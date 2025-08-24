Aaj ka Rashifal 24 अगस्त 2025: कुंभ राशि वाले धन के लेन-देन में सावधानी बरतें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक दोस्तों के साथ भ्रमण और मनोरंजन के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. वे अपने वातावरण में सहजता बनाए रखेंगे. लोगों से मित्रता बढ़ाने का भाव रहेगा. वाणी और व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. उनके बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में वे निसंकोच रहेंगे. घर में सुख-सौख्य रहेगा. पेशेवर कार्यों में पहल बढ़ेगी. वे बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कला और कौशल सुधरेगा. अधिकतर क्षेत्रों में उनकी स्थिति प्रभावशाली रहेगी.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रियता बनाए रखें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों का व्यक्तिगत विषयों पर अधिक ध्यान बना रहेगा. वे प्रबंधकीय विषयों में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. पारिवारिक कार्यों में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों से मतभेद से बचेंगे. वे स्वार्थ और संकीर्णता को त्यागें. साख और सम्मान बनाए रखेंगे. भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. बड़ों का सानिध्य रखें और अपनों से करीबी बढ़ाएं. वे विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहन से जुड़े मामलों में उनकी रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें और आवश्यक विषयों पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़प्पन की सोच रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक और वाणिज्यिक पक्ष सकारात्मक बने रहेंगे. वे स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे. उनका संपर्क और संवाद बेहतर बना रहेगा. वित्तीय कार्य सीख और सलाह से आगे बढ़ाएंगे. सामाजिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. भाईचारे पर उनका जोर होगा. वे बंधुओं के साथ सुख से रहेंगे. वाणी और व्यवहार में सक्रियता दिखाएंगे. सभी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. भेंट-वार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. वे अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आस्था और विवेक बढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के कुल-परिवार में हर्ष और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. वे करीबी लोगों के साथ वक्त बिताएंगे. सबको साथ और सहयोग मिलेगा. उपलब्धियों से वे उत्साहित बने रहेंगे. वे अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे. अपनों से सामंजस्य और मेल-जोल बढ़ाएंगे. उनकी साख और प्रभाव में वृद्धि रहेगी. जिम्मेदारों से उनकी भेंट होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को वे सूझबूझ और तेजी से पूरा करेंगे. परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. करियर और कारोबार में वे तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 6

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. ओम् भास्कराय नमः का जाप करें. घर पर ध्यान दें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक अपनी वाणी और व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. वे विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि का आगमन बना रहेगा. नवीन प्रयासों में वे रुचि बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता बढ़ेगी. अपनों से भेंट-मुलाकात होगी. उनकी जीवनशैली सुधर पर रहेगी. वे आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव बढ़ा रहेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. इच्छित लोगों से भेंट होना संभव है.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: डीप रेड

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सज्जनता व सरलता बनाए रहें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों का योजना विस्तार बल पाएगा. वे करीबियों के साथ समय बिताएंगे. खर्च का प्रतिशत अधिक रह सकता है. वे विदेशी मामलों में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. वे अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सूझबूझ और सहजता से आगे बढ़ेंगे. उनका कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान-दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न करें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

शुभ अंक: 1, 5, 6

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. वाद-विवाद न करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों का कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. वे लक्ष्य प्राप्ति में तेजी दिखाएंगे. सूझबूझ और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभप्रद प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर और कारोबार में सक्रियता आएगी. भावनात्मकता मजबूत होगी. वे योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. वे नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. वे निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग और व्यापार से जुड़े मामले सुधरेंगे.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों की करियर और कारोबार में तेज गति बनी रहेगी. उनका प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. आर्थिक अवसर बल पाएंगे. कारोबारी मामलों में वे उत्साह रखेंगे. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर परिणाम उनके पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलन बना रहेगा. उन्हें अनुभव व कौशल का लाभ मिलेगा. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. वे करियर और कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. स्पष्टता बनाए रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों की किस्मत की कृपा से हर क्षेत्र में अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. पद-प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. धर्म और आस्था से परिणाम उनके पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. वे उमंग और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थाएं अनुकूल बनी रहेंगी. इच्छित परिणाम पाने में मदद मिलेगी. वे अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. कार्य-व्यापार में उछाल आएगा. वे धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे और शिक्षा पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए समय की चाल साधारण स्थिति की संकेतक है. वे सामान्य बातों व सीखों को अनदेखा न करें. सूझबूझ और सजगता से कार्य सुधारें. करियर और व्यापार में वे सूझबूझ से कदम आगे लें. अपरिचित लोगों की बातों व बहकावे में आने से बचें. जल्दबाजी में चर्चा या समझौते न करें. वे अधिक भार उठाने से बचें. अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना करेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. सहकारिता की भावना रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक साझा कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. वे घर-परिवार में व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सामूहिक कार्यों में तेजी बनी रहेगी. वे परिवार पर अधिक भरोसा बनाए रखेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. टीम वर्क में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को हासिल करने में साथी मददगार होंगे. वाणी और व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सिद्ध होंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ बढ़ेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. वादा वचन निभाएं.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक जिम्मेदारी से कार्य करने और समय प्रबंधन बढ़ाने पर जोर देंगे. वे योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहें. विविध पेशेवर प्रयास पूर्ववत रहेंगे. सूझबूझ और नियम से निरंतरता बढ़ाएंगे. वे अधिकारियों की बातों पर ध्यान देंगे. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य-व्यापार में दबाव बना रह सकता है. खान-पान पर वे ध्यान देंगे. तार्किकता और मेहनत से विभिन्न कार्य साधेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश एवं बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम व बहकावे में न आएं.

शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. कर्मठता बढ़ाएं.

