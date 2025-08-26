Aaj ka Rashifal 26 अगस्त 2025: हरतालिका तीज पर आज कर्क राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ सूचना, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि (Aries)

आज मेष राशि के जातकों को व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना चाहिए. नौकरीपेशा लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं और अपनी कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएं. अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. सहजता और सद्भाव से परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. आपको सजगता से आगे बढ़ना चाहिए. नीति, नियम और बड़प्पन से काम लें. खर्च और लेनदेन पर ध्यान दें. आस्था और विश्वास बनाए रखेंगे. साझेदारी के प्रयासों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. जिद से बचें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातक आज मित्रों के समक्ष खुलकर अपनी बात रख सकेंगे. उन्हें महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. करियर और व्यापार में तार्किकता बनाए रखें. सबका साथ और विश्वास बना रहेगा. संतान से शुभ संकेत संभव है. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. भ्रमण और मनोरंजन पर जाने के अवसर रहेंगे. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. सक्रियता और सतर्कता बनाए रखें. अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे और गति बनाए रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति-नियमों का पालन करेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भावनात्मक मामले सामान्य रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शासन-सत्ता के विषयों में सफलता की चाह बढ़ेगी. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास प्रभावी बनेंगे. आर्थिक कार्य और व्यापार सुधरेंगे. पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. पूर्वाग्रह में न आएं. उच्च संस्कार और परंपराएं निभाएं. भवन और वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. निजी मामले पहले की तरह बने रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. अहं से बचें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों की सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करीबियों में सामंजस्यता बढ़ी रहेगी. लक्ष्य साधने में उन्हें सफलता मिलेगी. व्यावसायिक परिणामों से वे उत्साहित रहेंगे. विभिन्न परिस्थितियां उनके अनुकूल रहेंगी. वे सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले सुधरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखें. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क और संवाद के कार्य सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखें. बंधुत्व भाव बल पाएगा.

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुड़ें. तेजी बनाए रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक मूल्यवान वस्तु की खरीद और संग्रह के प्रयासों को गति देंगे. वे कुल-परिवार और अपनों को आदर और सम्मान देंगे. कार्यों में सहजता बनाए रखेंगे. उनकी वाणी और व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रतिष्ठित लोग घर आएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. वे विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज-संवार में उनकी रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन बनाए रखें. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज-संवार बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: वाइन रेड

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. वचन निभाएं और विनम्र रहें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों का सुख और सौख्य बढ़ा रहेगा. वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में हर्ष और आनंद बना रहेगा. वाणी और व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. विनम्रता पर जोर दें. उनका वाणी और व्यवहार असरदार बना रहेगा. विविध रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ का स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उनका जीवन स्तर सुधरेगा. धैर्य, धर्म और सहजता बनाए रखेंगे. सृजन कार्य सुधरेंगे. करियर और व्यापार में सुधार आएगा. संपर्क और संवाद को सुधार पाएंगे.

शुभ अंक: 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित प्रभाव वाला है. कामकाज में धैर्य और अनुशासन की जरूरत बनी रहेगी. नीति-नियम के अनुसार कार्य करें. समता और न्याय पर जोर रखें. अन्य देश के कार्यों में गति आएगी. उनकी कार्यगति साधारण रहेगी. वे सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों को सुधारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखें.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. दान-धर्म बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के करियर और कारोबार में सफलता का प्रतिशत अपेक्षा से बेहतर रहेगा. वे लाभ और व्यापार बढ़ाने में आगे रहेंगे. वे हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर और कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. चर्चा और संवाद में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंधों को सुधार पाएंगे. वे सबको साथ लेकर चलेंगे. उनकी पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. उनका रुटीन सुधरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. विनम्रता रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों का आय और लाभवृद्धि के लिए एक से अधिक क्षेत्र विकसित करने पर जोर रहेगा. प्रबंधकीय अनुकूलन बना रहेगा. वे अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार पर ध्यान केंद्रित बनाए रखेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष और वरिष्ठ सभी सहयोगी होंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग और व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन और प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. सहकार भाव रखें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. पेशेवर और कला-कौशल सुधरेंगे. वे बड़ी सोच रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंट-वार्ता में सफल होंगे. हर तरफ श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवरों और वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वे लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम उनके पक्ष में रहेंगे. पुण्य में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. धर्म यात्राएं बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के प्रति गंभीरता का भाव बना रहेगा. शारीरिक असहजताएं उभर सकती हैं. वे बड़ों का सानिध्य रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. स्वजनों का साथ और समर्थन बना रहेगा. वे कुल-परिवार के लोगों के करीब रहेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञापालन और पेशेवरता बनाए रखें. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों की आज्ञा बनाए रखें.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. सजग रहें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक व्यक्तिगत विषयों पर अधिक ध्यान देंगे. वे निजी संबंधों को सुधार पाएंगे. पारिवारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध क्षेत्रों में विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. साझा कार्यों में उनका उत्साह और मनोबल बढ़ेगा. वे सबको साथ लेकर चलेंगे. हर तरफ प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले सुधरेंगे.

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: भक्ति, बुद्धि और बल में अग्रज हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ‘ओम् अं अंगारकाय नमः’ का जाप करें. आपस में सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----