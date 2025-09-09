Aaj ka Rashifal 9 सितंबर 2025: सिंह राशि के नौकरीपेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - मेष राशि के जातकों को आज अपने कामकाज में सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. समय मध्यम प्रभाव का बना हुआ है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. नीति और नियमों के अनुसार ही कार्य करें. आप समता और न्याय पर जोर रखेंगे, जिससे आपके फैसले निष्पक्ष रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

वृष - वृष राशि के जातकों के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. आप आर्थिक चर्चाओं में रुचि लेंगे और प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको सफलता मिलेगी. आप सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें. अहंकार से बचें.

मिथुन - मिथुन राशि के जातक प्रबंधन में सक्रियता और तेजी बनाए रहेंगे. आप वित्तीय लेन-देन में प्रभावी होंगे. आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. अनुकूलता बनी रहेगी, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: पीच

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. सहकार का भाव रखें.

कर्क - कर्क राशि के जातक भाग्य की कृपा से हर क्षेत्र में उच्च परिणाम पाएंगे. धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी. आपका कला कौशल सुधरेगा. आपकी दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य करें.

सिंह - सिंह राशि के जातकों को कामकाज में सावधानी और सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए. पेशेवर मामलों में आकस्मिक परिणाम बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. किसी परिचित के धोखा करने की आशंका है.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: ताम्र के समान

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

कन्या - कन्या राशि के जातक अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. आपके निजी संबंध सुधरेंगे. आपकी पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. उपलब्धियां आपका उत्साह बढ़ाएंगी. विभिन्न क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.

तुला - तुला राशि के जातकों को अपनी मेहनत और लगन से कार्ययोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर नजर बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी. सहजता और सद्भाव से परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेंगे. महत्वपूर्ण बातचीत सफल होगी. आप अपने समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. आप कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. नया सोचें.

धनु - धनु राशि के जातकों के कामकाजी प्रबंधन के प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. आप आर्थिक लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. स्वार्थ और संकीर्णता को स्वयं पर हावी न होने दें. परिजनों की बातों को अनदेखा नहीं करेंगे.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहंकार से बचें.

मकर - मकर राशि के जातक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में आगे बने रहेंगे. आप वाणिज्यिक कार्यों में शुभता और सहजता बनाए रखेंगे. आप अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करेंगे. लक्ष्य साधने में आपको सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 8, 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुड़ें. पहल रखें.

कुंभ - कुंभ राशि के जातकों के घर में श्रेष्ठ जन का आगमन बना रह सकता है. आपको इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आप विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज-संवार में आपकी रुचि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. वचन निभाएं.

मीन - मीन राशि के जातकों की वाणी और व्यवहार में सुधार बना रहेगा. आपका आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. आपके रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. आपका लाभ और प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: आम्र समान

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. आधुनिक प्रयास बढ़ाएं.

