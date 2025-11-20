Aaj ka Rashifal 21 नवंबर 2025: शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि वाले लक्ष्यों पर रखेंगे फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को लोगों की बातों व व्यवहार से अधिक प्रभावित न होना चाहिए. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. व्यवस्था के निर्देशों का पालन करें. अनुशासन पर जोर बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. करियर कारोबार में जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें. वाणी व्यवहार में सजग रहें. जोखिम भरे मामले टालें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रतपालन बनाए रखें. योग व्यायाम बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को टीम का भरोसा जीतना चाहिए. निजी संबंधों में मजबूती आएगी. साझेदारी का प्रयास बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में बड़े फैसले ले सकते हैं. भेंट चर्चा और नेतृत्व में अधिक प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. करीबी सहायक होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सौदों व समझौतों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता आएगी.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं. सात्विक रहें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाजी सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. मेहनत से उचित जगह बनाए रखेंगे. विरोधियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. मिश्रित परिणाम पाएंगे. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. तार्किकता से काम लेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. उधार के लेनदेन में सजग रहें.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: आकाश के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. श्रमशील रहें. धैर्य न खोएं.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए चहुंओर सफलता का संचार बनाए रखने वाला समय है. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. पेशेवर सहयोगियों का साथ पाएंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे. कला कौशल संवरेगा. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मुख्य कार्य गति लेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी एवं श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. बड़ों की सुनें. भटकाव से बचें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखना चाहिए. भावनात्मक चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अधिकारी वर्ग से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर जोर होगा. स्वहित की सोच रख सकते हैं. विनम्रता से काम लेंगे. संवेदनशील विषयों में सजग रहें. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. करियर व्यवसाय में पेशेवरता रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. योग व्यायाम बढ़ाएं. सकारात्मक रहें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को वाणिज्यिक कार्यों में तेजी लानी चाहिए. सामाजिक कार्यों व संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साहस पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. बंधु बांधवों का सहयोग पाएंगे. उमंग उत्साह से भरे रहेंगे. कामकाजी यात्रा संभव है. पेशेवर जिम्मेदारियों को समझेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. परिचय व संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुकूलन बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. छोटी बातों के प्रति संवेदनशील रहें.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. मीठा बांटें. भेंटवार्ता बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

तुला: तुला राशि के जातकों के घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. आसपास को सुंदर बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएंगे. मेलजोल में सहजता बनाए रहेंगे. संस्कार व परंपराओं को बढ़ावा देंगे. कुल कुटुम्ब के विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आदर्शों का पालन करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों को गति देंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. रिश्ते बेहतर होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को नवीन प्रयासों में रुचि बनाए रखनी चाहिए. घर परिवार के लोगों से समर्थन मिलेगा. आसपास उत्सव का वातावरण रहेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. नया करने की सोच रहेगी. सभी सम्मान रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. कलाप्रियता बढ़ेगी. संस्कारों को बल मिलेगा. सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की विधिवत पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. संपर्क बढ़ाएं. कल्पनाशीलता बढ़ाए रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों के रिश्तों में सुधार बना रहेगा. विदेश से संबंधित विषयों में शुभ सूचना मिल सकती है. निवेश में वृद्धि होगी. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ें. खर्च पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. आपसी सहयोग की भावना रखें. अनुशासन अनुपालन अपनाएं. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे. बजट को महत्व देंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. अनजान से सावधान रहें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दिखावे से बचें. दिनचर्या संवारें.

मकर: मकर राशि के लोगों को आर्थिक महत्व के कार्यों में तेजी लानी चाहिए. करियर व्यापार का स्तर बेहतर बना रहेगा. भेंट वार्ता में सफल होंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे. लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. स्पर्धा रखें. प्रलोभन में न आएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में लाभ संवार पर रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाएं बल पाएंगी. प्रशासन से जुड़े विषय गति लेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. पैतृक विषयों पर जोर देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. योग्यता अनुभव से लक्ष्य साधेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों को भाग्य की बुलंदी बनी रहेगी. चहुंओर अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. शिक्षा व प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार बेहतर होगा. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धर्मयात्रा करें.

