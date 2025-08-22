Aaj ka Rashifal 22 अगस्त 2025: मीन राशि वालों को आज मिल सकती है कोई खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों को कारोबारी समकक्षों से मेलजोल बढ़ाने में सक्रियता दिखानी होगी. वे प्रबंधकीय विस्तार की योजनाओं को गति देंगे. भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत होगी और वे अपनों को अनदेखा नहीं करें. अहंकार और आवेश में आने से बचें. जरूरत के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लें. पैतृक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें और वरिष्ठों का आदर-सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. क्षमा भाव रखें.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों का सामाजिक व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. वे कामकाज के मामलों में सकारात्मक रहेंगे और कारोबारी लक्ष्यों को साधने का प्रयास करेंगे. उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. साहस और पराक्रम से वे बेहतर परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में वे सक्रियता रखेंगे. उन्हें अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. वे तेजी बनाए रखेंगे और सद्‌व्यवहार से काम लेंगे. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में उनकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. पुण्यार्जन के प्रयास बढ़ाएं. पहल रखें.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के घर-परिवार में सुख का संचार बढ़ा रहेगा. कुल-कुटुम्ब के लोग आपसी भरोसा बढ़ाएंगे. भव्य व्यक्तित्व से वे सभी को प्रभावित करेंगे. सपरिवार हर्ष और आनंद से रहेंगे. मेहमानों का आगमन रहेगा. उन्हें इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उनका खान-पान प्रभावशाली रहेगा. वे सभी का आदर-सम्मान करेंगे. संग्रह और संरक्षण में उनकी रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: लाइट ब्लू

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक साहस और संपर्क से वर्तमान को संवारने में जुटे रहेंगे. उनका व्यावसायिक लाभ बेहतर होगा. चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. रचनात्मक विषयों में उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. वे नए कार्यों से जुड़ेंगे. करीबी सहयोग के लिए कदम बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. अपनों की सीख और सलाह पर वे ध्यान देंगे. करीबियों से मेल-जोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर वे ध्यान केंद्रित रखेंगे. सभी क्षेत्रों में वे उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वे लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. मिष्ठान्न वितरण करें. रुटीन संवारें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक आर्थिक और व्यावसायिक हितों को बनाए रखने पर जोर देंगे. पूंजीगत विषयों में वे निवेश बढ़ा सकते हैं. करियर और कारोबार पहले जैसा ही रहेगा. दूर देश के मामलों में वे सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में धैर्य रखेंगे. वे स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों में स्पष्टता लाएं. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. न्यायिक मामलों में गलती करने से बचें.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: चेरी कलर

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. दान धर्म बढ़ाएं. सजग रहें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों का आर्थिक लाभ का स्तर उछाल पर रहेगा. वे साज-संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. कामकाजी परिस्थिति के अनुसार कार्य करेंगे. व्यावसायिक और आर्थिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. वे उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र में वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से वे उत्साहित रहेंगे. वे तेजी से काम लेंगे. परिजनों व प्रियजनों से भेंट होगी. सभी प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: जगतपालक भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीले फल व वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

Advertisement

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक सत्ता से संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. उनके अवरोध स्वतः दूर होंगे. वे लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. वे निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रशासन और प्रबंधन के मामले उनके पक्ष में रहेंगे. कार्य-व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाओं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं उनके लिए हितकर होंगी. उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रबंधन बल पाएगा. वे सबको साथ लेकर चलेंगे.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. साधना व सहकार रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्योदय में सहायक समय है. धर्म और आस्था को बढ़ावा मिलेगा. ईश्वर की कृपा से वे स्वयं को बेहतर स्थिति में अनुभव करेंगे. सभी कार्यों को आगे बढ़ाने की सोच होगी. वे नई गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा और संसाधन बढ़ाएंगे. भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध सुधरेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. धर्मस्थल जाएं.

Advertisement

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. समय साधारण बना हुआ है. भूलचूक की स्थिति से बचें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. लाभ और परिणाम सामान्य बने रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. वे समय लेकर भेंट-वार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिवार में सुख और सौख्य बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. सतर्क रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों की साझा मामलों में गति आएगी. उद्यमिता के क्षेत्र में वे प्रभावशाली रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. वे वाणिज्यिक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सभी सहयोग की भावना रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. उनका निजी जीवन खुशहाल रहेगा. उनका साथी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को वे पूरा करेंगे. उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: नेवी ब्लू

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. बड़प्पन रखें.

Advertisement

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक मेहनत पर बल देंगे. कारोबार में लापरवाही में धोखा होने की आशंका है. पेशेवर विषयों को हल करने का भाव रहेगा. उन्हें सतर्कता और सजगता से कार्य करना चाहिए. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति और नियमों की निरंतरता पर जोर दें. वे समय प्रबंधन से चलें और बजट पर नियंत्रण रखें. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएं. नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. फोकस रखें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक मित्र मंडली के साथ सुखद समय बिताएंगे. वे मेल-मुलाकात पर जोर देंगे. करियर और व्यवसाय में सुधार बना रहेगा. वे सूझबूझ और प्रशिक्षण से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता में वृद्धि होगी. आर्थिक और वाणिज्यिक मामले उनके पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में वे आगे रहेंगे. अध्ययन-अध्यापन में उनकी रुचि रहेगी. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय का वे भरपूर लाभ उठाएंगे. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में वे रुचि दिखाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. सीख सलाह रखें.

---- समाप्त ----