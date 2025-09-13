scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 13 सितंबर 2025: शनिवार के दिन सिंह राशि वालों को प्राप्त होगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 13 सितंबर 2025, Horoscope Today: आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. करियर और व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे. उन्हें रुका हुआ धन मिल सकता है. उनकी व्यावसायिक सफलता से उन्हें उत्साह मिलेगा. वे साहस और पराक्रम के साथ अपनी उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातक आज अपने परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. आपसी सहयोग से जीवन में शुभता बनी रहेगी. आपका व्यवहार सभी के साथ मधुर रहेगा. भव्य आयोजनों में शामिल हो सकते हैं और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. आपको सबका साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आपसी संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

सम्बंधित ख़बरें

Mangal rashi Parivartan 2025
मंगल का राशि परिवर्तन आज, इन 4 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
Fortune Wheel: Simple Astrological Solutions for Marital Life Issues
भाग्य चक्र: पति-पत्नी के रिश्ते में दरार? जानें ज्योतिष के उपाय 
pitru paksh upay
यदि धन की कमी रहती है तो पितृपक्ष में क्या उपाय करें 
कन्या राशि वाले आज जल्दबाजी न दिखाएं, हो सकता है नुकसान 
मिथुन राशि वाले अपनों की खुशी बढ़ाएंगे, जानें अपनी राशि का हाल 

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
-------------------

वृष: वृष राशि के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आज सक्रियता आएगी. वे सभी का दिल जीतेंगे और अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. उनके पेशेवर मामले उनके पक्ष में रहेंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी और उनके कला-कौशल में सुधार होगा. वे अपने संबंधों को मजबूत करेंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
-------------------

मिथुन: आज मिथुन राशि वालों को अपने करियर में सूझबूझ और सावधानी बरतने की जरूरत है. लेनदेन में चूक से आपका लाभ प्रभावित हो सकता है. बजट पर ध्यान दें और खर्च में सावधानी बरतें. वे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. कामकाज में सुधार आएगा और वे जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
----------------

कर्क: कर्क राशि के जातकों के लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. वे अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ समय बिताएंगे और खुशियां बांटेंगे. बातचीत प्रभावी रहेगी और वे वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. उनके आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी और वे प्रतिस्पर्धा में भी आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 4 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
--------------------

सिंह: सिंह राशि के लोगों के आसपास आज खुशी का माहौल रहेगा. वे अपने आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. करियर और व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे. उन्हें रुका हुआ धन मिल सकता है. उनकी व्यावसायिक सफलता से उन्हें उत्साह मिलेगा. वे साहस और पराक्रम के साथ अपनी उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1 और 4

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
----------------------

Advertisement

कन्या: कन्या राशि वालों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. उन्हें कामकाज में सभी का सहयोग मिलेगा. करियर और व्यापार से जुड़े मामले सुलझेंगे. उनका पेशेवर प्रभाव बना रहेगा और बातचीत सकारात्मक रहेगी. नए काम की शुरुआत का योग है. वे मनोरंजन में रुचि लेंगे और शिक्षा पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
----------------------

तुला: आज तुला राशि के जातकों का प्रदर्शन सामान्य रहेगा. लेनदेन और बातचीत में जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य से काम लें. जोखिम भरे कामों से बचें. उन्हें लोभ या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए. बिना सोचे-समझे कोई समझौता न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जिम्मेदारी के साथ काम करें.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
-----------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आज साझेदारी की योजनाओं पर ध्यान देंगे. वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे और मिलकर व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे. लेनदेन से जुड़े मामले सुलझेंगे. वे भावनात्मक रूप से भी प्रभावी रहेंगे. उनके निजी मामले उनके पक्ष में रहेंगे. उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
--------------------

धनु: आज धनु राशि के जातकों को अपने करियर और कारोबार में मेहनत और लगन से आगे बढ़ना होगा. वे अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएं. सेवा क्षेत्र में उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. वे अपनी सक्रियता और संतुलन से सभी बाधाओं को दूर करेंगे. उन्हें बजट के अनुसार चलना चाहिए और लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
----------------------

मकर: मकर राशि के लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. वे अपने दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन के लिए जा सकते हैं. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी और कला-कौशल में सुधार होगा.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
---------------------

Advertisement

कुंभ: आज कुंभ राशि वालों को घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है. निजी मामलों में उनकी रुचि बढ़ेगी. बातचीत में जल्दबाजी न करें. वे अपने कामकाज में तथ्यों और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. उन्हें अपने परिवार के करीब रहना चाहिए. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय न लें और विनम्रता से काम लें.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.
----------------------

मीन: मीन राशि के लोगों की आज सामाजिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. वे आपसी तालमेल से आगे बढ़ेंगे. उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. उन्हें महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. वे नए लोगों से मिलेंगे और भाईचारे की भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक विषयों में उनकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: पूर्वजों और पितरों का स्मरण करें, विधिपूर्वक अर्घ्य दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement