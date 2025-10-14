Aaj ka Rashifal 15 अक्टूबर 2025: बुधवार के दिन सिंह राशि वाले प्राप्त करेंगे बंपर लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक अपनों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. जीवनशैली को संवारने पर फोकस बना रहेगा. निजी विषयों में गंभीर रहेंगे और बड़ों की बात पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. निजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में वांछित परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. अहंकार के भाव से बचें.

वृष: वृष राशि के लोगों की जिम्मेदारों और कामकाजी लोगों से भेंट होगी. घर परिवार में सहजता बनी रहेगी. भाई बंधुओं से करीबी बढे़गी. प्रियजनों का सम्मान करेंगे. संपर्क संवाद में निखार आएगा. सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाकर रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. जिद छोडें़.

शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊर्जा रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. रहन-सहन उम्मीद से अच्छा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से सहयोग सहकार बढ़ाएंगे. अतिथि का स्वागत सत्कार करेंगे. पारिवारिक संबंधों को ऊर्जा देंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

कर्क: कर्क राशि के लोग हर क्षेत्र में बेहतर कर दिखाने पर जोर रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तिगत चर्चा संवाद पर फोकस होगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर बल बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. समक़क्षों का भरोसा जीतेंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. जीवनस्तर में सुधार संवार बना रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. नवीनता बनाए रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को खर्च पर अंकुश रखने का प्रयास बढ़ाना चाहिए. बजट से अधिक निवेश की संभावना है. दूर देश के संबंध बल पाएंगे. रिश्तों में सहजता बढे़गी. व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. निजी मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक तेजी का लाभ उठाना चाहिए. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक योजनाओं को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. करियर कारोबार में सबको साथ लेकर चलेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातक प्रबंधन के पक्ष को संवारने में सफल रहेंगे. अधिकारी वर्ग से सहयोग बनेगा. पेशेवर मामलों में उछाल लाएंगे. कामकाजी मुलाकात प्रभावपूर्ण रहेगी. प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. पैतृक संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. उत्साह रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के भाग्य की प्रबलता से कार्य व्यापार में तेजी आएगी. आर्थिक प्रयासों को बढ़ाए रखेंगे. पेशेवर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामले पक्ष बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. बड़ों का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों संग हर्ष से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. संकल्प पूरा करें.

धनु: धनु राशि के जातकों को संतुलित व अनुशासित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए. धूर्तों की बातों में न आएं. अपनों से संबंधों को प्रभावित न होने दें. घर परिवार में सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. निजी मामले सामान्य रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधानी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

शुभ अंक : 3, 6 और 7

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहजता रखें.

मकर: मकर राशि के लोग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. साझा संबंधों में मजबूती आएगी. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. साझीदारी व सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. विनम्रता से काम निकालेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सज्जनता बनाए रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को सभी कार्यों में समयसीमा का ध्यान बनाए रखना चाहिए. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारेंगे. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. पेशेवर पक्ष को कला कौशल से मजबूत बनाए रखेंगे. व्यावसायिक लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें.

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. मेहनत बनाए रखें.

मीन: मीन राशि के लोग महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक प्रयासों में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से आने बचेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे.

शुभ अंक : 3, 6 और 7

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. वचन निभाएं.

