Aaj ka Rashifal 22 सितंबर 2025: नवरात्र का पहला दिन कुंभ राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 22 सितंबर 2025, Horoscope Today: आपका समय सामान्य बना रहेगा. कार्य-व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. चर्चा में अपनी सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था से जुड़े कार्यों को गति देंगे. घर-परिवार में सामान्य माहौल रहेगा.

मेष: मेष राशि के जातकों को कामकाज में अपनी मेहनत से सुधार देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा और सेवा से जुड़े लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. करियर और व्यापार में आप अपनी सूझबूझ से अपनी जगह बनाए रखने में सफल होंगे. आप सकारात्मक सोच के साथ काम लेंगे और अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे. आप नियमों का पालन करेंगे. प्रलोभन में न आएं और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें, और आपका प्रबंधन मजबूत होगा.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. अपनी निरंतरता बनाए रखें.
-------------------

वृष: वृष राशि के जातक अपने मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. घूमने-फिरने, मनोरंजन और धार्मिक स्थलों पर जाने के अवसर बनेंगे. कामकाजी मामलों में आप अनुशासन रखेंगे. शिक्षा और प्रतिस्पर्धा में आपका प्रदर्शन सुधरेगा. आप अपने जरूरी कार्यों को गति देंगे. आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की सोच रखेंगे. आज्ञा का पालन करें. करीबियों का साथ मिलेगा. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएं.

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. अपनी दोस्ती बढ़ाएं.
--------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातक अपने घर-परिवार के लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें. पैतृक मामलों में उत्साह बढ़ा रहेगा. परिजनों से मेलजोल बनाए रखेंगे. आपके निजी मामले आपके पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रशासन से जुड़े प्रयासों में गति आएगी. अपनों को आदर और सम्मान दें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. शुभता और सहजता बनी रहेगी. परंपराएं निभाएं. अति-उत्साह और आवेश से बचें. सामंजस्य बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 4, 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. बड़ों की सुनें. ध्यान बढ़ाएं.
---------------

कर्क: कर्क राशि के जातक सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. आपका संपर्क और संवाद बेहतर बना रहेगा. आप सबसे मेलजोल बनाए रखेंगे. चर्चा में विवेक और विनम्रता बनाए रखें. निजी मामलों में सतर्कता बढ़ाने पर जोर रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी. आपके भाई-बंधुओं का सहयोग बढ़ेगा. संबंधों में शुभता बनी रहेगी. आप परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों पर ध्यान बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं.

शुभ अंक: 2, 5, और 8

शुभ रंग: लाइट पिंक

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. एक अच्छे श्रोता बनें.
-------------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों के घर में हर्ष का वातावरण बना रहेगा. परिजनों के सहयोग से उत्सव का माहौल बढ़ेगा. आपके भाई-बंधु आपका साथ और समर्थन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयासों में गति आएगी. आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे. आपकी सफलता का प्रतिशत सुधरेगा. व्यावसायिक मामले आपके अनुकूल रहेंगे. आर्थिक मामलों में संकोच में कमी आएगी. संपर्क और मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

शुभ अंक: 1, और 4

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. विनम्र रहें.
--------------------

कन्या: कन्या राशि के जातक रचनात्मक प्रयासों को गति देंगे. चारों ओर शुभता और सहजता पर जोर रहेगा. करियर और व्यापार में आप अपनी साज-संवार बनाए रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. सफलता की स्थिति बनी रहेगी. आप अपने पारिवारिक कार्य और व्यापार को सुधार लेंगे. आप सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. अपनी संवेदनशीलता बनाए रखें. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे, और आपके संबंधों में सुधार होगा. आप सभी को प्रभावित करेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. सूझबूझ और सुधार रखें.
---------------

तुला: तुला राशि के जातकों को बाहरी लोगों पर जल्द भरोसा करने से बचना चाहिए. निवेश में जल्दबाजी न करें. जिद और अहंकार में न आएं. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश रखें. त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. आप स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. विरोधियों से सावधानी बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. अपना लक्ष्य चुनें. विनम्र रहें.
-----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को पेशेवर प्रयासों में मित्रों का सहयोग मिलेगा. आपके करीबी लोग आपकी मदद करेंगे. परिचितों में सहयोग का भाव रहेगा. आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा. आर्थिक मामलों में गति आएगी. मेहमानों का आगमन संभव होगा. आपका लाभ और सुधार बढ़ा रहेगा. सभी का मान-सम्मान रखेंगे. आपकी ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. कार्य विस्तार की सोच बनी रहेगी. रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देंगे. बड़ों की सलाह से चलें.

शुभ अंक: 2, 7, और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें. सावधानी रखें.
---------------------

धनु: धनु राशि के जातक नीति और नियमों के अनुसार काम करते रहेंगे. प्रबंधकीय और पैतृक पक्ष बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में आप सफल होंगे. धन और संपत्ति का संग्रह बना रहेगा. आप अपनी कला और कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे. आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कार्य विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी. धन के कई स्रोत बनेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आपमें पेशेवरता बनी रहेगी. करियर और कारोबार में ध्यान बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 7, और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. सहयोग की भावना रखें.
--------------------

मकर: मकर राशि के जातकों के भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. आप अपने विभिन्न प्रयासों में बेहतर स्थिति रखेंगे. करियर के प्रयासों में तेजी आएगी. आपका कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी. आपकी आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ और समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में आप तेजी रखेंगे. आपकी साख और सम्मान में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न कार्य सुधरेंगे. आपकी बातचीत सफल होगी.

शुभ अंक: 2, 4, 8, 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.
-------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातक धैर्य और धार्मिकता के साथ काम करते रहें. आपका समय सामान्य बना रहेगा. कार्य-व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. चर्चा में अपनी सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था से जुड़े कार्यों को गति देंगे. घर-परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. परिजन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. खोज से जुड़े कामों को बल मिलेगा. अपनी योजनाओं में तेजी रखें. निजी मामले सुधरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी.

शुभ अंक: 2, 4, और 8

शुभ रंग: लाइट ब्लू

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. नकारात्मक विचारों से बचें. दूसरों की मदद करें.
-----------------

मीन: मीन राशि के जातक साझा कार्यों को गति देंगे. आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार रहेगा. आप उद्योग से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साझेदारी से संबंधित गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करने की सोच बनाए रखेंगे. लंबित मामले गति लेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, और 9

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत का संकल्प बढ़ाएं. मीठे और रसीले पदार्थों का वितरण करें. दान-पुण्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
