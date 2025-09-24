scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 24 सितंबर 2025: नवरात्र के तीसरे दिन पर आज मिथुन राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे उन्नति, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 24 सितंबर 2025, Horoscope Today: आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आप प्रभावी रहेंगे. शिक्षा से जुड़े विषय बेहतर होंगे. आप अपने मित्रों के साथ यादगार पल बिताएंगे. चारों ओर आप सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निजी बातचीत में आप प्रभावी रहेंगे.

मेष: मेष राशि के जातक आज सभी से मेलजोल बढ़ाएंगे और अपने करीबियों से नजदीकी बनाए रखेंगे. साथियों के बीच मतभेद दूर होंगे. साझा व्यवसाय में आपका साहस और पराक्रम सुधरेगा. आपके परिवार वालों से आपके संबंध सुधरेंगे. आप महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भूमि और भवन से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी. करियर और कारोबार में आपका लाभ बढ़ेगा. आपके प्रियजनों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी, और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5, 6, और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. आपसी सहयोग बढ़ाएं.
-----------------------

वृष: वृष राशि के जातकों को अपनी आर्थिक योजनाओं में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए. पेशेवर मामलों में आप मेहनत से अपनी जगह बनाएंगे. बातचीत में संकोच रख सकते हैं. व्यावसायिक विषयों में आपकी स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी. कामकाज में अपने नियमों और अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य-व्यापार में आपको प्रस्ताव मिलेंगे. आप लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. अपनी निरंतरता पर ध्यान दें. पेपरवर्क में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

शुभ अंक: 5, 6, और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सतर्क रहें.
---------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज अपने व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रों का साथ आपको खुश रखेगा. आप परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आप प्रभावी रहेंगे. शिक्षा से जुड़े विषय बेहतर होंगे. आप अपने मित्रों के साथ यादगार पल बिताएंगे. चारों ओर आप सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. निजी बातचीत में आप प्रभावी रहेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. अपना आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 6, और 8

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दोस्ती बढ़ाएं. आज्ञा का पालन करें.
---------------------

कर्क: कर्क राशि के जातक परिवार के लोगों की अनदेखी अथवा उनकी बातों की अवहेलना न करें. अपने जिम्मेदार लोगों का भरोसा बनाए रखें. घर से आपकी नजदीकी बढ़ेगी. आप निजी यात्रा पर जा सकते हैं. कामकाज और प्रबंधन में आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा. जिद, जल्दबाजी और अहंकार से बचें. आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय न लें. आवश्यक विषयों में आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, और 6

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दान करें. बड़प्पन बढ़ाएं.
--------------------

सिंह: सिंह राशि के जातक अपने करीबियों से सहजता बनाए रखें. भाईचारे के बल पर सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा. आप अपने संपर्क और संवाद को सुधार पाएंगे. परिवार के लोगों से आपकी नजदीकी बनी रहेगी. साहस और पराक्रम से आप अपने परिणामों को सुधारेंगे. बातचीत बेहतर बनी रहेगी. सबको साथ बनाए रखने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में आप सहज रहेंगे. विभिन्न जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5, और 6

शुभ रंग: वॉइलेट

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें. भाईचारे को बढ़ाएं.
-------------------

कन्या: कन्या राशि के जातक अपने आसपास उत्सव का माहौल बनाए रखेंगे. आप किसी भव्य आयोजन में सभी को आकर्षित करने में सफल होंगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. घर-परिवार में संस्कारों और परंपराओं को बढ़ावा देंगे. मुलाकातों पर ध्यान बनाए रखेंगे. आप आपस में समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. आपका व्यवहार प्रभावशाली होगा. धन और संपत्ति में वृद्धि के संकेत हैं. स्वजनों का आना-जाना लगा रह सकता है.

शुभ अंक: 5, 6, और 8

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपने व्यवहार में मिठास लाएं.
----------------------

तुला: तुला राशि के जातकों को रचनात्मक गतिविधियों में उच्च स्थिति मिलेगी. आप हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा. आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत हैं. आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है. नए लोगों से मुलाकात और संपर्क में आप सहज रहेंगे. आपके निजी संबंधों का आपको लाभ मिलेगा. आप रचनात्मक कार्यों को सुधारेंगे. आप यादगार पल साझा करेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपनी नवीनता बनाए रखें.
--------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक अपने रिश्तों के प्रति उत्साह बनाए रखेंगे. आप संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. खर्च और निवेश पर नियंत्रण कठिन होगा. कानूनी मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता बनी रहेगी. सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ें. बातचीत में सहजता रखें. प्रलोभन में न आएं, और लेनदेन में स्पष्टता रखें. अपनी रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिश करें. पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचें.

शुभ अंक: 3, 5, 6, और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. नियमों का उल्लंघन न करें.
-------------------

धनु: धनु राशि के जातकों के करियर में तेजी से सुधार के संकेत हैं. लाभ में वृद्धि से आपका उत्साह बना रहेगा. कारोबार में आप अपेक्षित प्रयास और उन्नति बनाए रखेंगे. आप अपनी प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. आप श्रेष्ठ कार्यों को निडर होकर आगे बढ़ाएंगे. आप नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. आपसी सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6, और 9

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें.
-------------------------

मकर: मकर राशि के जातकों के करियर और कारोबार में तेजी के संकेत हैं. प्रबंधन से जुड़े मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर आपका जोर होगा. चर्चा और संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर समझौतों में आप साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. आपका कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा. आप सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला और कौशल पर ध्यान देंगे. आप बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ें. आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5, 6, 8, और 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें.
-----------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. चारों ओर आप सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. आपके अपने लोग सहयोगी होंगे. विभिन्न क्षेत्रों में आपका कार्य-व्यापार उम्मीद से अच्छा रहेगा. लाभ में वृद्धि से आप उत्साहित रहेंगे. आप धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म मजबूत होंगे. आप अपने पेशेवर मामलों को सुलझाएंगे. आप निडर होकर आगे बढ़ेंगे. सुविधा और संसाधनों में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5, 6, 8, और 9

शुभ रंग: मोर पंख के समान

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. संकल्प बनाए रखें. भक्ति भाव बढ़ाएं.
--------------------

मीन: मीन राशि के जातकों को अनजान लोगों के साथ केवल आवश्यक चर्चा ही करनी चाहिए. अपनी गरिमा और गोपनीयता पर विशेष ध्यान दें. लोगों पर ज्यादा भरोसा करने की आदत छोड़ें. अपनी दिनचर्या पर ध्यान बनाए रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. संबंधियों का साथ और समर्थन पाएंगे. धैर्य से आप बाधाओं का समाधान खोजेंगे. सीख और सलाह बनाए रखें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. विनम्र बने रहें, और अपने स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

शुभ अंक: 3, 6, और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: देवी मां चंद्रघंटा की पूजा-वंदना और साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें और समझें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
