Aaj ka Rashifal 29 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले पेशेवर प्रयासों को गति देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और व्यापार में सकारात्मकता लेकर आया है. आप जिम्मेदार लोगों से आसानी से मिलेंगे. पद-प्रभाव में वृद्धि होगी. आपके मित्र भी मददगार साबित होंगे. प्रबंधन और व्यवस्था के मामलों में आपका दखल बढ़ेगा. आप प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आपकी बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी, जिससे पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होना निश्चित है. आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे . लाभ बढ़ाने में भी कामयाबी मिलेगी. आपको आज आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ बढ़ेगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. समय का सदुपयोग बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि वालों के लिए सत्ता और प्रबंधन से जुड़े मामले बेहतर बने रहेंगे. अधिकारियों से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है, जिससे पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपको अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा. पैतृक पक्ष भी मजबूत बना रहेगा. अपने साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रखें. आज आर्थिक मामले आपके पक्ष में मजबूत बनेंगे. बड़ों का समर्थन लगातार बना रहेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता आज खुलकर सामने आएगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा, उद्योग-व्यापार के मामले संवरेंगे. आप विविध विषयों में पहल और पराक्रम दिखाएंगे. जिम्मेदार लोगों से मुलाकात में संकोच कम होगा.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के लोग आज शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन शानदार बना रहेगा . आप भेंट-संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. आपकी सोच रचनात्मक रहेगी और विविध कार्यों में आप सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे. भाग्य के बल पर आपको लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक बनी रहेंगी. आप अपनी कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे और आपका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी, आप सीख-सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति-नियमों में निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे और धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं. आपका स्वास्थ्य भी संवर पाएगा.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के लिए आज का समय सामान्य प्रभाव बनाए रखने वाला है. आपको स्वास्थ्य के संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत बना रहेगा, और परिवार के लोग सहयोग करते रहेंगे. कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर और व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. ज्यादा वजन उठाने या किसी तरह के दबाव में आने से बचें. विभिन्न अनुबंधों को अंतिम रूप देने में सावधानी बरतें. मितभाषी बने रहें. संपर्क और संवाद में विवेक और विनम्रता का उपयोग करें. इस समय धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है.

शुभ अंक: 2, 4 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. विनय बढ़ाएं.

सिंह: सिंह राशि वाले महत्वपूर्ण अनुबंधों को सही दिशा देने में सफल होंगे. जरूरी चर्चा और संवाद को आगे बढ़ाएं. आज टीम भावना पर जोर देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. मित्रों और सहकर्मियों पर विश्वास बनाए रखें. प्रबंधकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध बेहतर बनेंगे. अनुबंधों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाना हितकर होगा. साथियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का भाव रखेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी आएगी और आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा करने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 4

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. आशंका से बचें.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को पेशेवर लोगों से तालमेल बनाकर चलना होगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता और संतुलन बढ़ाना जरूरी है. आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा. निर्णय लेने में आप सजग रहेंगे. कामकाजी मामलों में उचित समन्वय बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. भेंट और चर्चा के दौरान सूझबूझ और सावधानी बनाए रखें. सहकर्मियों का समर्थन आपको मिलेगा. उधार के लेनदेन में सहजता बढ़ेगी. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कुछ विविध मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए अतिउत्साह और दिखावे से बचें. कामकाजी विषयों में आपकी रुचि रहेगी और सेवाक्षेत्र में विश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. ठगी से बचें.

तुला: तुला राशि के जातक आज अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आपको समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. मित्रों की मदद से आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी. आप उमंग और उत्साह के साथ कार्य करेंगे. लोगों के साथ सामंजस्यता बढ़ाएंगे. कार्यों में तेजी लाने का प्रयास रहेगा. आप अपने विपक्षियों पर दबाव बनाने में सफल रहेंगे. भावनात्मक सहजता का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आपका आर्थिक संतुलन मजबूत होगा. अनुभवी लोगों का साथ और समर्थन मिलेगा. वरिष्ठों की आज्ञा का पालन बनाए रखें.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों को आज प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन में किसी भी तरह की उतावली न दिखाएं. आपकी आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. पारिवारिक मामलों में चर्चा और संवाद के दौरान धैर्य रखें. अपनों के असहज व्यवहार से आपको प्रभावित नहीं होना है. सभी के साथ तालमेल बनाए रखें. पेशेवर संबंधों का आपको लाभ मिलेगा. आप भवन या वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं. स्वार्थ और संकीर्णता की भावना से बचें. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. सूझबूझ और संवेदनशीलता से अपने रिश्तों को संवारें. महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखें. जिद और अहंकार के वश में न आएं, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. साहस रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को आज एक कार्यसूची बनाकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का भाव रखना होगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आप सामाजिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. आप विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार और सभ्यता को बल मिलेगा. संपर्क, संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. आप अपने समकक्षों से बेहतर तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ेगा. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. स्वजनों से भेंट-मुलाकात हो सकती है. निजी प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे. विनम्रता से काम लेंगे और सबका सम्मान करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. समभाव रखें.

मकर: मकर राशि के लोग आज कुल परिवार के लोगों के साथ सुख से समय बिताएंगे. उत्सव और आयोजनों में आपकी प्रमुखता से भागीदारी होगी. आपको आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति हो सकती है.आपकी सुविधाओं में वृद्धि होगी. आप घर में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंटवार्ता में सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामलों में सहज सफलता मिलेगी. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. आप सबको प्रसन्न रखेंगे और सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथियों का सम्मान करेंगे. विनम्रता और विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे. रक्त संबंध मजबूत बने रहेंगे. यह एक शुभ दिन है.

शुभ अंक: 2 और 8

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ी सोच रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का उत्साह और मनोबल आज ऊँचा रहेगा. श्रेष्ठ जनों से आपकी भेंट-मुलाकात होगी. आप अपने लंबित कार्यों को गति देंगे. आपकी रचनात्मकता को बल मिलेगा. साझेदारी में विश्वास बना रहेगा. सहकार की भावना बढ़ाएंगे.आपकी कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आपकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा. आप लाभ को बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. आप योजनानुसार कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 2 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. नया सोचें.

मीन: मीन राशि के लोगों को आज आर्थिक लेनदेन में नए लोगों से सजग रहने की आवश्यकता है. ठगों से दूरी बनाए रखें. नेटबैंकिंग में सावधानी बरतें. बजट से अधिक खर्च होने की आशंका बनी रहेगी. निवेश की अधिकता बनी रहेगी. आप वैदेशिक कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखें. लेनदेन पर ध्यान दें. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाना होगा. यात्रा की संभावना रहेगी. आप अपने लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. जल्दी न करें.

