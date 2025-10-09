scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 9 अक्टूबर 2025: वृष राशि वाले आय से ज्यादा खर्च-निवेश न करें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 9 अक्टूबर 2025, Horoscope Today: आज वृष राशि के जातकों को अपनी आय से अधिक खर्च अथवा निवेश करने से बचना चाहिए. पेशेवर लक्ष्यों में स्पष्टता रखें. व्यवसायिक गलतियां व भूलचूक की आशंका बनी रहेगी. बहस-विवाद में न पड़ें.

all horoscope
मेष- मेष राशि के जातकों का नए ढंग से कार्य करने और कार्य-व्यापार को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.

वृष - वृष राशि के जातकों को अपनी आय से अधिक खर्च अथवा निवेश करने से बचना चाहिए. पेशेवर लक्ष्यों में स्पष्टता रखें. व्यवसायिक गलतियां व भूलचूक की आशंका बनी रहेगी. बहस-विवाद में न पड़ें. व्यवस्था और अनुशासन बने रहेंगे. विनय और विवेक बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 6, 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

मिथुन - मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक उछाल की संभावनाओं को बनाए रखने वाला समय है. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. मित्रों व करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 9

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

कर्क - कर्क राशि के जातक प्रबंधन में अच्छी स्थिति बनाए रहेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. पेशेवर स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शासन-सत्ता से जुड़े कार्य बनेंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.

सिंह - सिंह राशि के जातक भाग्य से हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संबंध बल पाएंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. निजी संबंधों को बल मिलेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सनराइज के समान

आज का उपाय: जगत्पालन भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. विनम्रता रखें.

कन्या - कन्या राशि के जातकों को आवश्यक कार्यों में अतिउत्साह नहीं दिखाना चाहिए. कामकाज में धैर्य व विनम्रता बनाए रखें. वाणी और व्यवहार में सावधान रहें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति-नियमों पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

तुला - तुला राशि के जातक महत्वपूर्ण विषयों में सुगमता बनाए रखेंगे. स्थायित्व के मामले पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सहभागिता और हितवृद्धि बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. दूसरों की मदद करते रहें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक करियर में सेवाभावना और सहयोग का नजरिया बढ़ाएंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंगे. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. श्रमशील रहें.

धनु - धनु राशि के जातक मित्र संबंधों का लाभ उठाएंगे. भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील रहेंगे. निसंकोच कार्य करेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय:

भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.

मकर - मकर राशि के जातकों को घर के मामलों में अनावश्यक दखल देने की आदत का त्याग करना चाहिए. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदार लोगों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर-व्यापार में सफल होंगे.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.

कुंभ - कुंभ राशि के जातक भाईयों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं. साहस व तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

मीन - मीन राशि के जातकों के घर में हर्ष और आनंद बढ़ेगा. साज-संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष और आनंद बढ़ेगा. वाणी और व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. आदरभाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
