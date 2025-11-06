Aaj ka Rashifal 7 नवंबर 2025: कुंभ राशि वालों का नया काम मिल सकता है, जानें क्या है अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: मेष राशि वालों को आज परिवार के लोगों के सहयोग से महत्वपूर्ण मामले अपने पक्ष में करने का मौका मिलेगा. अपनी वाणी और व्यवहार से आप सबका दिल जीतेंगे. आज आप अतिथि का आदर-सम्मान करेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. बैंकिंग कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आर्थिक मजबूती आने के योग हैं. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है . इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्रत संकल्प बढ़ाएं और वचन पालन रखें.

वृष राशि: वृष राशि के जातक आज विभिन्न विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. आपकी रचनात्मकता और सृजनशीलता में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर आपके काम पर दिखेगा. लंबित मामले आज आपके पक्ष में बनेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा और आप प्रभावशाली बने रहेंगे. शुभता का संचार बना रहेगा, जिससे ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. साख व लोकप्रियता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: भगवती देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न वितरण करें. नवाचार पर जोर दें और अपना रुटीन सुधारें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए न्याय, नीति और व्यवस्था में भरोसा रखना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है. उधार के व्यवहार और लेनदेन से बचें. अपरिचितों पर जल्द भरोसा न करें. आज आपको रुटीन बेहतर बनाने और परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी और ठगी की आशंका है, इसलिए निवेश संबंधी प्रयासों में सक्रियता तो बढ़ेगी, पर सजगता भी बनाए रखें.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. दान धर्म बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहें और दिखावे में न आएं.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को आज आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और करियर पर उनका फोकस रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे और प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे और आप तेजी से लक्ष्य पूरे करेंगे. शासकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा करेंगे और लाभ के अवसर बने रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 9

शुभ रंग: पर्ल पिंक

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना व दर्शन करें. लाल फूल व श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें और रुटीन रखें.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. करियर और व्यापार को संवारेंगे. प्रबंधन के प्रयास आज फलित होंगे. कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहेंगे और निसंकोच आगे बढ़ेंगे. मेहनत और लगन से लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे और आशंकाओं से मुक्त होंगे. सक्रियता से कार्य करें और संतुलन बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साधना बढ़ाएं और बहस से बचें.

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए आज भाग्योदय के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण समाचार मिल सकते हैं. करियर और व्यापार दोनों गति लेंगे. सामाजिक मामले संवरेंगे और व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल होंगी. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे, जिससे उत्सव का वातावरण बना रहेगा. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे और इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की विधिवत् पूजा करें. श्रृंगार की वस्तुएं और लाल फूल चढ़ाएं. मदद का भाव बढ़ाएं.

तुला राशि: तुला राशि के जातक विभिन्न मामलों में रुटीन बनाए रखें. आज जोखिम लेने से बचें और कामकाज में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. शारीरिक मामलों में सजगता बढ़ाए रहें. अतिउत्साह से बचें. परिवार में सुख-सौख्य बना रहेगा और परिजनों संग समय बिताएंगे. धैर्य और अनुशासन बढ़ाएं. वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखें. आवश्यक विषयों की सूची बनाकर सूझबूझ से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाए रखें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लिए करीबियों और परिवार के लोगों का आदर-सम्मान बनाए रखना जरूरी है. साझा कार्यों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. भूमि, भवन और उद्योग के मामले बेहतर बनेंगे. साझेदारी पर जोर देंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. सुख-सौख्य से जीवन जीएंगे. निजी विषयों को हल करने पर जोर रखें. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. स्थिरता का भाव रखें.

धनु राशि:

धनु राशि के जातक रुटीन कार्यों में मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर और व्यवसाय में स्पष्टता रखें. न्यायिक मामलों में भूल व चूक से बचें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. सेवा व्यवसाय में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. तार्किकता पर जोर दें और भावुकता से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, इसलिए सतर्क रहें. नए लोगों से दूरी रखें और स्पष्टता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और मिष्ठान्न चढ़ाएं. प्रलोभन व ठगी में न आएं. उलझन से बचें.

मकर राशि: मकर राशि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा पर जोर बना रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. सफलता का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. शुभ समय का लाभ उठाएं. प्रतिस्पर्धा में बेहतर का प्रयास बनाए रखेंगे. कोमल भावनाओं को बल मिलेगा. कार्यां को गति देंगे.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: नेवी ब्लू

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में बड़ों की बातों की अनदेखी से बचना चाहिए. चर्चा संवाद में दखल बढ़ाने से बचें. प्रतिक्रिया देने में धैर्य रखें. भवन और वाहन के मामले संवरेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन रखें. अहंकार और भावावेश से बचें. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. सहनशीलता और मेलजोल बढ़ाएं. अनुभव का लाभ लेने पर जोर दें.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: लाइट ब्लू

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. क्षमाभाव रखें. अनुभव का लाभ लें.

मीन राशि: मीन राशि के लोग साहसिक गतिविधियों में वहल पराक्रम बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिकता व सहकारिता में रुचि बनाए रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. भाई-बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. सामूहिक प्रयास बढ़ाएं. कार्य व्यापार बना रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह लेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मिष्ठान्न चढ़ाएं. सबके हित का ख्याल रखें. सामूहिक प्रयास बढ़ाएं.

