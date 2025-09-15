Aaj ka Rashifal 15 सितंबर 2025: तुला राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: संपर्क बढ़ाएं, सफलता पाएं

आज मेष राशि के जातकों को अपने काम में लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहिए. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप अलग-अलग लोगों से मिलकर अपने काम के लिए नई राहें बना पाएंगे. परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने में आपकी रुचि रहेगी. सामाजिक कामों पर ध्यान देंगे और गणित जैसे विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी. अपने व्यावसायिक प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. अपनी सक्रियता बढ़ाएं.

वृष राशि: प्रभावी ढंग से रखें अपनी बात

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का है. घर में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा. पारिवारिक मुद्दों पर आपसी सहमति बनने की पूरी संभावना है. आपके रहन-सहन में सुधार होगा. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और आपको कुछ अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. अपने वादों पर खरे उतरें.

मिथुन राशि: समझदारी से काम लें, सफलता मिलेगी

आज मिथुन राशि वालों को समझदारी से काम लेना चाहिए. आप अपनों के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखेंगे. परंपरागत के साथ-साथ आधुनिक विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी. लोगों से बातचीत में आप प्रभावी रहेंगे. आपके करियर और व्यापार के मामले मजबूत होंगे. नए प्रयासों में रुचि रहेगी और आपको कोई सुखद खबर भी मिल सकती है.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. रचनात्मकता बढ़ाएं.

कर्क राशि: सोच-समझकर करें आर्थिक फैसले

कर्क राशि वालों का मनोबल आज अपने रिश्तेदारों के सहयोग से बढ़ेगा. आप बड़ी सोच के साथ काम लेंगे. अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला करें. जल्दबाजी से बचें. अपने पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. लेन-देन में सावधान रहें.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: पिंक

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. सतर्कता बढ़ाएं.

सिंह राशि: करियर में होगा लाभ

आज सिंह राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिल सकता है. चारों ओर सकारात्मक माहौल रहेगा. आप तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे. आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को समर्थन मिलेगा. तरक्की के अवसर बढ़ेंगे और आप महत्वपूर्ण कामों को गति देने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. सात्विकता बढ़ाएं.

कन्या राशि: प्रशासन से मिलेंगे सकारात्मक नतीजे

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और व्यापार में अच्छे परिणाम लाएगा. आपके कामकाज का स्तर सुधरेगा. आप प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. प्रशासन से जुड़े काम आसानी से पूरे होंगे और अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेगा. आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

तुला राशि: भाग्य का साथ मिलेगा

आज तुला राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. आपको मिले हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए. माहौल आपके पक्ष में रहेगा और आपके करीबी आपका साथ देंगे. आप बातचीत और संपर्कों को बढ़ाएंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे और उत्साहित रहेंगे. आपकी योजनाएं सफल होंगी.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. जनहित के काम करें.

वृश्चिक राशि: जल्दबाजी से बचें

वृश्चिक राशि वालों के काम की गति आज प्रभावित हो सकती है. अचानक कोई रुकावट आ सकती है. गलती करने से बचें और किसी के दबाव में न आएं. धोखेबाजों और विरोधियों से दूरी बनाए रखें. परिवार का साथ बना रहेगा. वाद-विवाद से बचें और समझदारी से काम लें.

शुभ अंक: 6, 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. असहाय लोगों की मदद करें.

धनु राशि: टीम वर्क से मिलेगी सफलता

धनु राशि के जातक आज टीम भावना को बढ़ावा देंगे. आप अपनी योजनाओं में सभी को शामिल करेंगे. इससे आपको फायदा होगा. आप अपने वादों के पक्के रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. दांपत्य जीवन में सहजता बढ़ेगी. साझेदारी के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

मकर राशि: लापरवाही से बचें

आज मकर राशि के जातकों को अपने पेशेवर कामों में ढिलाई और लापरवाही नहीं करनी चाहिए. किसी भी गलती से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं. अपने काम की गतिविधियों को बढ़ाएं और अवसरों का लाभ उठाएं. अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: रक्त वर्ण

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. नियमों का पालन करें.

कुंभ राशि: कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी

आज कुंभ राशि वालों की रुचि कला से जुड़े कामों में बढ़ेगी. शिक्षा और कौशल पर आपका ध्यान रहेगा. मित्रों पर आपका भरोसा बढ़ेगा और आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे. आपके करियर और व्यापार में प्रभाव बढ़ेगा. आप बेकार की चिंताओं से मुक्त रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. बड़ों की आज्ञा का पालन करें.

मीन राशि: घर-परिवार पर दें ध्यान

मीन राशि वालों के घरेलू मामले आज सामान्य रहेंगे. आपकी प्रबंधन से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. आप अपनों से मिलने की योजना बनाएंगे. आर्थिक मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे. घर में सुख-शांति बढ़ेगी. आप सभी का मन जीतेंगे और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: सुनहरा

आज का उपाय: पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. जिद्दी होने से बचें.

