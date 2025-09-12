Aaj ka Rashifal 12 सितंबर 2025: सिंह राशि वालों का आर्थिक पक्ष सुधरेगा, जानें क्या कहती है आज आपकी राशि

मेष - मेष राशि के जातक आज सभी मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. नए ढंग से कोशिश करने और रचनात्मकता बनाए रखने पर बल रहेगा. विविध प्रयासों में आप बेहतर रहेंगे. संपर्क और संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी. वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.

वृष - वृष राशि के जातकों का व्यावसायिक पक्ष दबाव में बना रह सकता है. लाभ की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवर गलतियां करने से बचें. वाद-विवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएं. आर्थिक मामलों में सजग रहें. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

मिथुन - मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक उत्कर्ष को बनाए रखने वाला समय है. पेशेवर कार्यों को मित्रों के समर्थन से तेजी से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में सुधार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: गुड़ के समान

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

कर्क - कर्क राशि के जातकों के लिए सरकारी कार्यों के लिए दिन अच्छा है. आप शासन-प्रशासन से करीबी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. चारों ओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता और संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.

सिंह - सिंह राशि के जातकों को भाग्य का साथ बढ़ा हुआ रहेगा. चारों ओर उत्तम स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आपका आर्थिक पक्ष सुधरेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

कन्या - कन्या राशि के जातक सूझबूझ से राह में आगे बढ़ते रहने का प्रयास रखें. सजगता बनाए रखें. पेशेवर लोगों से संबंध बेहतर बनाएं. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. सहजता और सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

तुला - तुला राशि के जातकों के दाम्पत्य में सुख के क्षण बनेंगे. जीवन में स्थायित्व आएगा. निजी विषयों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा कार्य और व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विश्वास बनाए रहें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातकों का कामकाज स्तरीय बना रहेगा. पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहकार और सहनशीलता बनाए रखेंगे. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से सलाह रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: रेड चिली

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. समय प्रबंध बढ़ाएं.

धनु - धनु राशि के जातकों का कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. भावनात्मक संबंधों में रुचि बनी रहेगी. बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. बहस और विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहज रहें.

मकर - मकर राशि के जातकों की भावनात्मक विषयों में रुचि बनी रहेगी. अपनों की कमियों को अनदेखा करेंगे. प्रबंधकीय मामलों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट-संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ त्यागें.

कुंभ - कुंभ राशि के जातकों की वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. लाभ पक्ष सुधरेगा. कार्यों में पहल और पराक्रम दिखाएंगे. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

मीन - मीन राशि के जातकों का कुल परिवार से जुड़ाव गहरा होगा. आकर्षक प्रस्तावों से मन प्रसन्न रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. चर्चा-संवाद में करीबी जन प्रभावित होंगे. प्रिय से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष और आनंद से रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थों व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संवार बढ़ाएं.

