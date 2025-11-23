Aaj ka Rashifal 24 नवंबर 2025: धनु राशि वालों को व्यापार लाभ होगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज भाग्यवृद्धि के अवसर बने रहेंगे. अनुकूल वातावरण का पूरा लाभ उठाएंगे और आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ में वृद्धि होगी. आप योजनागत विषयों पर जोर देंगे, जिससे आपके लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. इच्छित कार्य बनेंगे . प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 2, 7 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. धर्मकार्य करें. तीर्थ जाएं.

वृष: वृष राशि वालों के लिए आज परिस्थितियां कुछ असहज बनी रह सकती हैं. इसलिए, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. धैर्य और धर्म का पालन करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा. अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं, इसलिए कार्य व्यापार में स्पष्टता रखें. आर्थिक प्रयास मिश्रित रहेंगे .निजी विषय पक्ष में रहेंगे. खानपान और सेहत पर विशेष ध्यान दें.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. पीड़ितं की मदद बनाए रखें. सजग रहें.

मिथुन:मिथुन राशि के जातकों के पेशेवर रिश्ते संवरेंगे और करियर व्यापार मजबूत बना रहेगा. साझा कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, जिससे नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. मित्रों का साथ और सहयोग बना रहेगा. आप सबको जोड़ने में सफल होंगे. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी . साझा लाभ बन सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. टीम भावना से काम लें.

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए सेवा संबंधी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. विविध कार्यों को गति देंगे, लेकिन उद्योग व्यापार के मामलों में धैर्य बनाए रखें. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें, परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लेनदेन में सतर्क रहें , ठगे जाने की आशंका से बचने के लिए जल्द बातों में न आएं. पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. नियम पालन बनाए रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातक आज सकारात्मक कार्यों को गति देंगे और मित्रों से मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. वित्तीय योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. करियर व्यवसाय को संवारने पर जोर होगा और महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. रचनात्मकता में मन लगेगा और व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. सबका साथ व विश्वास बना रहेगा और लक्ष्य पर फोकस होगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. बड़प्पन बढ़ाएं. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि वालों को पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लेना होगा. निजी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे और प्रबंध कार्यों पर फोकस बढ़ेगा. घर-परिवार से तालमेल बढ़ेगा और सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी और मित्रों का साथ विश्वास बढ़ेगा. आय बढ़त पर रहेगी, लेकिन बहस और अहंकार से बचें. संकीर्णता का त्याग करें.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. हड़बड़ी में न आएं. दबाव में आने से बचें.

तुला: तुला राशि के जातक विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर रखेंगे. सामाजिकता के प्रयास बेहतर बने रहेंगे और संपर्क संवाद में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ा रहेगा और भाइयों से करीबी बढ़ेगी. लाभकारी परिस्थितियों को भुनाएंगे और विविध कार्य समय पर पूरा करेंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. जनकल्याण के कार्यों पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. सक्रिय रहें. अफवाहों से बचें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार में मेहमानों का आना बढ़ा रहेगा. सभ्यता और भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. धन-धान्य बढ़त पर रहेगा और घर में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सक्रियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. व्यक्तिगत मामले गति लेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. वचन पालन बनाए रखें.

धनु: धनु राशि के जातक नए अंदाज से कार्य करने और आधुनिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में रुचि लेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. नवाचार को बल मिलेगा. रचनात्मकता बनी रहेगी . प्रियवस्तु की प्राप्ति होगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 7

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. व्रत संकल्प रखें. नवाचार बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के जातकों को आर्थिक निवेश पर ध्यान देना होगा. विदेश के मामलों में रुचि बनी रहेगी. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. श्रेष्ठजनाओं से भेंट होगी. योजनाओं को गति मिलेगी. प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधन सहयोगी रहेगा. भावनात्मक संतुलन रखें और स्वाभिमान से समझौता न करें.

शुभ अंक: 5, 7 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. सतर्क रहें. स्वाभिमान से समझौता न करें.

कुंभ: कुंभ राशि के लिए आर्थिक मामलो में साहसिक निर्णय लेने का समय बना हुआ है. सूझबूझ और तैयारी से आगे बढ़ेंगे. बहुमुखी लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. एक से अधिक स्त्रोत बने रहेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा.

शुभ अंक: 5, 7 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. तेजी बनाए रखें. बड़ा सोचें.

मीन: मीन राशि के जातक प्रतिभावान लोगों से भेंट संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के कार्य संवारेंगे और तेजी बनाए रखने का समय है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. करियर कारोबार में पद प्रतिष्ठा बढे़गी. प्रशासनिक मामले सधेंगे. संबंधों में सुधार होगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 7

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. अनुशासन रखें. व्यवस्था संवारें.



