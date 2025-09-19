Aaj ka Rashifal 19 सितंबर 2025: कुंभ राशि वाले कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - श्रेष्ठ प्रयासों को गति देने में आगे होंगे. प्रियजनों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. उचित अवसर भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सीख सलाह बनाए रखें.

वृष - व्यक्तिगत विषयों में अतिसंवेदनशील होने की आदत से बचें. घर परिवार के लोगो से सहज संवाद बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. घर में जरूरी सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा नहीं करेंगे. जिद अहंकार और भावावेश से आने बचें. आवश्यकता के अनुरूप खर्च निवेश रखें. पारिवारिक मामलों में विनय विवेक से काम निकालें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें. वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. क्षमा भाव बनाए रखें.

मिथुन - वाणिज्य व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. अपनों से संवाद में विश्वास बनाए रखेंगे. सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बंधु जनों से भेंट के अवसर बनेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सूचनाओं का संचार बढ़ा रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी. विविध कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. संकोच कम होगा.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : स्काई ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

कर्क - घर में खुशियों के संयोग बढ़ेंगे. अपनों के साथ सुख सौख्य बना रहेगा. सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे. मेहमानों का आगमन रहेगा. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 6

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्रत पालन बनाए रखें.

सिंह - आधुनिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. इच्छित अवसरों को लाभ में बदल सकेंगे. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. साहस पराक्रम से सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. विविध मामले सहज बनेंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : ब्राइट पिंक

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. रुटीन संवारें.

कन्या - न्याय व नैतिकता से जुड़े मामलों में लापरवाही न दिखाएं. भूलचूक से जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं. निवेश बढ़ा सकते हैं.. करियर कारोबार पूर्ववत रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में धैर्य रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे. न्यायिक मामलों में गलती करने से बचें.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं.

तुला - आर्थिक संभावनाएं संवार पाएंगी. लाभ के प्रयास गति लेंगे. कार्ययोजनाएं बेहतर बनाए रहेंगे. आर्थिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. कामकाज अनुकूल रहेगा. विविध कार्यों को गति देंगे.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार सफेद

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

वृश्चिक - सरकारी कार्यों व सत्ता संबंधी विषयों में गति बनी रहेगी. अधिकारियों से करीबी बढ़ाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्य योजनाएं को आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन बल पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.

धनु - भाग्य की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. करीबियों के सहयोग व मदद से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में तेजी बनी रहेगी. सभी कार्यों को आगे बढ़ाने की सोच रखें. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. भाग्य 9ृद्धि के संकेत बने हुए हैं. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मदद का भाव रखें.

मकर - समय चुनौतियों को बढ़ाने वाला है. कामकाज में ढिलाई व भूलचूक की स्थिति में न आएं. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. दबावपूर्ण परिस्थितियां बनी रहेंगी. सामान्य लाभ और परिणाम रहेंगे. जरूरी विषयों की सूची बनाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्यवान और सजग रहें. परिजनों संग समय बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सतर्क रहें.

कुंभ - अन्य के मामलों में दखलंदाजी की आदल से बचें. रक्त संबंधियों का सहयोग बना रहेगा. परंपरागत एवं साझा कार्य में रुचि बनाए रखेंगे. सभी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़बोली से बचें.

मीन - मेहनत से उचित राह बनाए रखने का समय है. करियर कारोबार में साथी पर अतिभरोसास न करें. पेशेवर विषयों को हल करें. सतर्कता व सजगता से कार्य करें. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति नियम निरंतरता पर जोर दें. समय प्रबंधन से चलें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. पेशेवर कार्यां मं स्पष्टता बढ़ाएं. नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. परिश्रम से आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----