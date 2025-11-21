scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 22 नवंबर 2025: शनिवार के दिन वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे इच्छित परिणमा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 22 नवंबर 2025, Horoscope Today: स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. संबंध बेहतर होंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.  

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए शाम से समय अधिक सकारात्मक रहेगा.  स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे.  कार्य व्यापार में सहज रहेंगे.  जिम्मेदारियों को निभाएंगे.  रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे.  घर से निकलने से पहले तैयारी पर ध्यान देंगे.  भेंटवार्ता के लिए समय लें.  लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे.  लोगों का विश्वास जीतें.  सहयोग की भावना रखें.  धैर्य से कार्य करें.  व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहें.  वाणी व्यवहार सरल रहेगा. 

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

सम्बंधित ख़बरें

Which planets influence your character and how to improve it.
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
11023shani margi 2025
शनि मार्गी, राहुकाल, भद्रा, पंचक... 28 नवंबर को इन 3 राशियों पर रहेगी मुसीबत 
Rahu Nakshatra Parivartan 2025
कुंभ राशि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश, 2 दिसंबर से इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि वाले लक्ष्यों पर रखेंगे फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल 

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  सहज रहें. 
-----------

वृष: वृष राशि के लोगों का कारोबार का स्तर बेहतर बना रहेगा.  साझा कार्यों को तेजी बनी रहेगी.  निजी संबंधों को संवारेंगे.  योजनाएं सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे.  नेतृत्व क्षमता का विकास होगा.  उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.  धैर्य विश्वास से आगे बढ़ेंगे.  महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता आएगी.  सामूहिक कार्यों में बेहतर करेंगे.  भूमि भवन के विषयों में गति आएगी.  विपक्ष को अवसर नहीं देंगे.  जोखिम के कार्यों को टालेंगे. 

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  अनुशासन रखें. 
------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को पेशेवर मामलों में लापरवाही न बरतनी चाहिए.  लाभ का प्रतिशत प्रभावित रह सकता है.  जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा.  कला कौशल से उचित जगह बनाएंगे.  पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा.  लेनदेन में सावधानी बरतेंगे.  वार्ताएं सफल होंगी.  अति उत्साह नहीं दिखाएंगे.  सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे.  नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे.  कार्यशैली प्रभावी रहेगी.  विपक्ष से सावधान रहेंगे.  परिश्रम से परिणाम पाएंगे. 

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  सेवाभाव बनाए रखें. 
-----------

कर्क: कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा.  प्रियजनों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.  अनुकूलन और उत्साह बना रहेगा.  प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  बड़ों की सलाह बनाए रखें.  व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे.  परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे.  कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे.  सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  करियर व्यापार सहज रहेगा.  आर्थिक लाभ संवरेगा.  मित्रों का साथ पाएंगे. 

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  बड़ा सोचें. 
----------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों की कामकाज की चाल सुधार संवार पर बनी रहेगी.  निजी विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं.  परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. करियर व्यापार सहज बना रहेगा. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे.  वार्ता में स्पष्ट रहेंगे.  आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा.  सहनशीलता बढ़ाएं.  विनम्रता से काम लें.  समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  जिद व अहंकार से बचें. 

शुभ अंक: 1 और 4

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  विनम्र रहें. 
------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों को लंबित रखने से बचना चाहिए.  साहस संपर्क और संवाद पर जोर होगा.  भाईचारे में सुधार आएगा.  अनुकूल वातावरण रहेगा.  सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी.  संबंधों को मजबूत बनाए रखेंगे.  परिजनों से सुख साझा करेंगे.  पेशेवर यात्रा के अवसर बनेंगे.  बंधुजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.  श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे.  सम्मान में वृद्धि होगी.  वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे.  शुभ सूचनाएं मिलेंगी.  आलस्य का त्याग करें. 

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  बंधुत्व भाव बढ़ाएं. 
---------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों के घर में मेहमानों का आगमन बना रहेगा.  संस्कारों को बढ़ावा देंगे.  आस्था परंपरा पर जोर रखेंगे.  घर में उत्सव सा माहौल होगा.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  भव्यता में वृद्धि होगी.  खानपान और जीवन स्तर संवरेगा.  वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.  लोकप्रियता और साख बढ़ेगी.  अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.  पुण्यकार्यों से जुड़ेंगे.  सम्मान में वृद्धि होगी.  शुभ कार्यों को गति देंगे.  योजनाएं फलेंगी.  वरिष्ठों से भेंट होंगी.  चहुंओर सफलता संभव होगी. 

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  सहयोग का भाव रखें. 
-------------

वृश्चिक - महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा.  योजनाओं को गति देने का समय है.  घर परिवार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.  इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.  संबंध बेहतर होंगे.  कार्य व्यापार में सहजता रहेगी.  वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.  व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे.  सौदे समझौते गति लेंगे.  स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.  परिवार का साथ सहयोग रहेगा.  जिम्मेदारी निभाएंगे.  सक्रियता से जगह बनाएंगे.  लाभ प्रभाव बने रहेंगे. 

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  नवाचार बढ़ाएं. 
--------------

Advertisement

धनु - आसपास के वातावरण में उत्तरोत्तर सुधार बना रहेगा.  आवश्यक मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं.  रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे.  दान धर्म को महत्व देंगे.  अपनों के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे.  आर्थिक मामलों में सामान्य रहेंगे.  प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे.  प्रबंधन बेहतर रहेगा.  विस्तार के प्रयास रहेंगे.  निवेश योजनाओं पर फोकस रखेंगे.  वरिष्ठों का साथ मिलेगा.  खर्च पर नियंत्रण रहेगा.  वाणिज्यिक विषयों में सजग रहेंगे.  बड़प्पन बनाए रखें. 

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  अनुशासन रखें. 
-------------

मकर - वाणिज्यिक कार्यों में उछाल की स्थिति बनी रहेगी.  चहुंओर सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.  लाभ व्यापार में सुधार संवार बढ़ा रहेगा.  योजनाएं उम्मीद के अनुरूप आगे बढ़ेंगी.  आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.  चहुंओर सफलता के संकेत हैं.  सकारात्मकता बनाए रखेंगे.  समर्थन सहयोग पाएंगे.  वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे.  उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  निजी विषयों में तेजी आएगी.  महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. 

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  सक्रिय रहें. 
-------------

Advertisement

कुंभ - शासन की योजनाओं में रुचि दिखाएंगे.  दीर्घकालीन कार्यों में सक्रियता आएगी.  पेशेवर संबंध संवारेंगे.  शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं.  चर्चा संवाद बेहतर रखेंगे.  यात्रा पर जा सकते हैं.  महत्वपूर्ण सभाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे.  सहयोग बनाए रखेंगे.  कारोबार अच्छा रहेगा.  जिम्मेदारी निभाएंगे.  संपर्क बढ़ाएंगे.  बड़प्पन से काम लेंगे.  धैर्य बना रहेगा.  तैयारी व कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे.  पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.  प्रबंधन बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  प्रबंधन बढ़ाएं. 
--------------

मीन - भाग्य से महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी.  दीर्घकालिक प्रयासों को गति देंगे.  चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे.  परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे.  आस्था भक्ति बढ़ाएंगे.  संबंधियों से तालमेल रहेगा.  अनुभवियों से सलाह लेंगे.  स्वास्थ्य बेहतर होगा.  जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे.  अनुशासन और निरंतरता पर ध्यान देंगे.  व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी.  व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.  धर्म कार्यों में रुचि लेंगे.  धार्मिक एवं मनोरंजक यात्रा हो सकती है. 

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.  काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें.  तीर्थ यात्रा पर जाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement