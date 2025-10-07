Aaj ka Rashifal 7 अक्टूबर 2025: मंगलवार के दिन वृश्चिक राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को लोगों से वाणी व्यवहार में सावधानी बनाए रखनी चाहिए. रिश्तों के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ाएं. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. कामकाजी संबंधों का ध्यान रखें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. करियर में निरंतरता रहेगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

वृष: वृष राशि के लोग आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, और प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. जिद में न आएं.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में लाभ वृद्धि और प्रभाव बढ़ेगा. करियर कारोबार में वातावरण अनुकूल बना रहेगा. विभिन्न मामलों में उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. शासन से संबंधी निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वरिष्ठों से सहकार बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गुड़ के समान

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार का भाव रखें. संवाद संवारें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए भाग्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला समय है. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. शासन एवं प्रबंधन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. वार्ताएं सफल होंगी. पेशेवर मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पुण्यकार्य बनाए रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को अतिउत्साह व उतावली में कार्य करने से बचना चाहिए. चूक व लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों में परिवार का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के मामलों में अनदेखी से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. बड़प्पन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: वाइन रेड

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

कन्या: कन्या राशि के लोग सबके के साथ और सहयोग से श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. हितलाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. बड़े एवं औद्योगिक लक्ष्य पाने का प्रयास बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सफलता मिलेगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे.

शुभ अंक: 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग: अंजीर के समान

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए. जानकारी के अभाव में हितलाभ पर असर पड़ सकता है. महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा बनाए रखें. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. पूर्व के रोग व दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग अपनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. मित्र मंडली के साथ वक्त बिताएंगे. गुरुजनों की आज्ञा का अनुपालन रखेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. शिक्षा पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरता बनाए रखें. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध कार्यों को गति देंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: चमकदार लाल

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. स्वाध्याय पर जोर रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को घर में सबसे बनाकर चलने की कोशिश होगी. स्वयं को पूरी तरह सही मानने की आदत से बचें. अपनों के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें. पारिवारिक संबंधों को सहजता रहेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद अहंकार से बचें. सोच बड़ी रखें.

मकर: मकर राशि के लोगों का सामाजिक गतिविधियों पर फोकस होगा. वाणिज्यिक विषय अपेक्षित बने रहेंगे. पंरपरागत कार्यव्यवसाय को विस्तार देंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर होगा. सामाजिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. जनकार्य करें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक पारिवारिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों के साथ खुशियों को बढ़ाएंगे. भव्यता और परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि लेंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे. घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. धन संपत्ति में रुचि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदरभाव व विनय बढ़ाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों के प्रियजनों से रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. घर परिवार के लोगों की खुशी में शामिल होंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे. अच्छी शुरूआत हो सकती है. प्रयास सफल होंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. अतिभावुकता से बचेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे.

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.

