Aaj ka Rashifal 20 अगस्त 2025: मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा, जानिए क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों की सामाजिक सरोकारों में रुचि बनी रहेगी. आप भाई-बंधुओं से जुड़ाव बढ़ाकर रखेंगे. आपका कार्य-व्यापार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. आप चर्चा और संवाद में बेहतर और प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. आप जिम्मेदारों से सलाह लेंगे. सभी क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के जातकों के घर-परिवार में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. महत्वपूर्ण लोगों का आगमन होगा. आप अपनों से प्रभावी संवाद बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में आप उच्च प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर यात्राओं की तैयारी संभव है. अतिथियों का आगमन होगा, आप योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. आप सबको जोड़े रखेंगे. धन और संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर आपका जोर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज संवार बनाए रखें.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे. आप विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सुखद समय का लाभ उठाएंगे. परिचित आपके सहायक होंगे. नए विषयों में आप उत्साह बनाए रखेंगे. रचनात्मकता पर आपका जोर रहेगा. कला और कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी. जीवन स्तर प्रभावशाली बना रहेगा. सभी प्रभावित और प्रसन्न होंगे. आपकी कार्ययोजनाएं गति लेंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: लाइट

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तेजी रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक बजट पर ध्यान केंद्रित रखें. निवेश से जुड़े विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. अप्रत्याशित स्थिति बन सकती है. नियम और अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों में स्पष्टता लाएं. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भूल-चूक करने से बचें. खर्च में सक्रियता आएगी. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दिखावे से बचें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों का करियर ग्राफ बढ़त पर बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. नए विषयों में सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य आपके पक्ष में बनेंगे. उल्लेखनीय मामले गति लेंगे. लाभ पर ध्यान केंद्रित होगा. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश बनी रहेगी. आप कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम करेंगे. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों का प्रबंधन का स्तर बेहतर बना रहेगा. विविध मामले अनुकूल बने रहेंगे. आप व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. आप तेजी बनाए रखेंगे. लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे. आप सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. सुख और संसाधन बढ़ाएंगे. आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तप साधना बढ़ाएं.

Advertisement

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को भाग्य की अनुकूलता से लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. अधिकतर परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे. आप अपनों से मन की बात कह पाएंगे. आपको शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. कार्ययोजनाओं में आप सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक आवश्यक कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में धैर्य से काम लें. प्रयासों में सूझबूझ और सजगता बनाए रखें. परिजनों की सीख और सलाह पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रखें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएं. परिवार में सुख और सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ और समर्थन मिलेगा. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सावधानी बढ़ाएं.

Advertisement

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों से उनकी घनिष्ठता बढ़ेगी. परिवार मनोबल बढ़ाएगा. स्थायित्व और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. आप व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. करियर और व्यापार सकारात्मक और प्रभावशाली होगा. आप विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. साझेदारी में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. संकल्पित रहें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों का करियर और कारोबार अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. कामकाज में आप पेशेवरता बढ़ाएंगे. सूझबूझ और धैर्य से अपनी राह बनाएंगे. विरोधियों की कूटनीति से बचें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. धोखेबाजी से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है. विवेक और विनम्रता बनाए रखें. परिश्रम से आपको परिणाम मिलेंगे. आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक अपनों के साथ यादगार पल बनाएंगे. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. निजी रिश्ते सुधरेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. रचनात्मकता को बल मिलेगा. कला और कौशल पर आपका जोर रहेगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त करेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग और व्यापार में आपका विश्वास बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता एवं देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक घरेलू मामलों पर ध्यान देंगे. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रबंधकीय लक्ष्य साधेंगे. भौतिक वस्तुओं और सुविधाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. धैर्य से काम लें. स्वजनों से आपकी करीबी बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सद्भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----