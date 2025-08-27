Aaj ka Rashifal 27 अगस्त 2025: तुला राशि वाले पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे, जानिए क्या है बाकि राशियों का हाल

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन का फल मिलेगा. आप अपनी कला और कौशल में रुचि बनाए रखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा. हालांकि, आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की अनदेखी से बचना ज़रूरी है. पेशेवरों के लिए यह दिन सामान्य सफलता वाला रहेगा, लेकिन आपकी सेवाभाव आपको दूसरों से आगे रखेगी. अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद होगा और वरिष्ठों से आपकी मुलाकात सफल रहेगी. सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दें. आज के दिन परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना सही रहेगा. अपनी कार्ययोजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश करें और स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतें.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और धैर्य बनाए रखें.

वृष राशि: वृष राशि वालों को आज अध्ययन और अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. बौद्धिक रूप से आप स्पष्ट रहेंगे और मित्रों का पूरा साथ मिलेगा. नए मामलों में सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा और आप परीक्षा-प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपको अपने सभी प्रयासों और तथ्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. सजगता और सतर्कता से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. लाभ में भी बढ़ोतरी होगी. आप अपने प्रिय के साथ यादगार समय बिताएंगे और मनोरंजन के अवसर भी बन सकते हैं.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 6, 8, 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. अपने काम में तेजी बनाए रखें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक आज घर परिवार में सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. अपने से बड़ों की बातों को अनदेखा करने से बचें. आपके अपने लोगों की खुशी पर आपका विशेष ध्यान होगा. प्रबंधन के क्षेत्र में सफलता के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे. करियर और व्यापार में आप सफल होंगे, बस सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलू मामलों में आज अनुकूलता सामान्य रहेगी. जिम्मेदार लोगों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा. वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा. दूसरों की बातों में आने से बचें. आज आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है. किसी भी तरह के भावुकता में आकर निर्णय न लें.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. झूठ बोलने से बचें.

Advertisement

कर्क राशि: कर्क राशि के लोगों को आज अपने संपर्क और संवाद को बढ़ाना चाहिए. सामाजिक विषयों में आपकी पहल करने की भावना बनी रहेगी. व्यावसायिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके काम भी सफल होंगे. आपको सभी के साथ सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए. प्रेम और स्नेह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी. आपके संपर्क और संवाद बढ़ेंगे. आप अपने तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे. आज कोई व्यावसायिक यात्रा भी संभव है. आलस्य को त्यागें और बेकार की बातों से बचें. आपकी काम-काज की स्थिति में सुधार होगा. आपके साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी लोग आपका सहयोग करेंगे. किसी भी तरह की शंका से मुक्त रहें. पेशेवर लोगों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा. अपनी गति बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5, 8, 9

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. मीठी और अच्छी बातें बोलें.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों को आज पारिवारिक मामलों में उमंग और उत्साह बना रहेगा. आप सहज बातचीत में शामिल होंगे. आपकी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनी रहेगी. धन और संपत्ति से जुड़े कामों में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. परंपरागत कार्यों में आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेंगे. आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. श्रेष्ठ कार्यों में सफलता मिलने से आप उत्साहित रहेंगे. आप धन-संपत्ति के संग्रह और सुरक्षा में प्रभावी रहेंगे. आप अपने परिवार के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे. आज आपके लिए अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और आप सबका विश्वास जीतेंगे. अपने करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र बने रहें.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातक आज अपने रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आपके व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनी रहेगी. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपको नए कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे. रचनात्मक व्यवसाय से जुड़े लोग प्रभावी रहेंगे. आप अपनी इच्छा के अनुसार काम को आगे बढ़ाएंगे. आप नई चीजों पर अधिक ध्यान देंगे. आपकी मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सभी के साथ मिलकर चलें. अपने संस्कारों पर ध्यान बनाए रखें. नीति और नियमों का पालन करें. आपका जीवन स्तर ऊंचा रहेगा. आज आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ी हुई रहेगी. सूझबूझ और सहयोग की भावना मजबूत होगी.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. सक्रियता बढ़ाएं.

