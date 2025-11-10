Aaj ka Rashifal 11 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले लेन-देन पर ध्यान देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: मेष राशि के जातकों का आज घर में समय देने पर जोर होगा. उन्हें प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाना होगा. भौतिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए अपनों की सीख-सलाह को आदर देना जरूरी है. तेजी से अपने कार्यों को पूरा करें ताकि सफलता मिल सके. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. घर में शुभता-सहजता बनी रहेगी. परंपराएं निभाने पर ध्यान दें. अति उत्साह और आवेश से बचें.

और पढ़ें

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: केशरिया लाल

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें और ध्यान योग बढ़ाएं.

वृष राशि: वृष राशि के लोगों की शासन-सत्ता के मामलों में रुचि बनी रहेगी. वाणिज्यिक विषय आपके लिए लाभप्रद रहेंगे. आज आपको विविध कार्यों में सफलता मिलेगी, और सामाजिक मामले भी संवरेंगे. बड़ों का आदर करना आपके लिए शुभ फल लाएगा. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं, जिससे भाईचारा मजबूत होगा. सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी और बंधुजनों का सहयोग मिलेगा. सकारात्मक परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. सुंदरकांड एवं चालीसा का पाठ करें. गुड़ चने का प्रसाद बांटें और साहस बनाए रखें.

Advertisement

मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए रक्त संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. परंपरा और संस्कार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घर-परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. आपकी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी, जो आपके जीवन स्तर को ऊंचा करेगी. आर्थिक मामलों को आज गति मिलेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और धन-धान्य में वृद्धि होगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बचत और बैंकिंग कार्यों में सक्रियता आएगी. अपना वचन निभाएं.

शुभ अंक: कोई अंक नहीं दिया गया.

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अपना वचन रखें और घर आए का आदर करें.

कर्क राशि: कर्क राशि के योग्यजनों को इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे और लाभ का प्रतिशत बढ़ाने में आप सफल होंगे. व्यक्तिगत मामले आज बेहतर बनेंगे, जिससे साख और सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा और सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. खान-पान और संवार पर ध्यान दें. कला-कौशल को बल मिलेगा. एक-दूसरे का भरोसा जीतेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पारिवारिक मामलों में सतर्कता बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 4 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में शामिल हों. मिष्ठान्न चढ़ाएं और लक्ष्य पर जोर रखें.

Advertisement

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों को आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाने की जरूरत है. सूझबूझ से आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. उचित अवसर पर ही अपनी प्रतिक्रिया दें. नीति और न्याय पर जोर दें. धर्म कार्यों से जुड़ने की कोशिश रखें. त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. रिश्तों का सम्मान रखें. बजट के अनुरूप ही आगे बढ़ें. निवेश और विस्तार की सोच बढ़ेगी. 'स्मार्ट डिले' की नीति आपके लिए हितकारी होगी.

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करें. अन्नदान दें और मिष्ठान्न बांटें.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों को वित्तीय मामलों में पहल और पराक्रम बनाए रखने की जरूरत है. आपकी सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ेगी. कार्यों में सकारात्मकता बनी रहेगी और धन लाभ संवार पाएगा. संवेदनशीलता बनाए रखें. रचनात्मकता बढ़ेगी और संबंधों में सुधार होगा. प्रबंधन-प्रशासन के कार्य बनेंगे. आय के नवीन स्रोत निर्मित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. करियर-कारोबार में फोकस रखें और अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें और लक्ष्य स्पष्ट रखें.

Advertisement

तुला राशि: तुला राशि के लिए वाणिज्यिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. धन-धान्य में इजाफा होगा. आप कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखें. आज पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा और प्रबंधन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. करियर-कारोबार में तेजी लाएंगे. उद्योग-व्यापार के कार्य आगे बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. पैतृक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. सहयोग और संवाद बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. नेतृत्व बनाए रखें और धर्मकार्य से जुड़ें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लिए भाग्य का परचम बुलंद बना रहेगा. पेशेवर संबंधों का आपको लाभ मिलेगा. अनुकूलन से आप उत्साहित रहेंगे. सहज वातावरण का पूरा फायदा उठाएं. कला-कौशल और योग्यता से आप जगह बनाएंगे. पुण्यों में वृद्धि होगी और शुभ संयोग बनेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. मित्रों का साथ-समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी बनाए रखें. साख-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा . वार्ताएं सफल होंगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं और अध्यात्म पर जोर दें.

Advertisement

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए. संकेतों के प्रति सजग रहें. अनुशासन और नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें. ध्यान योग की आदत बढ़ाएं. आर्थिक विषयों पर फोकस रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. परिजनों की अनदेखी से बचें. अनजानों से सावधानी बनाए रखें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएं. सामंजस्य से आपके कार्य सधेंगे. पेशेवर मामलों में जल्दबाजी से बचें.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद का भाव रखें.

मकर राशि: मकर राशि के लिए साझा अनुबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. औद्योगिक प्रयासों में आप पहल और पराक्रम दिखाएंगे. दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति दें. जीवनसाथी उपलब्धि अर्जित करेगा और स्थायित्व को बल मिलेगा. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. टीम भावना बढ़ाएंगे. परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. भूमि, भवन और निर्माण के मामले पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. योग-प्राणायाम बढ़ाएं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को कामकाज में पेशेवरता बनाए रखनी होगी. व्यवस्थागत कार्यों में सक्रियता और अनुशासन रखें. आप सेवाभावी और श्रमशील बने रहेंगे. तर्क और तथ्य पर जोर दें. नौकरीपेशा लोग अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सकारात्मक सोच से काम लें. प्रलोभन में न आएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. खर्च एवं लेन-देन पर ध्यान दें. समय प्रबंधन अपनाएंगे और मितभाषी रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान दें और निरंतरता रखें.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों को शुभचिंतकों को साथ लेकर चलने की जरूरत है. उद्योग-व्यापार में आप बढ़त बनाएंगे. नवीन गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी. प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दें. कला-कौशल से सभी प्रभावित होंगे. योग्यता से आप अपनी जगह बनाए रहेंगे. परंपरा संस्कारों को बल मिलेगा. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. संतान से शुभ सूचना मिल सकती है.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: रामभक्त हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल-पीली वस्तुएं दान दें और शिक्षा पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----