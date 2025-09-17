Aaj ka Rashifal 17 सितंबर 2025: मिथुन राशि वाले कारोबार में पाएंगे सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष (Aries)

आज आप अपनी घरेलु गतिविधियों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखेंगे. व्यक्तिगत जरूरतों और आराम पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. कामकाजी प्रबंधन में चीजें आपके लिए सहज बनी रहेंगी. किसी भी परिस्थिति में धैर्य और धर्म का पालन करें. परिवार के सदस्यों से आपकी करीबी बढ़ेगी. अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आएगी. परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान दें. किसी भी बहस या विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. भौतिक वस्तुओं और सुख-सुविधाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मनोबल बढ़ेगा.

वृष (Taurus)

आज आपके मन में सबकी खुशी में शामिल होने और दूसरों की मदद करने का भाव बना रहेगा. आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. कार्य और व्यापार आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहेगा. चर्चा और संवाद में आप बेहद प्रभावी रहेंगे, जिससे लोग आपकी बातों से सहमत होंगे. आपका व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में आप जिम्मेदार लोगों से सलाह लेंगे. सभी क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा और आत्मविश्वास को बल मिलेगा. संदेशों का आदान-प्रदान बढ़ेगा और व्यावसायिक यात्राएं भी संभव हैं.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

आज का उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन (Gemini)

आज आपके करीबी और परिचित लोग महत्वपूर्ण मामलों में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे. घर पर मेहमानों और स्वजनों का आना-जाना लगा रह सकता है, जिससे माहौल उत्सव जैसा रहेगा. आप अपनों के साथ एक प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखने में सफल होंगे. धन और संपत्ति से जुड़े विषयों में तेजी आएगी और आप बचत पर भी जोर देंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. कहीं से कोई भव्य और आकर्षक प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है. आज आप एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, रुके हुए काम बनेंगे.

कर्क (Cancer)

आज आप सभी लोगों के साथ एक बेहतरीन संवाद स्थापित करने में सफल रहेंगे. आपके करीबी आपसे प्रसन्न और प्रभावित होंगे. आपकी कार्ययोजनाएं अब गति पकड़ेंगी और आप कुछ नए प्रयोगों को भी आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में बनेंगे. आपके आसपास के वातावरण में शुभता का संचार बना रहेगा. आपकी वाणी और व्यवहार आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि जगेगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से साध पाएंगे. कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह (Leo)

आज आपको आर्थिक दबाव और खर्च की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने बजट पर नियंत्रण बनाकर रखें. करियर और कारोबार से जुड़े लेनदेन में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. रिश्तेदारों का समर्थन आपको मिलता रहेगा. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता लाएं और किसी भी तरह की भूलचूक करने से बचें. विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखा सकते हैं. बड़ों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी काम में अतिउत्साह दिखाने से बचें और अपनी विनम्रता बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी

आज का उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें, इससे ऊर्जा और सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या (Virgo)

करियर और व्यवसाय में अपेक्षित सफलता मिलने से आपका उत्साह सातवें आसमान पर रहेगा. आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी और लाभ के अवसर लगातार बनेंगे. नए कार्यों को शुरू करने में आपको सहजता महसूस होगी. आप बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश करेंगे और तेजी से अपने काम निपटाएंगे. परिजनों से भेंट हो सकती है. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. शासन-प्रशासन से जुड़े कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, विघ्न दूर होंगे.

तुला (Libra)

आर्थिक कार्य आज आपके पक्ष में बने रहेंगे. प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोग अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगे. कार्य की व्यवस्था को आप मजबूती देंगे, जिससे आपका लाभ और प्रभाव दोनों बढ़त पर रहेगा. आपके महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी और आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा. सुख-सुविधाओं के संसाधनों में वृद्धि होगी. विरोधी हताश रहेंगे और पेशेवरों में आपका विश्वास बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय: किसी जरूरतमंद को चीनी या चावल का दान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज भाग्य की मदद आपके साथ बनी रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी. अधिकांश परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे. आप अपनों से अपने मन की बात कह पाएंगे. कोई शुभ सूचना मिलने की भी संभावना है. आप अपनी योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. जो विषय काफी समय से लंबित थे, उन्हें आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे. लाभ के कई अवसर मिलेंगे और आकर्षक प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकते हैं. उच्च शिक्षा पर आपका जोर रहेगा और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मैरून

आज का उपाय: संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, भय दूर होगा.

धनु (Sagittarius)

आज महत्वपूर्ण मामलों में छोटी सी लापरवाही से भी आपको बचना होगा. लेनदेन से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य और धर्म के साथ ही कोई भी निर्णय लें. अपने प्रयासों में सजगता बनाए रखें. परिजनों की मदद आपको मिलती रहेगी. बड़ों की सीख और सलाह पर विशेष ध्यान दें. अप्रत्याशित घटनाक्रम की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसी भी काम के लिए पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ें. करीबियों का सहयोग और जिम्मेदारों का विश्वास बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, भाग्य का साथ मिलेगा.

मकर (Capricorn)

आज आप अपनी टीम के साथ प्रभावशाली तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे. मित्रों के साथ आपकी घनिष्ठता और भी बढ़ेगी. साझीदारों का साथ आपका उत्साह और मनोबल बढ़ाएगा. आपके जीवन में स्थायित्व को बल मिलेगा. आप कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं. करियर और व्यापार सकारात्मक बना रहेगा. आप अपनी विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी और धन संपत्ति में सुधार आएगा. दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)

करियर और कारोबार में आप अपने परिश्रम से परिणामों को संवारने की कोशिश करेंगे. आज आपकी कला, कौशल और पेशेवरता में वृद्धि होगी. आप सूझबूझ और धैर्य से अपने लिए राह बनाएंगे. विरोधियों की कूटनीति से सावधान रहें और निर्णय लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. धोखेबाजी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए विवेक और विनम्रता बनाए रखें. नए लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें. अपने कामकाज पर फोकस बढाएं और किसी भी तरह की जिद में आने से बचें.

Advertisement

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नेवी ब्लू

आज का उपाय: शनि मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

मीन (Pisces)

मित्रों के साथ आज आपका सुखद संवाद बढ़ेगा. किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने की संभावनाएं बन सकती हैं. प्रभावशाली लोगों से आपकी भेंट होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. मन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे. आपको समकक्षों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा. आपकी रचनात्मकता को बल मिलेगा और कला-कौशल पर आपका जोर रहेगा. कोई पेशेवर उपलब्धि भी आप प्राप्त कर सकते हैं. उद्योग-व्यापार में आपका विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: केसरिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें.

---- समाप्त ----