Aaj ka Rashifal 27 सितंबर 2025: शनिवार के दिन मकर राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत की चुनौतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. आप नियमित जांच कराते रहें. कामकाज में आपकी सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. आपके परिजन आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और विभिन्न कार्यों में मददगार होंगे. कामकाज में लापरवाही न दिखाएं. दूसरों के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. लेनदेन में धैर्य रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने से बचें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखें.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. विनम्र बने रहें.

वृष: वृष राशि के जातक अपने अपनों के साथ रिश्ते निभाने का प्रयास करेंगे. सहकारी योजनाओं को गति मिलेगी. पारिवारिक संबंधों में सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे. पेशेवर बातचीत में आप पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें. टीम भावना के साथ आगे बढ़ने और खुशियों को साझा करने वाला दिन है. मित्रों और सहकर्मियों में विश्वास रखें. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8, और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. किया गया वादा निभाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए यह मेहनत से राह बनाने का समय है. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. मितभाषी और अनुशासित बने रहें. विविध मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर चर्चाओं में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. अतिउत्साह से बचें. समता और सामंजस्य से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 6, 8, और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तर्कशील रहें.

कर्क: कर्क राशि के जातक महत्वपूर्ण मामलों में मित्रों के साथ से उचित जगह बनाएंगे. उमंग, उत्साह और निरंतरता रखेंगे. कला कौशल को संवारेंगे. सक्रियता और साहस से परिणामों को साधेंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों की बनाए रखेंगे. प्रारंभिक शिक्षण पर जोर होगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा.

शुभ अंक: 2, 8, और 9

शुभ रंग: वाटर कलर

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. स्पष्टता बढ़ाएं.

सिंह: सिंह राशि के जातक अपने अपनों के साथ व्यक्तिगत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. चर्चा और संवाद में स्पष्टता रखेंगे. परिजनों के साथ मिलकर कार्य करें. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करें. अतिथि को आदर दें. प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. बड़प्पन बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि के जातक सकारात्मक परिणामों से अपनी सामाजिक स्थिति बेहतर बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार और सभ्यता को बल देंगे. संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. स्वजनों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

शुभ अंक: 5, 8, और 9

शुभ रंग: सी ब्लू

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. समत्व भाव रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों के घर में हर्ष और आनंद बना रहेगा. अपनों के भरोसे को बनाए रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परिवार से जुड़ाव बढ़ा हुआ रहेगा. आपसी मेलजोल बढ़ाने की भावना रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. निजी मामले सुखद रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: सिल्वर ग्रे

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. सद्भाव रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक सृजनात्मक संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर और व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. अपनों में सुख-सौख्य बढ़ेगा. हर्ष-आनंद के पल निर्मित होंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. चारों ओर अनुकूलता बनी रहेगी. करीबियों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मधुर व्यवहार रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. व्यवस्था संवारें.

धनु: धनु राशि के जातक आर्थिक स्तर संतुलित बनाए रखें. बजट के अनुरूप खर्च बढ़ाएं. निवेश की अधिकता बनी रह सकती है. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संवाद बढ़ेगा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. जोखिम लेने से बचें. अहंकार में न आएं.

शुभ अंक: 3, 8, और 9

शुभ रंग: पीतांबरी के समान

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. निरंतरता रखें.

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक उछाल के संकेत बने हुए हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. पेशेवर अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में संकोच दूर होगा. लाभ और प्रभाव बेहतर रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. जल्दी उठें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक प्रबंधन पर ध्यान दें. कार्यों में सक्रियता बढ़ाएं. उद्योग-व्यापार के मामले संवार पाएंगे. शासन के विषयों में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. श्रेष्ठ और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. संवाद बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के जातकों के लिए भाग्योदय के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. लोगों से महत्वपूर्ण वार्ताएं आगे बढ़ाएंगे. संपर्क और संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय पक्ष बेहतर होगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख और सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति, नियम और निरंतरता रखेंगे. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8, और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: देवी मां की विधिवत् पूजा-वंदना और साधना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. जनकार्य करें.