तुला राशि: तुला राशि वालों को आज अपने बजट के अनुसार खर्च और निवेश करना चाहिए. आपको अपनी तैयारी और स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान देना चाहिए. रिश्तेदारों का साथ और सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक बातचीत में आप सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहें. बहस और विवाद में पड़ने से बचें. अपनी व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखें. विवेक से काम लें. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. यह समय संभलकर आगे बढ़ने का है. अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करें. नीति और नियमों का पालन करना आपके लिए अच्छा रहेगा. आवश्यक विनम्रता बनाए रखें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 6, 8, 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. नम्रता बनाए रखें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ और सुधार की स्थिति अच्छी रहेगी. आप अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और दोस्तों का आपको साथ मिलेगा. करियर और व्यापार में आपका नियंत्रण बढ़ेगा. आप उत्साह और अनुशासन के साथ काम करेंगे. आपको अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता मिलेगी. व्यावसायिक अवसरों को भुनाने की कोशिश करें. आपकी आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य और व्यापार में आप साहस दिखाएंगे. आप अपने कामों में गति दे पाएंगे. पेशेवर विषयों में आप उत्साह और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बातचीत में आप सहज रहेंगे. उधार के लेन-देन से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आज आर्थिक योजनाओं से समर्थन मिलेगा. आपके मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. आप सहज बातचीत बनाए रखेंगे. आपकी पेशेवर बातचीत में सुधार होगा. आपका समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आपका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा. आप सबका समर्थन करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग आपको मिलेगा. आपके संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. करियर और व्यापार में आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर लोग बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदार और वरिष्ठ लोगों का आपको सहयोग मिलेगा. आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम पाकर उत्साहित रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. अपने वचन को पूरा करें.

मकर राशि: मकर राशि के लोगों के लिए आज भाग्य से ज्यादातर मामले आपके पक्ष में रहेंगे. आपकी प्रतिष्ठा और साख में सुधार होगा. सभी वर्ग के लोग आपका सहयोग करेंगे. आप महत्वपूर्ण बातों को जिम्मेदार लोगों के साथ साझा करेंगे. आपकी योजनाओं में गति बनी रहेगी. व्यावसायिक शिक्षा पर आपका जोर रहेगा. आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे. लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है. आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आपके संपर्क और संवाद बढ़ेंगे. आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी. आपकी इच्छा के अनुसार उपलब्धियां मिलेंगी. आपको हर तरफ सफलता मिलेगी. आपकी आस्था और आध्यात्मिकता को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. अपने वादे पूरे करें.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को आज सूझबूझ और विनम्रता से जरूरी काम करने चाहिए. आपके लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा. आप अपनों के सहयोग से अपने काम पूरे करेंगे. आपसी सहयोग और विश्वास बनाए रखें. अपनी नीतियों और नियमों पर ध्यान केंद्रित करें. किसी भी काम में पहल करने से बचें. आज का समय सामान्य है. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से अपना काम निकालें. अपने दैनिक कार्यों में सुधार करें. सहजता और सरलता से आगे बढ़ें. बहस और विवाद से बचें. अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. सभी का मान-सम्मान रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका उपयोग भी करें. सावधान रहें.

मीन राशि: मीन राशि के जातक आज सबकी सोच को साथ लेकर काम करेंगे. आप अपने कार्यक्षेत्र में गति बनाए रखेंगे. आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. जीवन में स्थिरता और धैर्य बढ़ेगा. अपनी योजनाओं को टालने से बचें. आप सभी का सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. आपके व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा. आपके साथी और सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे. आप विभिन्न कार्यों में तेजी दिखाएंगे. आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. सात्विकता बनाए रखें. सामंजस्य पर ध्यान दें. सोच-समझकर निर्णय लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: विद्या बुद्धि के दाता सिद्धिविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा-वंदना करें. मोदकों का भोग लगाएं और पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. अपनी नेतृत्व क्षमता में सुधार करें.

---- समाप्त ----