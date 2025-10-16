Aaj ka Rashifal 17 अक्टूबर 2025: तुला राशि वाले कामकाज पर ध्यान देंगे, जाने क्या कहती है आपकी राशि

मेष : परिचितों और मित्रों का साथ व समर्थन बना रहेगा. आप पेशेवरों की मदद से अपने विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और कामकाज में सुधार देखने को मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बनी रहेगी. आज आप आज्ञाकारी रहेंगे और बहस व विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की आपकी नीति काम आएगी. साथी और सहकर्मी सहयोगी साबित होंगे. आप अपने प्राथमिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बौद्धिक पक्ष में सुधार होगा. कुछ स्मरणीय पल बिताने और भ्रमण मनोरंजन के अवसर भी बनेंगे. तर्कशीलता और संवेदनशीलता बनी रहेगी . शैक्षिक विषयों पर आपका फोकस बढ़ेगा.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा व वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहज बने रहें.

वृष : आज आप अनुभवियों से सलाह लेंगे और विनय-विवेक से अपने काम निकालेंगे. अपने साथियों और समकक्षों की उपेक्षा करने से बचें. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. आप अपनी सूझबूझ से अड़चनों का हल निकाल लेंगे. भेंट और संवाद में सावधानी बरतें, क्योंकि भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर आपका फोकस बढ़ेगा और परिजनों से तालमेल बेहतर होगा. पैतृक पक्ष सहयोगी रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से आपकी करीबी बढ़ेगी. बड़ों की बात सुनें. प्रबंधन के प्रयास बनाए रखें. सूझबूझ से आप उचित जगह बनाने में कामयाब रहेंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा व वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मीठे का भोग लगाएं. स्वार्थ का त्याग करें.

मिथुन : कामकाजी चर्चा और संवाद में आपकी सक्रियता बनी रहेगी. स्वजनों और परिचितों से आपकी करीबी बढ़ेगी और आप सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा की संभावना बन रही है. आलस्य का त्याग करें और व्यर्थ की सूचनाओं से बचें. आपको अपनी योग्यता का पूरा लाभ मिलेगा और वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी और संकोच दूर होगा. वाणिज्य-व्यापार में आप अधिक से अधिक लाभ का प्रयास करेंगे. परंपरागत विषयों में रुचि बनी रहेगी. साहस-पराक्रम के कार्यों में सफल रहेंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : लेमन कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मीठा बांटें. पहल करने से न हिचकिचाएं.

कर्क : आप कुल-परिवार के लोगों से संबंध मधुर बनाए रखेंगे. पैतृक और परंपरागत मामले आपके पक्ष में रहेंगे. करीबी जनों के साथ आप सुखद समय बिताएंगे, जिससे घरेलू मामलों में हर्ष और आनंद बढ़ेगा. अपनी वाणी और व्यवहार से आप सभी का दिल जीतेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और आप अतिथि का यथायोग्य सत्कार करेंगे. पैतृक एवं परंपरागत कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे. आप एक अच्छे मेजबान बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय: आप आत्मविश्वास से कार्य करेंगे और कामकाज उम्मीद के अनुरूप रहेगा. चारों ओर शुभता बनी रहेगी. वार्ताओं में आप सकारात्मक रहेंगे और उचित निर्णय लेने से स्थितियां संवरेंगी. पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे.

शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मिष्ठान्न का भोग लगाएं. साज-संवार पर ध्यान दें.

सिंह : आज आप नए ढंग से कार्य करने और आधुनिकता को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे. आसपास का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. आपके व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनी रहेगी. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. आप सबसे बनाकर चलेंगे और संस्कार व परंपराओं पर जोर देंगे. कला-कौशल के धनी लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आप अपने इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों को बल मिलेगा. विभिन्न मामलों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न का भोग लगाएं और नई सोच अपनाएं.

कन्या : निवेश संबंधी प्रयासों में धैर्य से काम लें और किसी भी तरह के वाद-विवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहने की जरूरत है. रिश्तों और संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप ही खर्च और निवेश बनाए रखें. दूर देश के मामलों पर आपका जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें और नीति-नियमों का पालन करें. आवश्यक कार्यों में गति बनाए रखें. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. भूलचूक की आदत से बचें . परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यावसायिक चूक से बचें.

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न का भोग लगाएं और विनम्र बने रहें.

तुला : आपका कामकाज बढ़त पर बना रहेगा और आप प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे. आपका संपर्क और संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी. आपको सबका साथ और विश्वास मिलेगा. भाई-बंधुओं पर आपका विश्वास बढ़ेगा. आप वाणिज्यिक प्रबंधन को संवारेंगे और आर्थिक कार्यों में उत्साह व अनुशासन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक परिणाम सकारात्मक रहेंगे और लाभ एवं प्रबंधन बेहतर होगा. प्रतियोगिता परीक्षा में आप आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : ओपल समान

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न बांटें और व्यवहारिकता बढ़ाएं.

वृश्चिक : कार्य-व्यापार में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा. आप कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक समय देंगे और कामकाजी स्थितियों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. आपकी प्रबंधकीय कोशिशें बढ़ेंगी और आप सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे और आपके प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रबंधन की रणनीतियां सफल रहेंगी. आपकी व्यावसायिक विषयों में रुचि बनी रहेगी . आप विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल: संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन और व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न का वितरण करें और अपना वादा निभाएं.

धनु : भाग्य की मदद से आप परिणाम अपने पक्ष में बनाए रखेंगे. सबसे आपका मेलजोल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंट-संवाद में आप महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. आप सुखद पलों को साझा करेंगे और भाग्य बल बढ़ा रहेगा. आपका फोकस लक्ष्य पर होगा. आस्था और अध्यात्म बनाए रखेंगे. आपको शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी और आप भेंट-वार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य-व्यापार में तेजी रखेंगे. साख, सहकार और विश्वास को बल मिलेगा. करियर और व्यापार संवर पाएगा.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न बांटें और तीर्थ यात्रा पर जाएं.

मकर : व्यक्तिगत मामलों में लापरवाही न दिखाएं और विविध कार्यों में सजगता बनाए रखें. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने से बचें. विनय और विवेक से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें और कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी और व्यवहार में सबका सम्मान करें. अपरिचित लोगों से भेंट में स्पष्टता बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें और व्यक्तिगत कार्यों में सावधानी बढ़ाएं. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. संकोच बढ़ा हुआ रह सकता है. सूझबूझ से कार्ययोजनाओं को साधें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मीठे का भोग लगाएं और किसी कमजोर की मदद करें.

कुंभ : अपना भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें. व्यर्थ की बातों और नकारात्मक सोच से बचें. आप सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे और आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. आपका साख और सम्मान बना रहेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखें. संबंधों में सहजता रहेगी और चर्चा-संवाद संवरेंगे. आप बड़ा सोचेंगे . व्यक्तिगत रिश्तों को साधने-संवारने में आगे रहेंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न बांटें और विनय-विवेक बनाए रखें.

मीन : आप वाणिज्यिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे. साथियों और समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें और समय प्रबंधन को बेहतर बनाएं. अनुभवियों से सलाह लेंगे. लोभ-प्रलोभन से बचें और बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं और उधार का लेनदेन न करें. नियम और अनुशासन रखें. भेंट-वार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. मेहनत और लगन से आप आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा और कौशल से विभिन्न मामले अपने पक्ष में बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें, मिष्ठान्न का भोग लगाएं और समय पर कार्य करें.

