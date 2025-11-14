Aaj ka Rashifal 15 नवंबर 2025: शनिवार के दिन मिथुन राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का कर्मठता में विश्वास बढ़ा रहेगा. सेवा भाव और लगन से आवश्यक कार्य आगे बढ़ाएंगे. करियर में उचित जगह बनाए रखेंगे. सभी रिश्तों को निभाने में सफल होंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. क्षमाशील बने रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. नौकरी में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों का पेशेवर मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक लाभ एवं तथ्यों पर जोर बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल संवरेगा. बुद्धिमत्ता से जगह बनाएंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रभावित होंगे. मित्र वर्ग प्रसन्न रहेगा. शैक्षिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. तिलहन दान करें. नवग्रह पूजा करें. बड़ों की सुनें. कमतर की मदद करें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित कार्य बनेंगे. घर परिवार के लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. निजी संसाधनों पर ध्यान देंगे. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. सलाह सामंजस्य से कार्य करें. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव का ध्यान करें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सामंजस्यता रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को सामाजिक विषयों पर फोकस बढ़ाना चाहिए. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पहल बनी रहेगी. संपर्क संवाद का दायरा बड़ा होगा. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सामाजिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल हो सकती है. साहस पराक्रम बना रहेगा. परिचय का लाभ उठाएंगे. सुख सुविधाओं पर जोर बढ़ाएंगे. जनकार्यों में रुचि दिखाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजन करें. व्यवहारिक रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को सहज व्यवहार से सबको प्रभावित करना चाहिए. श्रेष्ठ आयोजनों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. चहुंओर समर्थन रहेगा. जनकल्याण की भावना रखेंगे. घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सभी को सम्मान देंगे. निजी जीवन में शुभता का संचार रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. यात्रा संभव है.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी के दर्शन करें. सुंदरकांड का पाठ करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों की नवीन सोच और रचनात्मकता से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आधुनिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. नवाचार बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. कला कौशल संवरेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. भाग्यदाता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें. प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों को लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखनी चाहिए. रिश्तेदारों की सहायता बढ़ाएं. पेशेवरों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश में सजगता रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. विदेश की यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. ठगों व जालसाजों से बचें. कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. बजट रखें. नियमपालन बढ़ाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के उद्योग व्यापार के कार्य उम्मीद से अच्छे बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम बनेंगे. लाभ के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: पवनपुत्र हनुमानजी के दर्शन और वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

धनु: धनु राशि के जातकों को व्यक्तिगत संबंध संवार लेने चाहिए. प्रबंधन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. शुभता और संस्कारों को बल मिलेगा. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में बेहतर करेंगे. संतुलन सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. समकक्षों की मदद बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

मकर: मकर राशि के लोगों की भाग्य की चाल सकारात्मक बनी रहेगी. योजनागत लाभ बेहतर बनेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों की मदद से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. असहजताएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना बनेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. शैक्षिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण रखें. गरीब की सहायता बढ़ाएं. धर्मस्थल पर जाएं. नवग्रह पूजन करें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को कार्य व्यापार में सावधानी सजगता बढ़ानी चाहिए. परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. मदद का भाव रखें. सजग रहें.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक लाभ में वृद्धि का प्रयास बढ़ाना चाहिए. साझा कार्यों को बल मिलेगा. निजी जीवन में सुख सौख्य बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. साझेदारी से सफलता की राह खुलेगी. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मकता बनी रहेगी. टीम भावना बढ़ेगी. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवरता और नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. नवग्रह पूजा करें. जिम्मेदारी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----