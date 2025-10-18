scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 19 अक्टूबर 2025: छोटी दिवाली पर कर्क राशि वाले अपनों का पाएंगे सहयोग, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 19 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: साहस पराक्रम का भाव रहेगा. कार्यक्षेत्र विस्तार पाएगा. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

मेष: मेष राशि के जातकों को वित्तीय मामलों में समकक्ष सहयोगी होंगे. मेहनत और कौशल से उचित जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कामकाजी मामलों में स्पष्टता बनी रहेगी. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. श्रमशील बने रहें.
----------------

वृष: वृष राशि के लोगों की महत्वपूर्ण योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मामले तेज गति से आगे बढ़ेंगे. अपनों से तालमेल संवारने की कोशिश बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा होगा. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे. रहन सहन को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ समय बिताने की सोच होगी. प्रबंधन के कार्यों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सौरमंडल के स्वामी सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें. पहल करें.
----------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक संबंधों में सुधार की कोशिश होगी. सहज भाव से आगे बढ़ते रहें. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. रक्त संबंधियों के साथ समय साझा करेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. साथियों की बात को अनदेखा न करें. परिजनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. कला कौशल को देंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सौरमंडल के स्वामी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें. धैर्य रखें.
-----------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों का कार्य व्यापार में वाणिज्यिक पक्ष संवार पाएगा. वित्त प्रबंधन पर जोर रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. सामाजिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. करीबियों में सहयोग रहेगा. साहस पराक्रम का भाव रहेगा. कार्यक्षेत्र विस्तार पाएगा. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यों को साधेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. यात्रा व वार्ता पर बल दें.
----------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को घर परिवार में सुख सौख्य व सहजता बनाए रखनी चाहिए. वाणिज्यिक विषयों में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधियों से बेहतर तालमेल बनाएंगे. कार्यगति संवार पर रहेगी. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होगी. पैतृक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. संग्रह में वृद्धि होगी. विभिन्न मामलों में पहल बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल एवं मिश्री बांटें. संस्कारों बढ़ावा दें.
-------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों का चहुंओर लाभ और प्रभाव बना रहेगा. मनोवांछित उन्नति और आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. आधुनिक योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. अप्रत्याशित मामले पक्ष में बने रहेंगे. अपनों को सरप्राइज देंगे. कार्य के अनुरूप गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवहार विनम्र व मधुर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सलाह से निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. यात्रा संभव है. अपनों के किए वादे पूरे करेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. मिश्री मेवों का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.
-------------------

तुला: तुला राशि के जातकों के आर्थिक कार्य संतुलित बने रहेंगे. लेनदेन के प्रकरणों में धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ें. करीबियों के साथ बड़प्पन से काम लें. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कारोबारी स्थितियां सामान्य रहेंगी. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा. लाभ एवं अवसरों को बढ़ाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. विदेश यात्रा संभव है. खर्च निवेश के बढ़े रहने का समय है. करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान धर्म पर फोकस रखें. दिखावे में न आएं.
------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. कामकाजी मामलों को गति देंगे. लेनदेन तेजी से पूरा करेंगे. प्रतिभा से सभी प्रभावित रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि उत्साहित रखेगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे. नवीन अनुबंधों में सहजता रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार बने रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. समय की चाल पक्ष में बनी हुई है. अपनों का भरोसा जीतेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. कामकाज पर जोर रखें. खेल भावना बढ़ाएं.
------------------

धनु: धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ों व जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखना चाहिए. स्वजनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बेहतर होंगे. सभी का समर्थन प्राप्त होगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. अधिकारियों व बड़ों के सानिध्य को बनाए रखेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलता रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहकार बढ़ाएं.
----------------

मकर: मकर राशि के लोगों के भाग्य की राह में सुगमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामलों में प्रदर्शन संवार पाएगा. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. पुण्यार्जन का प्रयास रहेगा. तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: रस्टिक कलर

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. यात्रा करें.
------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक लाभ संभव है. उद्योग व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. मित्रों के साथ बना रहेगा. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहें. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में सावधानी रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएं. कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. आगंतुक का यथायोग्य सत्कार करें. बड़प्पन से काम लें. कार्ययोजनाओं में रुटीन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन रखें.
-----------------

मीन: मीन राशि के लोग आर्थिक लाभ में इच्छित वृद्धि संभव है. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी. सहयोग व सहकारिता बढ़ाने का भाव रहेगा. अवसर भुनाने में आगे रहेंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों में उचित जगह बनाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. अनुबंधों में सावधानी रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
