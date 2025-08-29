Aaj ka Rashifal 29 अगस्त 2025: शुक्रवार के दिन मकर राशि वाले पाएंगे मनचाहे परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: मेष राशि के जातक आज लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने और सामूहिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे. आपके करियर में उछाल के मजबूत संकेत बने हुए हैं. आप अपने महत्वपूर्ण कामों को गति देंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और लेन-देन में आप स्पष्टता रखेंगे. विभिन्न परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक रहेंगी. आपके प्रियजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी और आपको श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. आपका साहस और पराक्रम भी मजबूत होगा. आप अपने उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सहयोगियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, जिससे आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी. लंबित मामलों को हल करने का यह सही समय है.

नौकरी व्यवसाय: साथियों के साथ कामकाजी मतभेद दूर होंगे. आपके कार्य और व्यवसाय में तेजी आएगी और आप अपनी योजनाओं को गति देंगे. आपका लाभ अच्छा बना रहेगा. आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. समन्वय के साथ आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 1, 3, 6, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. अपने वादे निभाएं.

-------------------

वृष राशि: वृष राशि के लोगों को आज जरूरी मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अपनी मेहनत और लगन से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. आपका करियर और व्यापार मजबूत होगा. अपने कामकाजी प्रयासों में नियमितता बनाए रखें और नियम-अनुशासन का पालन करें. आपको नए व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएं और लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें. अपनी कार्यक्षमता को बल मिलेगा और समय प्रबंधन पर ध्यान दें. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. सफेदपोश ठगों से बचें और अपने विवेक व विनम्रता को बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. सावधान रहें.

-----------------

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक आज मित्रों के साथ समय बिताने में आनंद महसूस करेंगे. अध्ययन और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आपका ध्यान काम पर केंद्रित रहेगा. शिक्षा और सूझबूझ से आप अपना प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. व्यक्तिगत बातचीत में आप प्रभावी रहेंगे. आपके कामकाजी प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कामों को आप गति देंगे और आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. आप पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. आपके निजी संबंध मजबूत होंगे. अपनी बुद्धि से आप अपनी जगह बनाएंगे. काम को समय पर पूरा करने की आपकी सोच होगी और आप तेजी से काम करेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. मित्र बढ़ाएं

----------------------

कर्क राशि: कर्क राशि के पेशेवर लोग प्रबंधन में सहयोग देंगे. घर-परिवार में आपकी रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. आवश्यक विषयों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी. आपको उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनी गरिमा और गोपनीयता बनाए रखें. कामकाजी बातचीत में आपका संकोच दूर होगा. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखें. आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा. जल्दबाजी और अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं.

शुभ अंक: 1, 2, 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. त्याग की भावना रखें.

-------------------



सिंह राशि: सिंह राशि के लोग आत्मविश्वास से काम करेंगे. उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में आप सहज रहेंगे. जरूरी जानकारी जुटाने पर जोर दें.

शुभ अंक: 1, 2, 9 (सिंह)

शुभ रंग: मरून (सिंह)

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. सद्भाव बढ़ाएं.

------------------

कन्या राशि: कन्या राशि के लोग अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत बेहतर बनाए रखेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. किसी बड़े आयोजन में आप मुख्य रूप से शामिल होंगे. पेशेवर लोग काम की गति बढ़ाएंगे. घर में आप संस्कारों और परंपराओं को बढ़ावा देंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि के संकेत हैं.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 6

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. भव्यता बढ़ाएं.

----------------------

तुला राशि: तुला राशि के लोग रचनात्मक कार्यों में आगे रहेंगे. आप निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे और अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे. आपके काम पर जोर होगा. प्रबंध से जुड़े विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. आपकी रचनात्मक गतिविधियां सुधरेंगी. आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. नया सोचें.

---------------------

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग आज खर्च की अधिकता से पेशेवर दबाव महसूस कर सकते हैं. आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और उन्हें हरसंभव निभाने पर जोर देंगे. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. अपनी स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे और पारंपरिक कामों से जुड़ेंगे. खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता बनी रहेगी. आप सूझबूझ और तालमेल से आगे बढ़ेंगे. बातचीत में सहजता रखें और लालच में न आएं. लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. दबाव से बचें.

------------------------

धनु राशि: धनु राशि के लोग आज करियर और कारोबार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. आप अपने साहस और पराक्रम से परिणामों में सुधार करेंगे. आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत हैं. आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है. आपके मित्र संबंध बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति बनी रहेगी. आपके लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. आपके विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. आपकी बातचीत प्रभावशाली रहेगी. लालच से बचें और उत्साह से काम लें.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 6

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

----------------------

मकर राशि: मकर राशि के जातक आज दूसरों से सहयोग और समर्थन बनाए रखेंगे. बातचीत में आप प्रभावी रहेंगे. अपनी प्रतिभा से आप मनचाहे परिणाम प्राप्त करेंगे. करियर और कारोबार के मामले गति पकड़ेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर आपका ध्यान होगा. बातचीत में आपका उत्साह बना रहेगा. पेशेवर समझौतों में आप साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. आपका कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा. आप सहयोग और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला और कौशल पर जोर होगा. आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों में सुधार होगा और प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

---------------

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोगों के भाग्य में वृद्धि होगी. विभिन्न परिणामों में शुभता रहेगी. सभी सहयोगी बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में आपको उम्मीद से अच्छा लाभ मिलेगा. लाभ में वृद्धि से आप उत्साहित रहेंगे. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 6, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. संकल्प भाव बढ़ाएं.

-------------

मीन राशि: मीन राशि के लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिति चुनौतीपूर्ण रह सकती है. लोगों पर अधिक भरोसा करने से बचें. अपने रूटीन पर ध्यान केंद्रित रखें. काम-काज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कामों में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का आपको साथ और समर्थन मिलेगा. धैर्य से आप रुकावटों का समाधान खोजेंगे. सलाह से आगे बढ़ें और नियम-कानून के साथ चलें. आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता रखें. विनम्र और विवेकवान बने रहेंगे. अपने स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 6

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा-साधना करें. ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार और मीठा चढ़ाएं. सहनशील बनें.

---- समाप्त ----