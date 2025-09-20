scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 20 सितंबर 2025: कन्या राशि वाले लेन-देन में पारदर्शिता रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 20 सितंबर 2025, Horoscope Today: अपनी गरिमा और गोपनीयता बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. योग्यजनों से आपको महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं.

मेष: सफलता और सम्मान का दिन
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. मित्रों का सहयोग मिलेगा और प्रियजन आपके साथ रहेंगे. आपके बौद्धिक प्रयास रंग लाएंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे. कामकाजी जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. आप सक्रियता से आगे बढ़ेंगे और अपनी स्मार्ट वर्किंग से सबको प्रभावित करेंगे. जोखिम भरे कामों में भी आपको सफलता मिल सकती है. आपके प्रयासों से सभी आकर्षित होंगे और आपको सम्मान मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुआ

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

वृष: पारिवारिक जीवन पर दें ध्यान
वृष राशि के जातकों को आज अपने पारिवारिक मामलों पर अधिक ध्यान देना होगा. प्रबंधन को मजबूत बनाए रखें और बातचीत में संकीर्णता से बचें. पैतृक मामलों में आपका दखल बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. भौतिक साधनों में वृद्धि होगी और आपको उचित प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. अपनी गरिमा और गोपनीयता बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, विनम्र बनें.

मिथुन: साहस और पराक्रम से मिलेगी सफलता
मिथुन राशि वाले आज अपनी भावनात्मक स्थिति को संतुलित रखें. आपका साहस और पराक्रम सभी मामलों को संभालने में मददगार साबित होगा. सहकारिता और साझेदारी में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप सभी से बेहतर सामंजस्य बना पाएंगे. कारोबार में आप प्रभावी रहेंगे और आपके व्यक्तिगत प्रयास सफल होंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. छोटी दूरी की यात्रा का योग भी बन सकता है.

शुभ अंक: 2, 5, 6, 8, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, भक्ति बढ़ाएं.

कर्क: सुख और समृद्धि का आगमन
कर्क राशि वालों के लिए आज पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी. खान-पान में भव्यता और सौंदर्य पर जोर रहेगा. आप अपनी परंपराओं और संस्कारों को संवारेंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सगे-संबंधियों का सहयोग मिलेगा. आपके चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. परिवार के साथ यादगार पल साझा करेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. योग्यजनों से आपको महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, साज-संवार रखें.

सिंह: रचनात्मकता से पाएं सम्मान
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्यों पर नजर बनाए रखेंगे और तेजी से काम करेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा और आप यादगार पल साझा करेंगे. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. निजी जीवन में भी खुशी और आनंद बना रहेगा. कलात्मक समझ बढ़ेगी और आपकी जीवनशैली में सुधार होगा. अपने स्वाभिमान पर जोर दें और आशंकाओं से मुक्त रहें.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: व्हीटिश

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, मेलजोल बढ़ाएं.

कन्या: खर्च पर रखें नियंत्रण
कन्या राशि वालों के लिए आज करियर और व्यापार में खर्च की अधिकता रह सकती है. बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. पेशेवर मामलों में स्पष्टता बनाए रखें और नियमों का पालन करें. लंबी दूरी की यात्रा का योग है. रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी, इसलिए सहजता से बातचीत करें. लेन-देन में पारदर्शिता रखें और प्रलोभन में आने से बचें. अपने रिश्तों को संवारने पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, विनम्रता रखें.

तुला: वित्तीय लाभ और सफलता
तुला राशि के जातकों के लिए आज लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वित्तीय स्थिति में उछाल देखने को मिलेगा. आपके पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे और आप अपने वादे पूरे कर पाएंगे. प्रबंधन और अन्य कार्यों में आपको सफलता मिलेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा, जिससे आपके लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. संवाद प्रभावशाली रहेगा और आर्थिक प्रबंधन भी सुधरेगा. आशंकाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 4, 5, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, स्पष्ट रहें.

वृश्चिक: शासन और प्रशासन में मिलेगी सफलता
वृश्चिक राशि वाले आज अपनी सत्ता और साहस का उपयोग करके श्रेष्ठ कार्यों को पूरा करेंगे. आपको सबका साथ और समर्थन मिलेगा. शासन और प्रशासन से जुड़े मामलों में गति आएगी. आय अच्छी बनी रहेगी और कला-कौशल पर आपका ध्यान रहेगा. महत्वपूर्ण योजनाओं में भी गति आएगी और पैतृक मामलों में सुधार होगा. आपको मिले प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. समय पर अपने काम पूरे करें.

शुभ अंक: 2, 3, 8, 9

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, जिम्मेदार रहें.

धनु: भाग्य का साथ, सफलता आपके पास
धनु राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपके सभी प्रयास सफल होंगे. सभी के साथ सामंजस्य बनाकर काम करें. बड़े लक्ष्यों को साधने का यह अच्छा समय है. आपकी आस्था और धर्म में वृद्धि होगी. साहस और पराक्रम को बल मिलेगा. बंधु-बांधवों से मदद मिलेगी. कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. लंबी दूरी की यात्रा का योग है और लंबित योजनाएं गति पकड़ेंगी.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, भक्तिभाव रखें.

मकर: स्वास्थ्य का रखें ध्यान, सावधानी से लें निर्णय
मकर राशि वालों को आज अपने परिवार की खुशियों को साझा करने में सहयोग मिलेगा. लोगों की भावनाओं का सम्मान करें. अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा न करें. स्वास्थ्य संबंधी विषयों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में कोई भी समझौता न करें. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. अप्रत्याशित स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए सजगता से आगे बढ़ें. रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग आपको मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 8, 9

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, सलाह सुनें, मिष्ठान बांटें.

कुंभ: करियर में मिलेगी नई उड़ान
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज उद्योग और व्यापार में साझेदारी बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. करियर और कारोबार में सुधार होगा. परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. प्रियजनों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य तक पहुंचेंगी. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. बड़े सपने देखें और जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 6, 8, 9

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, टीम बनाएं.

मीन: मेहनत और लगन से पाएं सफलता
मीन राशि के लिए आज आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आपको मेहनत और लगन से करियर और व्यापार को मजबूत बनाए रखना होगा. नौकरीपेशा और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. निजी जीवन में आपको सफलता मिलेगी. नियमों और अनुशासन पर जोर दें. लिखा-पढ़ी के कामों में सतर्कता बरतें. ठगों से बचें. आपको उच्च प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय: पितरों को विधिवत् अर्घ्य दें, शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें, सजग रहें.

---- समाप्त ----
