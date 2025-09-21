Aaj ka Rashifal 21 सितंबर 2025: सूर्य ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले अवसरों का उठाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आज श्रेष्ठ प्रयासों को गति देने के अवसर मिलेंगे. अपने करीबियों और प्रियजनों से सुखद समाचार प्राप्त होंगे. आप अपने मित्रों का साथ और समर्थन पाएंगे. घूमने-फिरने और मनोरंजन के मौके बनेंगे. आप बड़ों से सलाह लेंगे और व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे. मुलाकात में आप स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण विषय आपके पक्ष में रहेंगे. आप अपने कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का पालन करें.

------------------------

वृष: वृष राशि के जातकों को आज अपने घर-परिवार में अपनों के साथ खुशियां बांटने का मौका मिलेगा. आप अपने आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अपने करीबियों के व्यवहार के प्रति सहनशील रहें. आपको करियर और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्यों में सहजता बनाए रखेंगे. अपनी स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं और सीख-सलाह पर ध्यान दें. स्वार्थ का त्याग करें. पेशेवर बातचीत में स्पष्ट रहें. लाभ बढ़ता रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, और 9

शुभ रंग: बरगंडी रेड

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. बहस करने से बचें.

----------------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों की श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी. अपनी प्रतिभा और कौशल से आप सभी को प्रभावित करेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. अपने निजी संबंधों में संवाद और सहयोग बढ़ाएंगे. वाणिज्य और व्यापार में आप प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. आपके भाई-बंधुओं से आपकी नजदीकी बढ़ेगी. सामाजिक चर्चाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी. परिजनों से सामंजस्य रहेगा. आप खुशियां साझा करेंगे और यात्रा के अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, और 5

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. सूर्यदेव की पूजा करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. विनम्रता बढ़ाएं.

------------------------

कर्क: कर्क राशि के जातक अपने घर-परिवार में हर्ष और आनंद से रहेंगे. उत्सव के आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. आपकी वाणी और व्यवहार में आकर्षण बना रहेगा. आपके अपने लोग प्रसन्न और प्रभावित होंगे. आपके प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. आपका लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. आपको उम्मीद के मुताबिक सफलता मिलेगी. आस्था और संस्कारों पर ध्यान बनाए रखेंगे. घर में सुखद माहौल होगा और मेहमानों का आगमन होगा.

शुभ अंक: 1, 2, और 3

शुभ रंग: पिंक

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. आदरभाव बनाए रखें.

-----------------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों की साख और सम्मान में वृद्धि होगी. अपनी रचनात्मक सोच बनाए रखेंगे. कामकाज के अवसरों पर आपका ध्यान रहेगा. रचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी. आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. आपके व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे. कार्य-व्यापार में सहजता रहेगी. परिवार का साथ और सहयोग रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मेवे-मिठाई बांटें.

--------------------

कन्या: कन्या राशि के जातक लेनदेन के मामलों को नियंत्रण में बनाए रखें. वित्तीय कार्यों में अपनी नीति और नियम बनाए रखें. आपके साथी सहयोगी होंगे. अपने विरोधियों से सावधान रहें. बजट बनाकर चलें. लापरवाही और ढिलाई से बचें. परिस्थितियां मिलीजुली रह सकती हैं. कार्य विस्तार के मामलों में गति आएगी. व्यावसायिक विषयों में सजगता बनाए रखें. समझौतों और कानूनी मामलों में धैर्य दिखाएं.

शुभ अंक: 1, 5, और 5

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. कम बोलें.

----------------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों को लाभ बढ़ाने के लिए गलत कामों में रुचि नहीं लेनी चाहिए. प्रतियोगिता से आपके कार्य-व्यापार में सुधार आएगा. आपका लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. आपको अपने सहकर्मियों का समर्थन और सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारों का विश्वास जीतेंगे. उत्साह के साथ आगे बढ़ें. अपनी स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. पैतृक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में आप प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 3, और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. तेजी बनाए रखें.

---------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों को शासन से बेहतर संबंध बनाए रखने में सफलता मिलेगी. पैतृक विषयों में गति आएगी. कारोबारी प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे. आप पेशेवर बातचीत में शामिल होंगे. सबका सहयोग बनाए रखेंगे. तैयारी और कौशल से आगे बढ़ें. बड़ी सोच रखें. वरिष्ठों और मित्रों का साथ रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. आपकी योग्यता का प्रदर्शन सुधरेगा. अवसर का लाभ उठाएं.

शुभ अंक: 1, 3, और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. अपना वादा निभाएं.

----------------------

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को भाग्य की सकारात्मकता का लाभ मिलेगा. आप अपने अधिकांश कामकाजी मामलों को सुधार पाएंगे. आपका लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कार्य-व्यवस्था में सुधार में आपकी रुचि रहेगी. अपनी आस्था और अध्यात्म को बढ़ाएं. आपके भाई-बंधुओं से आपका तालमेल रहेगा. अनुभवी लोगों से सलाह लें. जोखिम भरे कामों से बचें. अनुशासन और निरंतरता पर ध्यान दें. मनोरंजक यात्रा हो सकती है.

शुभ अंक: 1, 3, और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

----------------------

मकर: मकर राशि के जातकों को अपनों के साथ समता और संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. आसानी से लोगों की बातों और विश्वास में न आएं. चर्चा और संवाद में सावधानी रखें. लोगों से बातचीत में सजगता बनाए रखेंगे. कार्य-व्यापार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से काम लें. व्यवस्था से जुड़े प्रयासों में सतर्क रहें. आपका व्यवहार सरल रहेगा. कामकाजी सफलता पहले जैसी रहेगी. लक्ष्य से समझौता न करें.

शुभ अंक: 1, और 8

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. धैर्य बढ़ाएं और सहज रहें.

---------------------

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातक साझेदारी और सहयोग से अपने काम साधेंगे. सभी से अपना जुड़ाव बढ़ाएंगे. सूझबूझ और आपसी सहयोग से काम लें. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. आपके करीबी लोग अपनी सतर्कता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर दें. अपने विरोधियों को कोई मौका न दें. लापरवाही से बचें और अपना ध्यान बनाए रखें. जोखिम भरे कामों को टालें. पेशेवर लोगों के लिए अवसर बनेंगे. आपके प्रयास गति लेंगे. आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, और 8

शुभ रंग: वॉइलेट

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव की पूजा करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बढ़ाएं. अपने समझौतों को बढ़ाएं.

---------------------

मीन: मीन राशि के जातकों का पेशेवर प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. चर्चा और संवाद में सजगता बढ़ाएं. परिश्रम से आप अच्छे परिणाम पाएंगे. आपके आवश्यक मामलों में गति आएगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आप पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. नीति और नियमों की अनदेखी न करें. अनुशासन पर जोर रखें. आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. लेनदेन में सावधानी बरतें. आपकी बातचीत सफल रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, और 9

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिपूर्वक तर्पण करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. अपनी कर्मठता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----