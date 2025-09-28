Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2025: रविवार के दिन तुला राशि वाले पाएंगे सुखद समाचार, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को औरों की बातों से प्रभावित होकर निर्णय लेने से बचना चाहिए. इस समय चुनौतियों का प्रभाव बना रहेगा, इसलिए कामकाज में लापरवाही करने की भूल न करें. जल्दबाजी में चर्चा या समझौतों को गति देना सही नहीं होगा. अपनी क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आकस्मिक स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: डीप रेड

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. कमजोर की मदद करें.

---------------

वृष: वृष राशि वालों के लिए आज संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने में सफलता मिलेगी. रिश्तों में मजबूती व सामंजस्य बना रहेगा, जिससे एक-दूसरे को समझने में मदद मिलेगी. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और आप मित्रों को देने का भाव रखेंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे, जिससे लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा और आप उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: चमकदार श्वेत

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. जिम्मेदारी निभाएं.

--------------

मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए यह सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने और सतर्कता बनाए रखने का समय है. नीतिगत मामलों में ढिलाई से बचें. आप अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. पेशेवरजन अपने रुटीन को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनी बात स्पष्टता से कहें. खानपान पर ध्यान दें. तार्किकता और मेहनत के बल पर कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं और निवेश पर नियंत्रण रखें. उधार के लेनदेन को टालना बेहतर है.

शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. नियम से चलें.

---------------

कर्क: कर्क राशि के जातक आज मानसिक कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. शैक्षिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में शुभता में वृद्धि होगी. मित्रों के साथ सुख से रहेंगे और वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा और कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम प्रसंगों को गोपनीय रखने में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सहयोग रखें.

----------------

सिंह: सिंह राशि के लोगों को संकीर्णता का त्याग करके नजरिया बड़ा रखना चाहिए. कार्यगति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी. सक्रियता और साहस से आगे बढ़ेंगे. घर में भावनात्मक संवाद में जल्दबाजी न दिखाएं. बड़ों का सानिध्य और अपनों से करीबियां बढ़ाएं. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. प्रबंधन के कार्यों में विनम्रता और विवेक से काम लें. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सुनी हुई बातों पर भरोसे से बचें और हस्तक्षेप से दूर रहें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: माणिक्य के समान

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सामंजस्यता रखें.

------------------

कन्या: कन्या राशि के जातक आज सामाजिक संवाद में आगे रहेंगे. सभी से सकारात्मक संबंध बनाए रखेंगे और भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे और करीबियों के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी. इच्छित उपलब्धियों को हासिल करने में सफल होंगे. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. साख और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे और संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सक्रियता बढ़ाएं.

----------------

तुला: तुला राशि वालों के परिवार में सुख, सौख्य और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. चर्चा संवाद व महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. आपसी सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिवार में हर्ष के क्षण बनेंगे और उत्सव का वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे और स्वजनों से भेंट होगी. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी.

शुभ अंक: 1 और 6

शुभ रंग: चूना के समान

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. अपनों की मदद करें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आधुनिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. रचनात्मक पक्ष संवार पाएगा. लोगों से बेहतर व्यवहार बनाए रखेंगे. नवीयोजनाएं सफल होंगी और कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास उनके पक्ष में बनेंगे. स्वजनों से खुशियां साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे और भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. जीवन स्तर संवार पर रहेगा और आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: चेरी कलर

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सरल रहें.

--------------------

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए निवेश में बजट की अनदेखी अनावश्यक दबाव बढ़ा सकती है. कामकाज में सावधानी बनाए रखें. विदेशी मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. खर्च में सजगता रखेंगे और सहजता से आगे बढ़ेंगे. दान-दिखाव व धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. कमतर की मदद करें.

----------------

मकर: मकर राशि के लिए विभिन्न स्त्रोतों से लाभ के संकेत बने रहेंगे. कारोबारी मामलों में उमंग उत्साह रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. बड़प्पन रखें.

--------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातक करियर एवं प्रबंधन के मामले में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कारोबार में समकक्ष सहयोग करेंगे. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे. पेशेवर मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. सत्ता शासन के कार्य गति पाएंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. आपको पुरस्कार प्राप्त हो सकता है.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. मदद बनाए रखें.

--------------------

मीन: मीन राशि के जातकों को भाग्य से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देंगे. आस्था-अध्यात्म में रुचि लेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. यात्रा की संभावना रहेगी. हित संरक्षण बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. गरीब की सहायता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----