Aaj ka Rashifal 6 नवंबर 2025: गुरुवार के दिन कुंभ राशि वालों का प्राप्त होगा आकस्मिक धन, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को श्रेष्ठ जनों से भेंट के अवसर मिलेंगे. विवेकपूर्ण व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. नवाचार के साथ परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अच्छे गेस्ट और होस्ट रहेंगे. कुल कुटुम्ब का साथ पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान विष्णुजी और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल एवं पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. घर की साज संवार बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को रचनात्मक और बड़ी सोच से कार्य करना चाहिए. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. संस्कार परंपराओं को निभाएंगे. जीवन स्तर ऊंचा रखेंगे. व्यक्तित्व में सौम्यता रहेगी. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुसार खर्च व निवेश बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं और फलों का दान करें. सृजन बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न बरतने की सलाह है. सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. कामकाज में गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था से चलें. करीबी सहयोगी होंगे. विनय विवेक बनाए रहें. महत्वपूर्ण विषयों में जल्दबाजी से बचें. नीति नियम पर जोर बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सतर्कता रखेंगे. आय की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. दूर देश के मामले बनेंगे. न्यायिक विषयों में ढिलाई से बचें. दान धर्म बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र बने रहें. बड़प्पन रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक उपलब्धियों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देनी चाहिए. लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करेंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. प्रयासों का फल मिलेगा. लाभ और विस्तार के कार्य बनेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. घर में शुभता का संचार बढ़ेगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय की संभावना बनी रहेगी. आर्थिक उन्नति पर फोकस रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. मित्रों को वरीयता देंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. सक्रियता बढ़ाकर रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को प्रबंधन में उम्दा स्थिति बनाए रखनी चाहिए. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर कारोबारी हित साधने में सफल होंगे. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा. कार्य योजनाएं सफल होंगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अधिकारी सहयोगी होंगे. मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. लोकप्रियता और साख बढ़ेगी. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. शासकीय कार्य गति लेंगे. प्रबंधकीय प्रयास तेज होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. सहज संवाद रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान एवं प्रयोग बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आस्था और विश्वास से भाग्य को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंट चर्चा में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित कार्य गति पाएंगे. स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से दूर होंगी. भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की विधिवत पूजा करें. पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. देवालय जाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को अप्रत्याशित स्थितियां उलझन बढ़ा सकती हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर तक पूरा करने की सलाह है. सोच समझकर निर्णय लेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में सक्रिय रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. आकस्मिक लाभ संभव है. परिवार में शुभ कार्य होंगे. अपनों के साथ विश्वास रखेंगे. नीति नियमों का उल्लंघन करने से बचें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ और विस्तार के अवसर बने रहेंगे. साझा कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. आय के नए स्त्रोत खुलेंगे. कारोबारी अवसरों का लाभ उठाएंगे. परिस्थितियां के अनुरूप निर्णय लेंगे. उद्योग व्यापार प्रभाव पूर्ण बना रहेगा. ठगों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर फोकस रखें. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. दाम्पत्य में सहजता बढ़ेगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मीजी की पूजा करें. सहयोगियों का साथ दें. विनम्र रहें.

धनु: धनु राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में व्यस्तता के चलते अपनों को अनदेखा न करने की सलाह है. अधिकारियों और अनुभवियों से सलाह लें. सेवा क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन का पालन करेंगे. पेशेवर चर्चाओं को महत्व देंगे. व्यवस्था व निरंतरता बनाए रखेंगे. अप्रत्याशित अड़चनें कार्य प्रभावित कर सकती हैं. प्रलोभन से बचें. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश रखेंगे. नियम अनुशासन बढ़ाएं. ठगों से सावधान रहें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: गहरा पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान प्रयोग बढ़ाएं. मितभाषी रहें.

मकर: मकर राशि के लोगों को मित्रों और समकक्षों की मदद से चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. खुशियों को अपनों के संग बांटेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान बढ़ाएं. वचन रखें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भावुकता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए. कामकाजी वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भौतिक वस्तुओं पर फोकस बना रहेगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. घर परिवार से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सहज सरल रहेंगे. बड़ों की सुनेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति होगी. भावावेश में आने से बचें. करियर व्यापार में सफल होंगे. लाभ अच्छा रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएंगे. उपलब्धियां संवरेगी. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान करें. क्रोध बैर व अहंकार से बचें.

मीन: मीन राशि के लोगों को सामाजिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. राजनीतिक निर्णय लेने में सहजता रहेगी. सामंजस्य और सीख सलाह से करियर व्यवसाय बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. निजी प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. संपर्क बढ़ेगा. बंधुत्व की भावना बढ़ेगी. सहोदरों को समय देंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी यात्रा हो सकती है. संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: हल्दी के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं और फलों का दान प्रयोग बढ़ाएं. कथा श्रवण करें.

