Aaj ka Rashifal 14 नवंबर 2025: शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि वाले बजट बनाकर करेंगे खर्चा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को शाम से पहले कर लेने पर जोर रखें. शिक्षा में रुचि रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवरेगा. महत्वपूर्ण मौके बनेंगे. व्यक्तिगत मोर्चों पर धैर्य बनाए रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी एवं श्रृंगार की वस्त्ुएं और मिष्ठान्न चढ़ाएं. बड़ों के आज्ञाकारी रहें.

--------------

वृष: वृष राशि के लोगों को कामकाज में स्पष्टता रखनी चाहिए. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. अधिकारियों से भेंट मुलाकात होगी. लंच के बाद का समय और सकारात्मक होगा. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग कर अपनों के हित के प्रयास बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. लंबित कार्यों को गति दे पाएंगे. सबके हित की सोच रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. संवेदनशील विषयों में सहज सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी न दिखाएं. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. उत्साह से काम लें. सकारात्मक रहें.

-----------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों में देरी व ढिलाई न दिखानी चाहिए. लंच तक महत्वपूर्ण चर्चाओं को पूरे करने का प्रयास करें. इच्छित सूचना मिल सकती है. साहस में वृद्धि होगी. पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. बंधुजनों का साथ सहयोग पाएंगे. उत्साह से भरे रहेंगे. मध्यम दूरी की यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को समझेंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. अनुकूलन बना रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. मीठा बांटें. भेंटवार्ता बनाए रखें.

---------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों के घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. पारिवारिक एवं परंपरागत कार्यों में रुचि रखेंगे. सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. मेलजोल में सहज रहेंगे. संस्कार को बढ़ावा देंगे. कुल कुटुम्ब के विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आदर्शों का पालन करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों को गति देंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. रिश्ते बेहतर होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

--------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को जिम्मेदारों और वरिष्ठों का साथ समर्थन महत्वपूर्ण कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में साख सम्मान व पेशेवरता बनाए रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सुखद वातावरण रहेगा. विनय विवेक से काम लेंगे. व्यवहार आकर्षक रहेगा. कलाप्रियता बढ़ेगी. संस्कारों को बल मिलेगा. सामंजस्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: ब्राइट पिंक

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की विधिवत पूजा करें. लाल फूल चढ़ाएं. श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें. संपर्क बढ़ाएं. आतिथ्य भाव बनाए रखें.

----------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों का समय सुधार पर बना रहेगा. लंच के बाद के परिणाम अधिक सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. दूर की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. देश विदेश के कार्य बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में बजट से चलेंगे. न्यायिक विषयों को अनदेखा न करें. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दिनचर्या संवारें. विनम्र रहें.

------------------

तुला: तुला राशि के जातकों के महत्व के कार्यों में तेजी बनी रहेगी. जरूरी मामलों को लंच तक पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. योजनाएं लंबित रखने से बचें. करियर व्यापार में रुटीन बना रहेगा. भेंट वार्ता में सफल होंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन प्रशासन के मामले बनेंगे. लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. पेशेवरता रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें. स्पर्धा रखें. प्रलोभन में न आएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

--------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के प्रबंधकीय प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. शासन प्रशासन के कार्यों के बेहतर प्रदर्शन रहेगा. विविध परिणाम लाभप्रद बने रहेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाएं बनाएंगे. सत्ता से जुड़े विषयों को गति देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. विश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. बजट से खर्च करेंगे. कला कौशल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. दुर्गाशप्तशती का पाठ करें. सहकार बनाए रखें.

---------------------

धनु: धनु राशि के जातकों को भाग्य और बड़ों का आशीर्वाद हर क्षेत्र में बड़े लाभ के संकेत बनाए रखेगा. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों को गति देंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. आस्था और विश्वास बढ़ेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: देवी मां की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. पुण्यकार्य बढ़ाएं. धार्मिक यात्रा पर जाएं.

-------------------

मकर: मकर राशि के लोगों को लंच के बाद से सकारात्मक का स्तर बेहतर होगा. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान दें. अनुशासन पर जोर रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. संतुलन और सामंजस्य से आगे बढ़ें. कामकाज में धैर्य दिखाएं. अपनों की सीख सलाह मानें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. करियर कारोबार सामान्य रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. खानपान में सुधार आएगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प रखें. नियम पालन करें. तार्किक रहें.

----------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को जरूरी कार्यों को लंच से पहले कर लेने की कोशिश बनाए रखनी चाहिए. योजनाएं लंबित रखने की स्थिति से बचें. अपनों का भरोसा बनाए रखें. साझेदारी के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा. करीबी सहायक होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सौदों अनुबंधों को मूर्तरूप देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता आएगी.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साझीदारी संवारें. सात्विक रहें.

------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए. समय प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. रुटीन कामकाज बनाए रखने की सोच रहेगी. लंच के बाद सफलता का प्रतिशत सुधार पाएगा. मेहनत व मनोबल बनाए रखें. विरोधियों पर अंकुश बढ़ाएं. नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं. कार्य व्यापार में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक संबंधों को महत्व देंगे. कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन से बचें. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं. उधार न लें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: चंदन समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. श्रमदान करें. व्यवस्था संवारें.

