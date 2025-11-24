Aaj ka Rashifal 25 नवंबर 2025: विवाह पंचमी पर आज कुंभ राशि वाले न्यायिक मामलों में धैर्य रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को प्रबंधन प्रशासन के कार्यों में इच्छित अवसर मिलेंगे. कारोबारी विषयों में दूरदर्शिता से काम लेंगे. लेनदेन में तेजी आएगी. यात्रा की संभावना रहेगी. पैतृक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सलाह समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बड़ों की मदद से परिणाम पाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. मीटिंग्स में प्रभावी रहेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

और पढ़ें

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय वचन रखें.

-------------------

वृष: वृष राशि के लोगों पर भाग्य की कृपा बल पाएगी. कार्य व्यापार में लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शारीरिक समस्याएं दूर होंगी. सुखद सूचना प्राप्त होंगी. जनहित के कार्य करेंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. आस्था विश्वास में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे. सामाजिक आयोजनों में शामिल होंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

-------------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को परिजनों से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए. घर के बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. नीति नियम व सजगता से आगे बढ़ेंगे. स्थिति समझकर आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य के मामले में ढिलाई न दिखाएं. जोखिमपूर्ण कार्य टालें. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ सकता है. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. लापरवाही से बचेंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: पीच

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पीड़ितों की सहायता करें.

------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को साझा प्रयासों में सक्रियता बनाए रखनी चाहिए. निजी चर्चाओं में प्रभावशाली रहेंगे. उद्योग व्यापार को आगे बढ़ावा मिलेगा. निर्माण से जुड़े जन अच्छा करेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. स्थायित्व बल पाएगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यापार संवरेगा. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. टीम भावना बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 7 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. वचन रखें. सात्विकता बनाए रहें.

------------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को आर्थिक लेनदेन में सहजता सतर्कता बढ़ानी चाहिए. कामकाज में ढिलाई से बचें. पेशेवर चर्चाओं में धैर्य बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहें. उधार से बचें. व्यवस्था को मजबूती दें. प्रलोभन में न आएं. कर्मठता से काम लेंगे. प्रबंधन का सम्मान करेंगे. सेवा भावना को बल मिलेगा. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्यगति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. बड़ी सोच रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. भगवान गणेश की विधिवत पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी दान दें. तर्कशीलता रखें. विनम्रता बढ़ाएं.

------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों की शिक्षा व अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. कामकाजी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावी रहेंगे. मित्रों करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. कला कौशल संवरेंगे. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. बौद्धिकता पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से ऊपर उठेंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनुशासित रहें.

------------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों को भावनात्मक विषयों में धैर्य व सूझबूझ से काम लेना चाहिए. पैतृक विषयों पर फोकस बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में गरिमा गोपनीयता पर जोर होगा. घर से करीबी बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ाने पर बल रहेगा. विभिन्न प्रयास बेहतर बनेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है. बड़ों से संवाद बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों के प्रयास तेज होंगे. सबसे तालमेल का भाव रखें. भावावेश में कार्य न करें.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. भावुकता त्यागें. योग करें.

----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का सामाजिक स्तर बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में प्रभावशीलता बनी रहेगी. वाणिज्य व्यापार विस्तार लेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. संबंधों में मजबूती रहेगी. भाई बंधुओं का सहयोग बढ़ेगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. संचार संवाद में बेहतर रहेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. यात्रा हो सकती है. जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए. श्रेष्ठ कार्यों में समय देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. सभी को अच्छे व्यवहार से प्रभावित करेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. जीवन स्तर भव्यता पाएगा. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. संस्कार परंपराओं को बल देंगे. साख सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वचन निभाने में आगे रहेंगे. इच्छित वस्तु मिल सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

-----------------

मकर: मकर राशि के लोगों को नया करने में उत्साह दिखाना चाहिए. भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में गति आएगी. साझीदार सहयोगी होंगे. नवीन कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

------------------

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लापरवाही न करनी चाहिए. बजट से कार्य करें. करियर कारोबार में सावधानी बरतेंगे. न्यायिक मामलों में धैर्य रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. आवश्यक जानकारी जुटाएंगे. प्राथमिकता सूची बनाकर कार्य करेंगे. वैदेशिक प्रयास गति लेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे. निवेश बढ़ाएंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. मेहनत पर भरोसा बढ़ाएंगे. बजट पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: धूसर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. प्रलोभन में न आएं.

-------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को विभिन्न कार्यों में उत्साह बना रहेगा. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्यों को तेजी से पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बढ़ेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों को पूरा करेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. करियर व्यापार को मजबूती मिलेगी. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेगा. प्रबंधन संवरेगा.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----