Aaj ka Rashifal 21 अक्टूबर 2025: वृष राशि वालों का आय-व्यय बढ़ सकता है, जानें क्या है आपकी राशि का हाल

मेष राशि

मेष राशि के जातक आज घर की साज-सज्जा और खुशियों को बढ़ाने में आगे रहेंगे. जीवन में शुभता का संचार बढ़ेगा. लाभ और प्रभाव दोनों बढ़ाने में यह दिन मददगार साबित होगा. आप उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्यों में रुचि लेंगे. अपनी सोच को बड़ा रखें, क्योंकि कार्य विस्तार के अवसर मिलेंगे जिन्हें आपको भुनाना चाहिए. विविध मामले आपके पक्ष में संवरेंगे और लेनदेन में आप प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हों और सहयोग का भाव बनाए रखें. यह समय नेतृत्व को बढ़ावा देगा. साझा क्षेत्रों में बिना किसी संकोच के आगे बढ़ें. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा, लेकिन उद्योग-वाणिज्य में जल्दबाजी करने से बचें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : रेड

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और टीम भावना रखें.

वृष राशि

आज आप कामकाज में सहयोगियों को साथ जोड़े रखने में सफल होंगे. करियर और कारोबार में आपको अपेक्षित परिणाम मिलते रहेंगे. आप अपने परिश्रम से नए रास्ते बनाएंगे और आर्थिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर मामलों में गति बनी रहेगी, लेकिन सफलता का प्रतिशत आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को लंबित न रखें और अतिउत्साह दिखाने से बचें. सहज गति से आगे बढ़ते रहना आपके लिए फायदेमंद होगा. उधार के लेन-देन से आज दूरी बनाकर रखें. अपनी सूझबूझ और स्पष्टता को बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा क्षेत्र से जुड़े कार्य प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. आय-व्यय ऊंचा बना रह सकता है.

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपना तर्क मजबूती से रखें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले आज आपसी सहयोग और सूझबूझ से व्यावसायिक मोर्चे पर बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे. आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी. योग्य जातकों को सुंदर प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और मित्रों का पूरा सहयोग व समर्थन मिलेगा. आप महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे और पेशेवर जीवन में प्रभावी रहेंगे. आपकी रुचि महत्वपूर्ण गतिविधियों में बनी रहेगी. रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा दें. अपने रिश्तों में शुभता और सम्मान बनाए रखें. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. आपकी कार्यगति उम्मीद से भी बेहतर रहेगी. समय का सही प्रबंधन करें. निजी संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और अनुशासन बनाए रखें.

कर्क राशि

आज आप घर में बड़ों की सूझबूझ और सलाह से काम लेंगे, जिससे आपको लाभ होगा. वरिष्ठों के सानिध्य का फायदा उठाएं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव बनाए रखें. अपनी सोच को बड़ा रखें और सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में सजगता दिखाना आवश्यक है. रिश्तों में सुधार बना रहेगा और पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग आपको मिलता रहेगा. व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. घर-परिवार से आपकी करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर आपका फोकस बढ़ेगा. आप कोई महत्वपूर्ण बात अपनों से साझा कर सकते हैं.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बचें.

सिंह राशि

आज आपकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होंगी और आप इन्हें पूरा करने की कोशिश में रहेंगे. आपकी दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी और अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा. आपका संपर्क और संचार प्रभावशाली बना रहेगा. आपको इच्छित सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. मान-सम्मान और सहकार बनाए रखें. वाणिज्यिक मामलों में पहल करने से न चूकें. भाईचारा मजबूत होगा और आप अपने साहस-पराक्रम से नई राह बनाएंगे. पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में आपकी रुचि बढ़ेगी और रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे.

शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : डीप रेड

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं और मिष्ठान्न बांटें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को आज आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सहयोग की भावना को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े कार्यों को आप बढ़ावा देंगे. आपका जीवन आनंदमय रहेगा. अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान दें. अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने का प्रयास करें. सक्रियता से आगे बढ़ें और विनम्रता बनाए रखें. साहस और सामंजस्य से आप आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. परिजनों की सलाह और सहयोग से आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं और सबके प्रति आदर भाव रखें.

तुला राशि

रचनात्मक विषयों में आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी. नवीन कार्यों में गति आएगी और सभी क्षेत्रों में आपके कला-कौशल को बल मिलेगा. आपके संसाधनों में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखें. करियर और कारोबार में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हितलाभ बढ़त पर रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी आएगी. समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जाएगा. व्यक्तित्व और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. आप सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होंगे. भूमि और भवन से जुड़े कार्य बनने की संभावना है.

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं और सृजन पर बल दें.

वृश्चिक राशि

आज आपका खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है, इसलिए बजट के अनुरूप ही आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखना जरूरी है. दूर देश से जुड़े मामले सधेंगे. अनुशासन पर जोर दें. आपका रहन-सहन प्रभावी रहेगा. सूझबूझ से कार्य-व्यापार में आगे बढ़ें. लेनदेन के मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखें. योजनागत निवेश बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन सहज गति से आगे बढ़ें. पेशेवर रवैया अपनाएं और लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति-नियमों का पालन करें. दान-धर्म में आपकी रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएं. घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी भी तरह के उधार से बचें.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और दान बढ़ाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. आप उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे. कार्यों में तेजी बनी रहेगी और आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. विस्तार की सोच रखें. आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. विविध कार्यों में बड़प्पन दिखाएं. हालांकि, कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. पेशेवर मामलों में शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों के साथ आप यादगार पल बिताएंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लें. दूरदर्शिता बनाए रखें. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

मकर राशि

आज आप पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे और आपका साहस-पराक्रम बढ़ा रहेगा. आर्थिक विषय उम्मीद के अनुरूप गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सफलता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आपकी कार्ययोजनाएं संवरेंगी और आप लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं से आप उत्साहित रहेंगे. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.

शुभ अंक : 4, 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और सहयोग की भावना बढ़ाएं.

कुंभ राशि

भाग्य की प्रबलता से आपके परिणामों में सकारात्मकता बनी रहेगी. आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. आपका संपर्क और संचार तंत्र मजबूत रहेगा और आप चर्चाओं में सफल रहेंगे. अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं. मनोरंजन में आपकी रुचि रहेगी. साहस और बड़प्पन बनाए रखें. संपर्क-संवाद पर आपका जोर बना रहेगा. अधिकतर मामले आपके पक्ष में बेहतर बनेंगे. आप आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख-सलाह पर अमल करें. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे और सबसे मेलजोल रखेंगे.

शुभ अंक : 3, 4, 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें और किसी धर्मस्थल पर जाएं.

मीन राशि

भावुक परिस्थितियों में सहजता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा. आत्मविश्वास से आप अपनी जगह बनाएंगे. मित्रों का साथ और सहयोग आपको मिलता रहेगा. धैर्य और धर्म का पालन करें. सूझबूझ से आगे बढ़ें और सकारात्मकता पर बल बनाए रखें. अपने वाणी और व्यवहार में सहजता व सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें. परिजनों से बनाकर चलें. संवाद और वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रखें. परिजनों और जिम्मेदार लोगों से सीख-सलाह लेते रहें. वाणी-व्यवहार का संतुलन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 9

शुभ रंग : ताम्र समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और अनजान लोगों से दूरी रखें.

