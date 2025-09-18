Aaj ka Rashifal 18 सितंबर 2025: वृश्चिक राशि वाले आज बिजनेस में करेंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: आज मेष राशि के जातकों को अपनी प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देना होगा. उन्हें अपने काम में पेशेवरों का समर्थन मिलेगा. उन्हें घरेलू मामलों में दिखावा करने से बचना चाहिए. उनके करियर और व्यापार में उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी. उनकी परेशानियां कम होंगी. उन्हें निजी विषयों पर ध्यान देना चाहिए.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें.

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए आज व्यापारिक यात्रा की संभावना है. वे अपनी योजनाओं पर ध्यान देंगे. वे सभी के साथ सहज व्यवहार बनाए रखेंगे. उनके साहसी प्रयास सफल होंगे. उनके करीबी लोग उनका मनोबल बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. कथा और प्रवचन सुनें.

मिथुन: आज मिथुन राशि वालों के घर का माहौल आनंदमय रहेगा. वे सभी के साथ तालमेल बनाए रखेंगे. उन्हें आर्थिक मामलों में अच्छा लाभ मिलेगा. उनके करियर और व्यापार में तेजी आएगी. घर पर आए मेहमान का पूरा सम्मान करें. उनके धन और संपत्ति से जुड़े काम सफल होंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. व्रत का संकल्प बनाए रखें.

कर्क: कर्क राशि के जातक अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देंगे. उनकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी. वे अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ की स्थिति में सुधार होगा. वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखेंगे. वे नए काम को आगे बढ़ाएंगे. उनके कामकाजी प्रयासों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. कुछ नया सोचें.

सिंह: सिंह राशि के लोगों को आज आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्हें अपनी योजनाओं में सूझबूझ बनाए रखनी होगी. करियर और कारोबार में सावधानी से आगे बढ़ें. रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी और उन्हें अपने करीबियों का सहयोग मिलेगा. बहस और विवाद से बचें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सावधानी बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोग आज अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सफल होंगे. वे हर तरह के मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वे प्रशासन और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. उन्हें अपने काम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. उन्हें अपने सहकर्मियों और दोस्तों का साथ मिलेगा. अधिकारी वर्ग उनसे खुश रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बढ़ाएं.

तुला: आज तुला राशि के जातकों के व्यापार में शुभता बनी रहेगी. उन्हें हर तरफ से अच्छे परिणाम मिलेंगे. उनके सहयोगियों में तालमेल बढ़ेगा. सरकार और प्रशासन से जुड़े काम में गति आएगी. उन्हें विभिन्न स्रोतों से आय होगी. वे अपने मान सम्मान में वृद्धि देखेंगे.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. अपना वादा निभाएं.

वृश्चिक: आज वृश्चिक राशि वालों का भाग्य उनका साथ देगा. उन्हें सभी की मदद से अच्छा लाभ मिलेगा. उनकी पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. उनकी आस्था और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. उन्हें मनचाही जानकारी मिलेगी. वे अपने काम और व्यापार में तेजी लाएंगे. उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. अपनी आस्था बनाए रखें.

धनु: धनु राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा. उन्हें अपनी जीवनशैली में जल्दबाजी में बदलाव नहीं करना चाहिए. वे दबाव में आकर कोई समझौता न करें. उन्हें अपने परिवार के मामलों में बड़ों की सलाह माननी चाहिए. बातचीत में गंभीरता बनाए रखें और विनम्रता से काम लें.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सजग और सतर्क रहें.

मकर: आज मकर राशि के जातक साझेदारी से जुड़े कामों में आगे रहेंगे. वे उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उनके करियर और व्यापार में लाभ बढ़ेगा. वे अपने जरूरी काम समय पर पूरा करेंगे. वे टीम भावना पर ध्यान देंगे. उनके भूमि और भवन से जुड़े काम भी सफल होंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़े लक्ष्य रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के लोगों को आज लापरवाही से बचना चाहिए. ये एक गलती आपको भारी पड़ सकती है. उन्हें अपने काम में नियमितता और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. उन्हें अहंकार छोड़ना होगा. उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. उन्हें अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए. वे सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. मेहनती बने रहें.

मीन: मीन राशि के लोगों की आज अपने दोस्तों के साथ बातचीत अच्छी रहेगी. वे अपने जरूरी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. वे प्रतिस्पर्धा में अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे. वे अपने बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. उनके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. वे घूमने या मनोरंजन के लिए जा सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: विधिपूर्वक पितरों का पूजन करें और अर्घ्य दें. श्रद्धा भाव से योग्य लोगों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण बढ़ाएं.

