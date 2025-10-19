Aaj ka Rashifal 20 अक्टूबर 2025: दिवाली पर मकर राशि वालों को होगा वाणिज्यिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए. स्वच्छता और साज सज्जा के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कामकाजी अवसर भुनाने की सोच रहेगी. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. श्रमशील बने रहें.

-------------------

वृष: वृष राशि के लोगों को मित्रों व परिचितों से भेंट मुलाकात के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस बना रहेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. वादा व वचन निभाएंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. आज्ञाकारिता रखें.

------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को सभी गतिविधियों में धैर्य और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए. घरेलु मामलों में सजग रहें, और निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुविधाओं व संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आय बढ़त पर रहेगी. बहस से बचेंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: मेहंदी कलर

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. जिद से बचें.

------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को सामाजिक लोगों से मेलजोल व संवाद बेहतर बनाए रखना चाहिए. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियों का सहयोग रहेगा. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. धैर्य धर्म अपनाएंगे. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सक्रियता बनाए रहें.

------------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों के घर में उत्सव और शुभता का संचार बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था में वृद्धि होगी. धनधान्य बढ़त पर रहेंगे. घर परिवार में साज संवार बढ़त पर रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख सौख्य रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. वचन रखें. भक्तिभाव बढ़ाएं.

--------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को प्रतिभा से परिणाम संवारने चाहिए. अधिकारी वर्ग और प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता में उछाल आएगा. कलात्मकता बढ़त पर रहेगी. व्यवहार को बल मिलेगा. नवाचार बढ़ाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त होगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सृजन बढ़ाएं.

-----------------

तुला: तुला राशि के जातकों को वित्तीय योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए. निवेश के अवसर बनेंगे, लेकिन निजी खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचेंगे. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करने का भाव रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सतर्कता रखें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. सुविधाओं पर फोकस रहेगा, और विविध विषयों में सफलता मिलेगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे. विभिन्न मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. आर्थिक लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में सक्रियता रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सात्विकता बढ़ाएं.

------------------

धनु: धनु राशि के जातकों को व्यवसायिक कार्यों को गति देनी चाहिए. समकक्ष सहयोगी होंगे, और प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. सबका समर्थन बना रहेगा, और वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार बना रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

-------------------

मकर: मकर राशि के लोगों के भाग्योदय की संभावनाओं को बनाए रखने वाला समय है. संबंधों का लाभ मिलेगा, और मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. दान धर्म बढ़ाएं.

-------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का सामान्य समय बना हुआ है. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. चर्चा में विनम्र रहें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सावधानी सजगता से आगे बढ़ते रहें. ठगों और विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. नीति धर्म का पालन करें.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: रेडरोज

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. पीड़ितों की मदद करें.

--------------------

मीन: मीन राशि के लोग टीम भावना को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. औद्योगिक कार्यों में सक्रियता आएगी. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वचन के पक्के बने रहेंगे. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. साझा प्रयास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----