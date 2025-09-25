Aaj ka Rashifal 25 सितंबर 2025: धनु राशि वाले व्यावसायिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: कार्य व्यापार में लाएंगे गति, मिलेगा सबका साथ

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है. आप सभी के सहयोग से अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे. आपकी सहकारिता की भावना आपको नए अवसर दिलाएगी. मनोरंजन में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी. लेनदेन में आप प्रभावी रहेंगे और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ेंगे. आपकी योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा. साझा कामों में आपको सफलता मिलेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. सामंजस्यता व विनम्रता बढ़ाएं.

वृष: सोच-समझकर बढ़ाएं कदम, बचें उधार के लेनदेन से

वृष राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आपके सहकर्मी आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी. आपका आय-व्यय ऊंचा बना रहेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष औसत रहेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें और तथ्यों पर ही भरोसा रखें. उधार के लेनदेन से बचें, क्योंकि विपक्षी सक्रिय हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोग अच्छा करेंगे, बस नियमों का पालन करते रहें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. तार्किकता रखें.

मिथुन: कला के दम पर मिलेगी सफलता, बढ़ेंगे संबंध

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है. आपका व्यापार मजबूत होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. आपकी कला का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा. साहस और पराक्रम से आप अपने काम को अंजाम देंगे. बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद न करें. आपकी योजनाएं पूरी होंगी और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और आपके संबंध भी सुधरेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 7 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

कर्क: पदोन्नति के योग, घर में बढ़ेगा सुख-शांति

कर्क राशि के जातकों को आज अपने पूर्वाग्रहों से बचना होगा. अपने परिवार के प्रति आदर का भाव रखें. बड़ों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको मदद मिलेगी. पदोन्नति और स्थानांतरण की संभावना है. अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें और स्वार्थ की भावना को छोड़ दें. घर-परिवार से आपकी करीबी बढ़ेगी और सुख-सुविधाओं पर भी ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 7 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. मिष्ठान्न बांटें.

सिंह: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, मिलेगा अपनों का साथ

सिंह राशि के जातक सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार में संतुलन रहेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी. साहस और पराक्रम से आप अपनी मंजिल पाएंगे. आपके संचार तंत्र भी प्रभावी बना रहेगा और आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. आपके बंधु-बांधवों के साथ आपका समय बीतेगा. पेशेवर मामले आपके पक्ष में रहेंगे और शिक्षा के प्रयास भी सफल होंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: बरगंडी रेड

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. भक्ति आस्था रखें.

कन्या: परिवार में बढ़ेगा सुख, आर्थिक पक्ष होगा मजबूत

कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक मामले अनुकूल रहेंगे. आपके करीबी लोग आपके आर्थिक प्रयासों में सहयोग करेंगे. आपके घर की साज-सज्जा पर जोर रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे और परिवार के साथ खुशी से समय बिताएंगे. आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आपका रहन-सहन प्रभावी होगा. घर में सुख-सौख्य बढ़ेगा और आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 7

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. स्वजनों की सुनें.

तुला: रचनात्मकता से मिलेगी सफलता, बढ़ेगी लोकप्रियता

तुला राशि के जातक आज आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखेंगे. आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे. महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और आप टीम भावना से काम करेंगे. करियर के मामलों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपने काम में प्रभावी रहेंगे. आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपका सम्मान भी बना रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. नवाचार बढ़ाएं.

वृश्चिक: वाद-विवाद से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

वृश्चिक राशि के जातकों को आज जल्दबाजी से बचना होगा. लोगों की बातों पर ध्यान न दें और मेहनत से काम करें. दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें. दूर देश के मामलों में आप पहल करेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना कठिन होगा. आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें. लेनदेन में सतर्क रहें और नियमों का पालन करें. दान-धर्म में आपकी रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. लोभ से बचें.

धनु: करियर में मिलेगी तरक्की, बढ़ेंगे कारोबारी संबंध

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है. आप आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपकी योजनाओं को सफलता मिलेगी और आपके मित्रों का सहयोग रहेगा. आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य पर सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर रूप से आपको बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी. आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और नए काम की योजनाएं बनेंगी.

शुभ अंक: 3, 6, 7, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. फोकस रखें.

मकर: पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, मिलेगी सफलता

मकर राशि के जातकों को आज सफलता मिलेगी. आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं गति पकड़ेंगी. प्रशासनिक काम में आप सक्रिय रहेंगे. आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आपको सम्मान मिल सकता है और आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

कुंभ: भाग्य का साथ मिलेगा, कारोबार में आएगी तेजी

कुंभ राशि के लिए आज का दिन भाग्यशाली है. करियर और कारोबार में आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और आप दूसरों को आकर्षित करेंगे. आपकी कार्ययोजनाएं सफल होंगी और कारोबार में तेजी आएगी. आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे. आपके प्रयास सफल होंगे और आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं. धर्म और आस्था में आपका विश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 7 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. धर्मस्थल जाएं.

मीन: वाणी पर रखें नियंत्रण, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

मीन राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. आप अपने शुभचिंतकों की सलाह का सम्मान करेंगे. अपने परिवार और करीबियों से संपर्क बनाए रखें. अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन रखें. आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए सामंजस्य बनाकर चलें. स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. अनजान से दूर रहें.

---- समाप्त ----