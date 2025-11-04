scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 5 नवंबर 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 5 नवंबर 2025, Horoscope Today: सभी सहयोग की भावना रखेंगे. लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. बंधुजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा.

all horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों में शुभता का संचार बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. नवीन कार्यों में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक गतिविधियां में तेजी लाएंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. अवसर बनेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य करेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: अख्रोट समान

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. वचन निभाएं. साज संवार बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को निवेश कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. बजट की अनदेखी करने से बचें. करियर कारोबार पर अनुशासन से नियंत्रण लाएंगे. रिश्तेदारों के साथ समर्थन के अच्छे परिणाम बनेंगे. योजनागत खर्च बढ़ेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता रहेगी. आर्थिक लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा बन सकती है. सभी का सम्मान रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य से अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: पैरट कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान पत्ते और दूब चढ़ाएं. जप तप ध्यान बढ़ाएं. धर्मस्थल की यात्रा करें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों को गति देनी चाहिए. लेनदेन में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय परिणाम पक्ष में बनेंगे. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर प्रयास और प्रभाव बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलें. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आय में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 5 और 7

शुभ रंग: लाइट ग्रीन

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पान और दूब चढ़ाएं. सक्रिय रहें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को प्रबंधन के मामलों में कार्यगति तेज बनाए रखनी चाहिए. सहकर्मियों का सहयोग और विश्वास पाएंगे. व्यापार उम्मीद के अनुरूप बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी. वरिष्ठों से सलाह रखेंगे. शासन प्रशासन से लाभ होगा. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले बनेंगे. प्रभाव बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. तेजी से काम लेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 7

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सहयोग सहकार रखें. चर्चा में स्पष्ट रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को भाग्य की प्रबलता से अनुकूलता बढ़त पर मिलेगी. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी सहयोग की भावना रखेंगे. लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. बंधुजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. उच्च शैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. लंबित योजनाएं संवरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. प्रबंधन प्रशासन में सकारात्मकता दिखाएंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. सेहत सुधार पाएगी.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ें. तीर्थ स्थल जाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य बनाए रखना चाहिए. समय साधारण बना हुआ है. खानपान में सात्विकता लाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. आकस्मिक घटनाक्रम बढ़े रह सकते हैं. अप्रत्याशित लाभ की संभावना है. आपसी सामंजस्य से कार्य करेंगे. नीति नियम में विश्वास रखेंगे. पुराने मामले व्यवस्थित हो सकते हैं. विरोधी सक्रियता बनाए रखेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5 और 7

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. भक्ति आस्था बढ़ाएं. कमजोर को मदद दें. व्यवस्था पर जोर रखें. संबंध संवारें.

तुला: तुला राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में घनिष्ठता और विश्वास बढ़ेगा. एक दूसरे से जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. साझा कार्यों और अनुबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. बड़े लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. दाम्पत्य में शुभता रहेगी. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. सहकारिता के प्रयास बनेंगे. भूमि भवन के मामले सधेंगे. परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और दूब चढ़ाएं. आपसी सहयोग पर जोर रखें. बड़ी सोच बनाए रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को धैर्यपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए. व्यवस्था के नियम और धर्मपालन बनाए रखें. कामकाज में पेशेवरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. रुटीन संवार पर रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बजट के अनुसार आगे बढ़ेंगे. तर्कशील व्यवहार रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सेवा कार्यों में रुचि बढ़ी रहेगी. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. उधार के लेनदेन में न पड़ें.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और दूब चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. मीठा बांटें. मितभाषी रहें.

धनु: धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों में गति बेहतर बनाए रखनी चाहिए. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बनी रहेगी. मित्रगणों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. करियर कारोबार में तेजी दिखाएंगे. विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. बौद्धिक और प्रखरता बढ़त पर बनी रहेगी. कार्यविस्तार की योजनाएं आकार लेंगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. मेल मुलाकात में सहज रहेंगे. कार्यगति उल्लेखनीय रहेगी. सभी प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: डीप ब्राउन

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें. पान की माला और दूब चढ़ाएं. विनम्रता बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों को व्यक्तिगत कार्यों में रुचि बढ़ानी चाहिए. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान देंगे. भौतिक वस्तुओं एवं संसाधनों पर फोकस रहेगा. रहन सहन भव्य रहेगा. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता लाएं. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखें. तर्क विवाद से दूर रहें. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा वंदना करें. योग प्राणायाम बढ़ाएं. हरी वस्तुओं को दान व प्रयोग करें. स्वार्थ को त्यागें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की कार्यगति बढ़त पर रहेगी. शुभ कार्यों की सूची बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद प्रभावी बना रहेगा. अनजान लोगों से चर्चा में सहज रहेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. भाई बंधुओं से नजदीकी बनाए रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. साहस रहेगा. यात्रा संभव है. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. दूब और पान के पत्ते चढ़ाएं. पुण्य कार्यों से जुड़ें. समता भाव रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों के घर परिवार में महत्वपूर्ण आयोजन की भूमिका बन सकती है. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम पाएंगे. चहुंओर उत्सव और आनंद बना रहेगा. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. परिजनों के साथ सुख बांटेंगे. नवीन रिश्तों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव समर्थन पाएंगे. निजी मामले हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. बचत बढ़ेगी. बैंकिंग कार्यों में रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 3 और 7

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. साज सज्जा रखें. सहकारिता बढ़ाएं. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----
