Aaj ka Rashifal 13 नवंबर 2025: गुरुवार के दिन वृषभ राशि वाले प्राप्त करेंगे आकर्षक प्रस्ताव, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. अपनों से बनाकर चलेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. बुद्धि से मामले साधेंगे. बड़ों की सुनेंगे. पराक्रम दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. उत्साह मनोयोग से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सनराइज कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं एवं फलों का दान प्रयोग बढ़ाएं. ध्यान साधना बनाए रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों को घर में वक्त बिताने का भाव रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. भव्य वाहन व घर की अभिलाषा को बल मिलेगा. निजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. हर्ष आनंद से रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है. करियर व्यापार में सफल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाएं. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. मिष्ठान्न बांटें. सरल हृदय के बने रहें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए. सफलता की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ेंगे. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. भेंटवार्ता में पक्ष में बनेगी. वाणी व्यवहार असरदार रहेगा. संबंधों को संवारेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएं. लक्ष्य पूरा करेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. भाईचारे की भावना बढ़ेगी. चर्चाओं में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. मित्रों का साथ पाएंगे. नवाचार पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णुजी और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. कथा सुनें. तीर्थ जाएं.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. वादे वचन का पालन करेंगे. संस्कार परंपराओं को निभाएंगे. मांगलिक आयोजनों में शामिल होंगे. अपनों का आगमन बना रहेगा. कुल कुटुम्ब का साथ पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख वैभव बढ़ेंगे. बचत बैंकिंग कार्यों में रुचि लेंगे. भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यक्तित्व संवारें. संस्कारों पर जोर दें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को बेहतर और नया करने की सोच बल पाएगी. चहुंओर सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बढ़त पर बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. व्यावसायिक पक्ष अनुकूल होगा. विविध कार्य सधेंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. नवाचार में रुचि रखेंगे. संवाद संपर्क संवरेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कला कौशल में वृद्धि होगी. रचनात्मकता बढ़ेगी. प्रयास फलित होंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत संकल्प पर जोर दें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. तैयारी बनाए रखें. आय पूर्ववत् बनी रहेगी. खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. दूर देश के मामले सकारात्मक रहेंगे. न्यायिक विषयों में ढिलाई से बचें. रिश्ते संवारेंगे. सहजता और प्रसन्नता बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ेगा. दिखावे में रुचि बढ़ेगी. निवेश पर जोर रहेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोभ व प्रलोभन में न आएं. विपक्ष से सावधान रहें. लेनदेन में सजग रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाएं. तर्क पर जोर रखें. न्यायशीलता बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों के आर्थिक क्षेत्र में उछाल बना रहेगा. पेशेवर मामलों में उल्लेखनीय प्रयास बनेंगे. लाभ प्रतिशत में बढ़त रहेगी. योजनाएं सफल होंगी. जिम्मेदारों से सहयोग मिलेगा. पुरस्कृत होने की संभावना है. विस्तार योजनाएं आगे बढ़ेंगी. मित्रों को वरीयता देंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अनुशासन से काम लेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. हित संरक्षण में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रिय एवं विनम्र रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को प्रबंधन में अपेक्षित सफलता से उत्साहित बने रहना चाहिए. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधकीय प्रयास तेज होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवर वार्ताएं बढ़ेंगी. सभी का सहयोग मिलेगा. पैतृक कार्य संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सेवा क्षेत्र में बेहतर करेंगे. संकल्प रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सक्रियता से काम लेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वरिष्ठों को आदर दें.

धनु: धनु राशि के जातकों को भाग्य की राह पर तेजी से अग्रसर होना चाहिए. श्रेष्ठ प्रयासों को गति देंगे. लाभ की प्रबलता बढ़ेगी. योजनाएं पक्ष में बनी रहेंगी. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़े रखने में सफल होंगे. धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. आस्था आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. आय अच्छी रहेगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाए. सबके कल्याण का भाव रखें.

मकर: मकर राशि के लोगों का समय सामान्य प्रभाव का बना हुआ है. सहजता से आगे बढ़ते रहें. नीति नियम निरंतरता पर जोर बनाए रखें. अपनों की बातों की ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. आकस्मिक परिणामों की संभावना है. घर में शुभ कार्य होंगे. अपनों के साथ विश्वास बनाए रखेंगे. सहजता धैर्य से आगे बढ़ेंगे. कानून के उल्लंघन से बचें. रिसर्च वर्क में रुचि दिखाएंगे. व्यवस्था में भरोसा रखें. विनम्रता से काम निकालें. निजी मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जप तप व योग बनाए रखें. भ्रम से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को सबको मान सम्मान देना चाहिए. साझा कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. उद्योग व्यापार के कार्यों को गति देंगे. साख सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. साथी उपलब्धि हासिल करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. गंभीर विषयों में रुचि बढ़ाएं. दाम्पत्य सुखमय रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4, 6, 8

शुभ रंग: पीतल के समान

आज का उपाय: जगतपालक भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों को श्रमशीलता बढ़ाए रखनी चाहिए. मेहनत से सफलता की राह खुली रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बनाए रखें. सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. विभिन्न मामलों में रुटीन बनाए रहेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. प्रलोभन से बचें. बजट से चलेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन से चलें. ठगों से दूरी बनाकर आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीले फल व वस्तुएं दान व प्रयोग में लाएं. नियमपालन पर जोर रखें.

