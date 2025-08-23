Aaj ka Rashifal 23 अगस्त 2025: तुला राशि वालों की पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक कारोबारी समकक्षों से मेलजोल बढ़ाने में सक्रियता दिखाएंगे. वे प्रबंधकीय विस्तार की योजनाओं को गति देंगे. भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत होगी और वे अपनों को अनदेखा नहीं करें. अहंकार और आवेश में आने से बचें. जरूरत के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. पैतृक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें और वरिष्ठों का आदर-सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भेंट बढ़ाएं.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातक घर-परिवार के मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. उनका प्रबंधन पर जोर होगा. वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर बल देंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती का लाभ उठाएंगे. नवीन भवन व वाहन की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. उनके पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें और बड़प्पन से काम लें.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक साहसिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित होंगे. उनका संपर्क और संवाद का स्तर ऊंचा बना रहेगा. वे पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर वे ध्यान केंद्रित करेंगे. वे सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ेंगे. उनके संस्कार एवं सभ्यता को बल मिलेगा. उनका संपर्क, संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. वे समकक्षों से तालमेल रखेंगे और करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. उनकी साख और सम्मान बढ़ेगी. वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. समता का भाव रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा और संवाद बढ़ाएंगे. उनके कुल-परिवार के मामले सकारात्मक बनेंगे. धन और धान्य के कार्य बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. घरेलु सुख-सुविधाओं में वृद्धि पर उनका ध्यान रहेगा. गहने और आभूषण की प्राप्ति संभव है. वे परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट और चर्चा में उन्हें इच्छित सफलता मिलेगी. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. वे बड़प्पन से सबको प्रसन्न रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे और विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सोच बड़ी रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों का दुनिया से अलग और बेहतर सोचने का नजरिया बना रहेगा. वे सृजनात्मक कार्यों को बल देंगे. व्यक्तिगत मामलों में वे भेंट बढ़ाएंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. वे रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर और व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को वे सरप्राइज दे सकते हैं. वे योजनानुसार कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे और कार्य गति पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. मित्र वर्ग सहयोगी रहेगा. रिश्तों में सहजता और सरलता रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 4 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. अनोखी सोच रखें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातक आर्थिक लक्ष्य पाने की कोशिश करेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विदेश यात्रा संभव है. रिश्तों को असंतुलन और दबाव से बचाने की कोशिश बढ़ाए रहेंगे. लाभ पक्ष साधारण रहेगा. खर्च व निवेश की अधिकता रहेगी. वे विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में उनका संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. वे विनम्रता बनाए रखेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों के लिए उत्तम समय बना हुआ है. वे पेशेवर कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. पद और प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. वे प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे और प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. उनकी बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोग उन पर भरोसा करेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जल्दी उठें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थिति बनी रहेगी. वे बड़ों का साथ बनाए रखने पर जोर देंगे. शासकीय कार्यों में वे सक्रियता लाएंगे. शासन-प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति उनका सहकार का भाव बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उनकी सोच रचनात्मक रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ और समर्थन बना रहेगा. उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. उद्योग-व्यापार के मामले सुधरेंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद बढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों का भाग्य कनेक्शन बेहतर बने रहने से उत्साह बढ़ा रहेगा. वे भाग्य बल का लाभ उठाएंगे. कामकाज की गतिविधियां सकारात्मक बनी रहेंगी. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. उनका स्वास्थ्य सुधरेगा. वे पेशेवर रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उनका आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. वे सीख और सलाह से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी दिखाएं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक धैर्य से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे. अपनों के साथ वे महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. उनका सफलता प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. परिवार वाले मदद के लिए तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएं. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर और व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. अधिक भार उठाने से बचें. वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधों में वे सजग रहेंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विवेक रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों की साझेदारी की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वे संबंधों में तालमेल बनाए रखेंगे. समकक्षों से मिलकर आगे बढ़ेंगे. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. टीम भावना पर उनका जोर बना रहेगा. धैर्य और विश्वास के साथ वे आगे बढ़ेंगे. खुशियों को अपनों से साझा करेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों और सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी संबंध सुधरेंगे. अनुबंधों में सतर्क रहेंगे. संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. अहंकार छोड़ें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों की नौकरी में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र के लोगों में उनका विश्वास बढ़ा रहेगा. वे प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से वे अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. बैंकिंग और लोन आदि कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. दिखावे से बचें.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----