Aaj ka Rashifal 26 सितंबर 2025: धनु राशि वाले व्यावसायिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: लाभ और सम्मान का दिन

मेष राशि के जातकों को आज अपने सभी जरूरी काम शाम से पहले ही निपटा लेने की कोशिश करनी चाहिए. आपके लिए अचानक धन लाभ के अवसर बन रहे हैं. टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको सफलता मिलेगी. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. नौकरी और व्यापार में आपकी पहल और स्पष्टता से आपको फायदा होगा. भूमि और भवन से जुड़े काम बनेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. आपका आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

वृष: धैर्य और मेहनत से सफलता

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. दोपहर के बाद से स्थितियों में सुधार होगा और आपको अधिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अपनी मेहनत और परिश्रम से आप अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और लेन-देन में पारदर्शिता रखें. नौकरीपेशा लोग आज बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा. निजी संबंधों में धैर्य बनाए रखें और झूठी बातों पर भरोसा न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अतिउत्साह से बचें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

मिथुन: कला और कौशल से मिलेगी पहचान

मिथुन राशि के जातकों को आज समता और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा. आपके मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा. कला और कौशल से आप कई मामलों को बेहतर बना पाएंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा. अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा और वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करना हितकारी रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में आपकी सूझबूझ से लाभ बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका व्यक्तित्व निखरेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

कर्क: सकारात्मकता से होगा लाभ

कर्क राशि के लोगों को आज छोटी बातों को नजरअंदाज करके बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. शुभचिंतकों और मित्रों का साथ मिलेगा. परिवार के साथ मिलकर रहेंगे. आपका प्रबंधकीय पक्ष मजबूत रहेगा और आपको पेशेवर प्रयासों में सफलता मिलेगी. आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और सत्ता से संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेगा. रिश्तों में असहजता कम होगी और परिजनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. अहंकार को त्यागकर विनम्रता से काम लें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

सिंह: संपर्क और संवाद से मिलेगी सफलता

सिंह राशि के जातकों को आज सकारात्मक परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना चाहिए. सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ने से आपके संपर्क बढ़ेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे. नौकरी और व्यवसाय में आपकी कार्यशैली प्रभावी रहेगी और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे. वित्तीय अनुबंधों को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा की संभावना है. प्रियजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: बरगंडी रेड

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

कन्या: परिवार का साथ, आर्थिक उन्नति

कन्या राशि के जातकों को आज अपने करीबियों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान दें और वित्त प्रबंधन को मजबूत बनाएं. आपका करियर संवरेगा और कारोबार में अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. बचत में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

तुला: रचनात्मकता और सुख में वृद्धि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सृजनात्मक कार्यों को बेहतर बनाने का है. आपकी संवेदनशीलता और भावनात्मकता बढ़ेगी. निजी गतिविधियों में रुचि लेंगे. करियर और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी. करीबियों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. वाणिज्यिक लाभ में वृद्धि होगी. प्रेम संबंधों में उत्साह और मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

वृश्चिक: धैर्य से मिलेगा लाभ

वृश्चिक राशि के जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए. दोपहर के बाद से स्थितियां सकारात्मक होंगी. खर्च पर नियंत्रण रखें और निवेश के मामलों में सावधानी बरतें. न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. प्रेम संबंधों में सजगता बनाए रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

धनु: करियर में तेजी और तरक्की

धनु राशि के लोग आज आर्थिक फैसलों में तेजी दिखाएंगे. दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लें. आपको लाभ और मान-सम्मान दोनों मिलेगा. प्रबंधन में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप अपने प्रभावी प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. जिम्मेदार अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

मकर: उद्योग और व्यापार में सफलता

मकर राशि के जातक अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से आज बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे. उद्योग और व्यापार में तेजी आएगी. प्रशासन से जुड़े मामलों में पहल करेंगे. करीबियों और परिजनों का स्नेह मिलेगा. आर्थिक मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. करियर में सुधार होगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भावनात्मक संबंधों में धैर्य और सजगता बनाए रखें. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

कुंभ: भाग्य का साथ, सफलता के अवसर

कुंभ राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ मिलेगा. आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन संवरेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आप प्रभावी रहेंगे. लंबित योजनाएं आगे बढ़ेंगी और वित्तीय पक्ष बेहतर होगा. पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

मीन: सावधानी और संतुलन है जरूरी

मीन राशि के जातकों को आज सावधानी से अपने कार्य आगे बढ़ाने चाहिए. रिश्तों को निभाने का प्रयास करें और लेन-देन में धैर्य रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. आर्थिक स्थिति दबावपूर्ण हो सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विनम्रता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा, वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और वस्त्राभूषण भेंट करें.

