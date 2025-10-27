scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों को प्राप्त होंगे आर्थिक कार्यों में नए अवसर, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 28 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे.

all horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों को भाग्यबल की प्रेरणा से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए. शासन एवं प्रबंधन के कार्य बनेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. पेशेवर मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पुण्यार्जन के प्रयास बनाए रखें.
--------------

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए समय साधारण बना हुआ रहेगा. उतावली में कार्य न करें. भूलचूक व जोखिम उठाने से बचें. लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के मामलों में अनदेखी से बचें.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशक्ति बढ़ाएं.
--------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को सामूहिक हितों को बढ़ाने और बचाने में सफलता मिलेगी. उद्योग व्यापार के श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. औद्योगिक लक्ष्य पाने का प्रयास होगा. पारिवारिक संबंधों में सफलता मिलेगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग: गुड़ के समान

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. परस्पर सहयोग रखें.
-------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को कर्मठ प्रयासों से उचित स्थान पाने में सफलता मिलेगी. जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. पूर्व के रोग व दोष उभर सकते हैं. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विवाद में न पड़ें.
----------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को मित्रजनों के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए. सुखद पलों को साझा करेंगे. गुरुजनों की आज्ञा का अनुपालन बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरता बनाए रखें. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध कार्यों को गति देंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अन्य के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर रखें.
----------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को घर परिवार में अपनों से करीबी बनाए रखने पर जोर होगा. अन्य की बातों को अनदेखा न करें. स्वार्थ संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्य करें. निजता का ध्यान रखें. पारिवारिक संबंधों को सहजता रहेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.
------------

तुला: तुला राशि के जातकों को लोगों से मेलजोल बढ़ाने और सामाजिक संवाद में बेहतर बने रहना चाहिए. वाणिज्यिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा. परंपरागत कार्य व्यवसाय को विस्तार देंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वित्तीय विषयों पर जोर होगा. वाणिज्यिक क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. जनकार्य करें.
------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक उछाल के अवसरों को भुनाना चाहिए. पारिवारिक संवाद मधुर बना रहेगा. निजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. निजी विषयों में रुचि लेंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. धन संपत्ति में रुचि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदरभावना बढ़ाएं.
-------------

धनु: धनु राशि के जातकों को नवीन तौरतरीकों से सभी को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी. परिवार के लोगों की खुशी में उत्साह से शामिल होंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे. अच्छी शुरूआत हो सकती है. प्रयास सफल होंगे. घर परिवार में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. अतिभावुकता से बचेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.
----------------

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर कारोबार में सभी से बनाकर चलना चाहिए. जानकारी के अभाव में ठगी के शिकार हो सकते हैं. व्यवहार में सावधानी बरतेंगे. रिश्तों के प्रति आदर भाव बढ़ाएंगे. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. कोर्ट कचहरी के मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रक्तवर्ण

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.
--------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक अवसरों को पक्ष में भुनाने में सफलता मिलेगी. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कारोबारी स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.
------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रबंधन के प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. करियर कारोबार में समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. शासन से संबंधी निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. वरिष्ठों से सहकार बढ़ाएंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. विभिन्न मामलों में उत्साह बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार रखें. संवाद संवारें.

---- समाप्त ----
