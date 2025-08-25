scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 25 अगस्त 2025: मिथुन राशि वाले लाभ के अवसरों को भुनाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 25 अगस्त 2025, Horoscope Today: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उनकी सोच रचनात्मक रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन बना रहेगा. उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. उद्योग-व्यापार के मामले सुधरेंगे.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों को कार्य व्यापार में जरूरी कार्यों को नियमित बनाए रखना चाहिए. पेशेवर मामले दबाव में रह सकते हैं, इसलिए कला और कौशल से परिणाम साधने में मदद मिलेगी. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार में उनकी रुचि बनी रह सकती है, लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है. कर्मठता पर जोर बनाए रखें. उनकी कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए अतिउत्साह से बचें. समता और सामंजस्य से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 9
शुभ रंग: रेड रोज
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. विनम्र रहें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों के लिए मित्रों के साथ भेंट और संवाद के अवसर बढ़ेंगे. वे अपनों का ख्याल रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाकर रखेंगे. कला और कौशल को बल मिलेगा. वे अपने करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे. उनके समकक्षों का साथ बना रहेगा. वे उत्साह और उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण और प्रशिक्षण पर उनका जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 7
शुभ रंग: सिल्वर
आज का उपाय: शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रबंधन के क्षेत्र में शुभता का संचार बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में उचित बदलाव लाने का भाव रहेगा. उनके वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. पारिवारिक मामलों में उनकी रुचि बढ़ेगी. वे अपने परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तुओं की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 8
शुभ रंग: मूनस्टोन
आज का उपाय: ‘ओम् नमः शिवाय’ एवं ‘ओम् सों सोमाय नमः’ मंत्र का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. बड़ा सोचें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक साहस और पराक्रम से अपनी जगह उचित बनाए रखने में सफल होंगे. वे पारिवारिक संबंधों में संवेदनशील रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. उनका संपर्क और संवाद बढ़ा रहेगा. भाई-बंधुओं के साथ उनका विश्वास बढ़ेगा. वे विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. चर्चा और संवाद में उन्हें सफलता मिलेगी. वे सुलह और सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान-धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार और सभ्यता बल पाएंगे. उनका संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वित्तीय मामलों में वे आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 7
शुभ रंग: गुलाबी
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. पहल रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों की परिजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. वे सभी से भाईचारा बढ़ाएंगे. उनकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. वे पारिवारिक विषयों को दिशा देंगे. उनका खान-पान का स्तर ऊंचा बना रहेगा. साज-संवार और आकर्षण बनाए रखेंगे. आसपास सुखद क्षण निर्मित होंगे. वे अपनों के आदर और सम्मान को बनाकर रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से वे अपनी बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंट-वार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 7
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. सद्भाव बढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों में कुछ नया करने और लोगों से सहयोग बढ़ाने की भावना रहेगी. वे महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. सूझबूझ और बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज-सज्जा बनाए रहेंगे. आधुनिक मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार पर उनका जोर होगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. उनका प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. कला और कौशल से सभी प्रभावित होंगे. वे रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख और सौख्य में वृद्धि होगी. वे सरप्राइज दे सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 7
शुभ रंग: मूनलाइट
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों को धैर्य से आगे बढ़ाना चाहिए. बजट और निवेश संबंधी गतिविधियों में दबाव बना रह सकता है. नौकरी और सेवा कार्य में उनकी रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर और व्यापार में लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. रिश्तों में संपर्क और संवाद बेहतर होगा. वे बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 7
शुभ रंग: आसमानी
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. रुटीन संवारें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक करियर और कारोबार के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. आर्थिक लाभ पर उनका जोर बढ़ेगा. पेशेवरों के लिए अपेक्षित अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. व्यवसाय में रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध उपलब्धियां बनाए रखने की कोशिश होगी. वे नियमित लाभ को सुधार पर बनाए रखेंगे. उनका आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वे सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 9
शुभ रंग: ब्राइट रेड
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. तेजी रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक प्रशासनिक लाभ एवं प्रभाव सुधारने में आगे रहेंगे. वे प्रबंधन व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था में उनका भरोसा बढ़ेगा. विविध मामले उनके पक्ष में बनेंगे. वे प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बनेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. पैतृक कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य और आयोजन गति लेंगे. वे संपर्क और संवाद बढ़ाने का भाव रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ रंग: केसरिया
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य की कृपा से सब तरफ बेहतर स्थिति बनी रहेगी. धर्म और आस्था में वृद्धि होगी. वे मनोरंजक व धार्मिक यात्राएं करेंगे. कामकाज में तेजी से सुधार आएगा. आर्थिक मामले उनके पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर उनका बल रहेगा. वे विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वे परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. लंबी दूरी का भ्रमण संभव है.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8
शुभ रंग: गहरा भूरा
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. अध्यात्म बढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक विनम्र और मितभाषी बने रहें. उनका निजी विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचने का समय है. कामकाजी गतिविधि सामान्य रहेंगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सहजता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. वे क्षमाभाव अपनाएंगे. कार्य व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 8
शुभ रंग: हल्का नीला
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. धैर्यवान बने रहें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों का साझा सहयोग बना रहेगा. अनुबंधों में स्पष्टता पर जोर होगा. जिम्मेदारों से उनकी भेंट होगी. आर्थिक क्षेत्र में उछाल बना रहेगा. पारिवारिक स्थिति शुभ रहेगी. घर के मामलों में उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग और व्यापार में परिस्थितियां प्रभावशाली बनी रहेंगी. वे सबको साथ लेकर चलेंगे. सहयोग और संवाद बढ़ाएंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य में ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में सहजता रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 7
शुभ रंग: ऑरेंज
आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का जाप करें. ‘ओम् सों सोमाय नमः’ का जाप करें. टीम संवारें.

---- समाप्त ----
