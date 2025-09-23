scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 23 सितंबर 2025: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मीन राशि वालों को होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 23 सितंबर 2025, Horoscope Today: टीम वर्क की मदद से सफलता मिलेगी. लाभ में वृद्धि होगी. अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें. परिजनों का साथ बढ़ाएं. प्रबंधन और प्रशासन सुधरेगा. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएं. संबंधों का लाभ उठाएं

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को आज चुनौतियों का सामना करने से हिचकना नहीं चाहिए. आपकी मेहनत, लगन और सूझबूझ से आपको उचित स्थान प्राप्त होगा. बाहरी लोगों पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें. सेवा से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाएं. विरोधियों से सतर्क रहें और तर्क के साथ व्यवहार करें. काम की गति सामान्य रहेगी. लोभ और प्रलोभन से बचें. नीतियों और नियमों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: लाल

सम्बंधित ख़बरें

The arrival of Goddess Durga on an elephant will bring prosperity and happiness.
आज कैसा रहेगा आपका दिन, नवरात्रि का क्या है महत्व? देखें 'भाग्य चक्र' 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
मकर राशि वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल 
वृश्चिक राशि वालों करियर में आज मिलेंगे उचित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि वाले कार्यों में पाएंगे अच्छे परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 

आज का उपाय: नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और ध्यान करें. अपने संकल्पों को बनाए रखें और कर्मठ बनें.
-------------------

वृष: वृष राशि के जातक आज हर्ष, आनंद और उत्साह के साथ अपने कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ मिलेगा, जिससे बड़े प्रयासों के लिए प्रेरणा मिलेगी. दोस्तों और सहकर्मियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आज मिलने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं. आपकी प्रतिभा और लगन से सभी प्रभावित होंगे. परिवार के साथ आपकी करीबी बढ़ेगी. बड़ों का आदर करें. आपकी कार्यगति तेज होगी.

शुभ अंक: 5, 6, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. अनुशासन बढ़ाएं और बड़ा सोचें.
-------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए घर-परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी. लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. मुलाकात में सहजता बनाए रखें. निजी मामलों में सजग रहें. व्यक्तिगत उपयोग की चीजों पर ध्यान रहेगा. रहन-सहन प्रभावी रहेगा. रिश्तों पर जोर दें और तर्क-विवाद से दूर रहें. निजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे. तर्कसंगत संतुलन बनाए रखें. पेशेवर जीवन में अच्छा करेंगे, लेकिन स्वार्थ का त्याग करें.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 9

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. सामंजस्यता बढ़ाएं.
--------------------

कर्क: कर्क राशि के जातक आज साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. अपनी प्रतिभा और पराक्रम से आप उच्च प्रदर्शन करेंगे. पारिवारिक संबंध सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी. करियर और व्यापार में तेजी आएगी. हर तरफ सक्रियता बनी रहेगी. चर्चा और संवाद में आप आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएं और संवेदनशीलता बनाए रखें. वाणिज्यिक मामलों में भी गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5, 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ें और पहल बनाए रखें.
----------------

सिंह: सिंह राशि के जातक अपने करीबियों और परिवार के लोगों से सीख, सलाह और समर्थन पाएंगे. सार्थक बातचीत को महत्व दें. सभी से आदर और सहयोग मिलेगा. सुख-सौभाग्य साझा करेंगे. अनुशासन बनाए रखें और बड़ों की सुनें. कामकाज बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सूझबूझ के साथ काम करें. रिश्तों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. साज-सज्जा बढ़ाएं और अतिथियों का सत्कार करें.
------------------

कन्या: कन्या राशि के जातकों के घर-परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. यात्रा संभव है. वरिष्ठों का साथ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर और व्यवसाय में अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों का विश्वास जीतेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार आकर्षक रहेगा. आपके सम्मान में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. अपने वादों का पालन करें और बड़ा सोचें.
------------------

तुला: तुला राशि के जातकों की निवेश योजनाएं आज गति पकड़ेंगी. लेन-देन में स्पष्टता रखें. दूर देश के मामलों में सफलता मिलेगी. कोई जरूरी खबर मिल सकती है. प्रबंधकीय विषयों में धैर्य दिखाएं. विदेश यात्रा संभव है. सभी का मान-सम्मान करें. कामकाज उम्मीद के मुताबिक रहेगा. उधार लेने से बचें. रिश्तों में सुधार के प्रयास जारी रखें. योजना के अनुसार खर्च बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. जरूरतमंद को दान दें.
----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति आज मजबूत बनी रहेगी. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. साहस और पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. चारों ओर सकारात्मक माहौल रहेगा. करियर और व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ें. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. आय में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. अपने प्रयासों को बढ़ाएं.
---------------------

धनु: सफलता और प्रतिष्ठा
धनु राशि के जातकों को पेशेवर संबंधों में मजबूती मिलेगी. करियर और व्यापार आपके अनुकूल रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आर्थिक लाभ के अवसरों का लाभ उठाएं. आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. इच्छित कार्य पूरे होंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. पद, प्रतिष्ठा और प्रशासन के मामले सुधरेंगे. बातचीत में आप प्रभावी बने रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. सहयोग बढ़ाएं और विनम्र बनें.
-------------

मकर: मकर राशि के जातकों के भाग्य संबंधी मामलों में वृद्धि के संकेत हैं. पेशेवर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. धार्मिक यात्रा और प्रतियोगिता में आप अच्छा करेंगे. पद का प्रभाव बना रहेगा. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य सुधरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे. आकर्षक प्रस्ताव और समर्थन मिलेगा. आत्मविश्वास को बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: रक्तवर्ण

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. सहयोग बढ़ाएं.
------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातक महत्वपूर्ण विषयों में धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं. ढुलमुल रवैया आपके मनोबल को प्रभावित कर सकता है. निजी कार्यों में जिद्दी न बनें. स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें. बातचीत जारी रखें और सामंजस्य से मामलों को सुलझाएं. बड़ों के साथ समय बिताएं. अप्रत्याशित लाभ या हानि संभव है. लापरवाही और अनदेखी से बचें.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. जरूरतमंदों की मदद करें.
----------------

मीन: मीन राशि के जातक साझा व्यापार और सहकारिता पर ध्यान बढ़ाएंगे. खान-पान में संतुलन रखें. पेशेवर गतिविधियां बढ़ेंगी. टीम वर्क की मदद से सफलता मिलेगी. लाभ में वृद्धि होगी. अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें. परिजनों का साथ बढ़ाएं. प्रबंधन और प्रशासन सुधरेगा. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएं. संबंधों का लाभ उठाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. दूसरों की मदद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement