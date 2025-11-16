Aaj ka Rashifal 17 नवंबर 2025: कुंभ राशि वालों का कोई बड़ा काम पूरा होगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को आज अपने कामकाज में सहकर्मियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा. व्यापार का स्तर सामान्य बना रहेगा, लेकिन आपको अपनी पेशेवरता और सक्रियता को बनाए रखना होगा. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य रखना बेहद जरूरी है. खासकर, वित्तीय लेनदेन में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि ठगे जाने की आशंका बनी हुई है. किसी की बातों में जल्दी न आएं. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखें. जोखिम भरे कार्यों से बचें.

शुभ अंक: 1, 2, 8, 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः एवं ओम् नमः शिवाय का जाप करें. नियम पालन पर जोर रखें.

वृष राशि: वृष राशि वालों के लिए आज का दिन व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाला है. आप एक-दूसरे के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे, जिससे मित्र संबंध मजबूत होंगे. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बढ़ सकते हैं, जो आपको सुखद पल प्रदान करेंगे. नीति और नियम के साथ निरंतरता बनाए रखें, इससे आपके लक्ष्यों पर फोकस बना रहेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतने में सफल होंगे.अपने वचन निभाएंगे. आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बरतना आवश्यक है.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञा अनुपालन बनाए रखें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों की रुचि आज घर परिवार में अपनों से करीबी बढ़ाने में रहेगी. आप भौतिक सुविधाओं और पारिवारिक विषयों को बढ़ावा देंगे, जिससे सुख-सौख्य में वृद्धि होगी. मित्रों का साथ और विश्वास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. प्रबंधन में सक्रियता दिखाएं. निजी कार्यों पर फोकस रखें. योजनाओं को गति मिलेगी और व्यक्तिगत विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी. अहंकार से बचें और स्वार्थ-संकीर्णता को त्याग कर आगे बढ़ें, आय में बढ़त संभव है.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का विधिवत् पूजा वंदना दर्शन करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जल्दबाजी न दिखाएं.

कर्क राशि: कर्क राशि वालों का जोर आज सामाजिक सौहार्द और वाणिज्यिक गतिविधियों को बेहतर बनाने पर रहेगा. आपकी तार्किक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और व्यक्तिगत प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी. लाभकारी परिस्थितियों को भुनाने में आप सफल रहेंगे. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से बंधुत्व भाव बढ़ेगा. समझदारी और साहस से काम लें, सहकारिता पर आपका जोर रहेगा. विवेक और विनम्रता से आगे बढ़ते हुए उचित अवसर पर ही अपनी बात रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें. अफवाहों से बचें.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को कुल परिवार में सबके साथ बेहतर तालमेल और संवाद बनाए रखना चाहिए. आप शुभ संस्कारों को आपसी सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य के मामलों में उत्साह से काम लेंगे, जिससे जीवन स्तर संवरेगा. संबंधों में सकारात्मकता बनाए रखें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाने से लाभ होगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, मनोरंजक यात्रा संभव है. इच्छित सफलता पाने के लिए वादा निभाने पर जोर दें.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.

कन्या राशि: कन्या राशि के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण कार्य व्यापार को अपेक्षित गति प्रदान करने वाला है. आपकी सफलता का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर बना रहेगा. नवाचार को बल मिलेगा और कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस और पराक्रम से आगे बढ़ेंगे, जिससे रचनात्मकता बनी रहेगी. शुभता का संचार रहेगा .आप लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी, श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों का साथ सहयोग पाकर सुख-सौख्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. व्रत संकल्प रखें.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों को आज आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखनी होगी. निवेश और खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. कार्य विस्तार पर ध्यान दें और विदेश से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाएं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे और अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. बड़े लक्ष्यों को साधने पर ध्यान दें. साख और सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साहसिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा. प्रभावशाली बने रहने के लिए बड़ी सोच बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. शिवशंकर की पूजा वंदना करें. सतर्क रहें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग करियर और कारोबार में तेजी से निर्णय लेंगे. सूझबूझ और तैयारी से आगे बढ़ने पर बहुमुखी प्रतिभा का लाभ मिलेगा. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते हैं. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे और रुके हुए मामलों में गति आएगी. खर्च और निवेश पर अंकुश रखना जरूरी है. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा और सहजता से कार्य पूरे होंगे.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः का जप करें. सरल रहें. दिखावें में न आएं.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आज सत्ता से करीबी का लाभ मिलेगा. पेशेवर मामलों में आपका लाभ बेहतर बना रहेगा. आप सबको साथ लेकर चलने में सफल होंगे. विविध क्षेत्रों में अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. सबको सहयोग का भाव रखें और धैर्य धर्म से काम लें. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएं और प्रबंधन संवारने पर बल दें. लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भावनाओं पर अंकुश रखना होगा. मित्र सहयोगी होंगे, जिससे कार्य में स्पष्टता आएगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. व्यवस्था संवारें.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए भाग्य बल से करियर और कारोबार के मामले सधेंगे. प्रबंधकीय मामले आपके पक्ष में बनेंगे, जिससे अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ वृद्धि से आप उत्साहित रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बढ़ावा मिलेगा. अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएं और आर्थिक मामलों में गति लाएं. मित्रों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा, वरिष्ठों से भेंट हो सकती है. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे और इच्छित कार्य बनेंगे. व्यक्तिगत मामलों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जनहित के कार्य करें. पुण्य बढ़ाएं.

कुंभ राशि:कुंभ राशि के जातकों को आज अनुशासित जीवन जीने और दिनचर्या को नियमित बनाए रखने पर बल देना चाहिए. समय सामान्य बना हुआ है, इसलिए बहस और विवाद से बचें. सूझबूझ और सजगता से कार्य करें. अपनों के साथ सरल संवाद बनाए रखें. धैर्य धर्म का पालन करने से निजी विषय पक्ष में रहेंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. पद-प्रतिष्ठा के अवसर बन सकते हैं. शांत रहने और तैयारी बढ़ाने पर जोर दें.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जप करें. तैयारी बढ़ाएं. शांत रहें.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों का जीवन घर परिवार में हर्ष और आनंद से भरा रहेगा. साझा कारोबार के प्रयास बल पाएंगे और सबका साथ-विश्वास बढ़ेगा. साझेदारी को प्राथमिकता दें और भूमि-भवन के मामलों में सक्रियता बढ़ाएं. उद्योग और व्यापार अच्छा रहेगा. आप वचन के पक्के रहेंगे और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. परिजनों का साथ-विश्वास पाएंगे और सीख-सलाह का लाभ उठाएं.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: स्वर्ण के समान

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना दर्शन करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. टीम भावना रखें.



