धैर्य से काम लेना चाहिए. रुटीन बेहतर बना रहेगा. भेंट मुलाकात के लिए समय निकालेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं. विभिन्न कार्यों में सावधानी बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में सूझबूझ दिखाएं. अपनों की बातों को अनदेखा न करें.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यवस्था में भरोसा रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक स्थिरता और लाभ के अवसर बढ़ेंगे. एक से अधिक नए स्त्रोत विकसित हो सकते हैं. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों का हल निकालेंगे. दाम्पत्य जीवन में संवार बढ़ेगी. सहकारिता व स्थायित्व बढ़ेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर स्थिति सुधार पर रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 3, 5, 7 और 9

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. निर्णय पर अटल रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को मेहनत और लगन से परिणाम बेहतर बनाना चाहिए. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. तेज प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. आशंकाओं में न आएं. पूर्व परिचितों से भेंट संभव है. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अफवाह से बचें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को मित्रों के साथ हर्ष आनंद से वक्त बिताना चाहिए. सबका साथ सहयोग रहेगा. करियर व्यवसाय में अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों में बढ़त बनी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. करीबियों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. नया सीखने के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि विवेक से उचित जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को घर पर फोकस बना रहेगा. जरूरी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन बनाए रखें. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6, 7, 8, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. त्याग भाव बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को सामाजिक परिस्थितियों की सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. हितलाभ एवं कार्य विस्तार के प्रयास बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ाएंगे. शुभता का संचार बढ़ा हुआ रहेगा. भेंट पर जोर रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में बेहतर करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 7, 8, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पराक्रम बढ़ाएं.

धनु: धनु राशि के जातकों के घर में शुभता का वातावरण बना रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी रखेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. शुभ समय का लाभ उठाएंगे. स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. धनधान्य के विषयों में तेजी आएगी. बचत व बैंकिंग में रुचि रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल समान

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों को नवीन कोशिशों से उचित राह बनाने में सफलता मिलेगी. चहुंओर अच्छी संभावना बनी रहेगी. पेशेवर नजरिए पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी व जवाबदेही से कार्य करेंगे. लक्ष्य साधने में सभी सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे. योजनाएं गति लेंगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को महत्वपूर्ण लेनदेन में सावधानी बनाए रखनी चाहिए. कार्यों में जल्दबाजी से बचें. विनय विवेक से निर्णय लें. खर्च निवेश में सक्रियता आएगी. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. जल्दबाजी व लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आकस्मिक स्थितियों का सामना करेंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक से बचेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: मोर पंख

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक लाभ के अवसरों को बेहतर बनाए रखना चाहिए. करियर कारोबार में उछाल के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. मित्रों से भेंट हो सकती है. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रिय रहें.

